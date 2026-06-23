„Mohl dát i čtyři góly.“ Haaland zlepšil světový rekord. A překvapil mluvou o Francii

Dvanáct soutěžních mezistátních zápasů v řadě a v každém gól. Norský útočník Erling Haaland při pondělní výhře nad Senegalem 3:2 vylepšil v New Yorku svůj pozoruhodný světový rekord. Na fotbalovém šampionátu se trefil už počtvrté a bojuje hlavně s Argentincem Lionelem Messim a Francouzem Kylianem Mbappém o Zlatou kopačku FIFA.
Norský trenér Staale Solbakken po utkání prohlásil, že by si právě jeho svěřenec tuto cenu nejvíc zasloužil.
"Dnes netrefil prázdnou branku a mohl dát i čtyři góly. Ale přesto je to nejlepší současný útočník," rozplýval se kouč.
"Je mnohem těžší získat Zlatou kopačku, když hrajete za Norsko a ne za Francii, nebo Argentinu. Spoluhráči však udělají všechno, aby mu umožnili tady sehrát co nejvíc zápasů a dát ještě další góly," připojil.
Podle fotbalových statistiků má k Haalandově sérii nejblíž Iránec Alí Daeí s osmi zápasy v roce 1996, ovšem střílet góly v Asii může být přece jen snadnější. Portugalec Cristano Ronaldo se v roce 2020 zastavil na sedmi soutěžních duelech.
Když se novináři po utkání ptali Haalanda na tajemství úspěchu, odvětil s úsměvem: "Jsem jen docela dobrý v tom dávat góly."
Pak hlavně chválil norské fanoušky, s nimiž po utkání společně s dalšími hráči předvedl oslavné vikingské veslování.
"Atmosféra je tady fantastická. Cítím se jako při finále Ligy mistrů," přirovnal zápas k duelu o nejcennější klubovou trofej, kterou v roce 2023 s Manchesterem City získal.
Střelecká produktivita pětadvacetileté norské hvězdy nemá v moderním fotbale konkurenci. Hranici 50 branek v reprezentaci pokořil už po 46 utkáních.
Nejrychlejší byl Dán Poul Nielsen s 36 zápasy, ale to bylo na začátku minulého století.
I brazilský fotbalový král Pelé potřeboval o tři utkání víc než Haaland. Ze současných kanonýrů byl nejblíž Angličan Harry Kane se 71 duely, zatímco Messi nebo Portugalec Ronaldo potřebovali víc než stovku startů.
Haaland má k dnešku na kontě v 52 zápasech za norský tým už 59 branek a za posledního půldruhého roku ho žádný soupeř Norska nedokázal zastavit.
Když šlo o body, vyšel naposledy naprázdno v říjnu 2024 v Linci, kde Norové v Lize národů schytali od Rakušanů debakl 1:5. Od té doby vyhráli všech dvanáct soutěžních střetnutí a Haaland dal v každém z nich gól.
Šestnáct gólů v kvalifikaci mu vyneslo první místo. Moldavsku jich nasázel rovnou pět a v New Yorku to byl už šestý soutěžní zápas v řadě, v němž dal alespoň dvě branky. Celkem jich během této dvanáctizápasové série nasbíral 24.
Díky dnešnímu vítězství má Haaland před sebou ještě minimálně dva starty na turnaji. Světový rekord může znovu vylepšit v pátek v Bostonu proti Francii. Vzhledem k souboji o Zlatou kopačku není pravděpodobné, že by duel s Mbappém vynechal, i když Norové už mají postup v kapse.
O šlágru proti Francii už se Haaland rozmluvil, ale asi trochu jinak, než by se čekalo…
„Podařilo se nám postoupit, takže o ten zápas už se teď moc nestarám,“ řekl stanici Fox Sports o souboji s Mbappém a spol. „Nejspíš nás porazí, nejspíš vyhrají celý turnaj,“ dodal.
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