Šílenství v Argentině, lidé omdlévali dojetím. Francii prý kosí velbloudí koronavirus

S postupem Argentiny na katarském šampionátu se stále více barvily ulice argentinských měst do modrobíla, před nedělním finálem ale fanoušci propadají fotbalovému šílenství.

Někteří doufají, že štěstí Messiho celku přinesou například stejné dresy jako v roce 1986, kdy se Argentina naposledy stala mistrem světa a kdy ji k vítězství dovedl legendární Diego Maradona. Další obyvatelé této země, z níž pochází i papež František, věří, že zesnulý "Diego Argentině seshora fandí".

K nejpopulárnějším místům v Buenos Aires, kde během tohoto šampionátu fanoušci sledují zápasy, tak patří i dům, v němž Maradona bydlel. Minulý měsíc ho koupil místní podnikatel a nyní v něm hostí své známé, lidi z místní čtvrti, ale i další fotbalové nadšence.

"Když jsme se společným sledováním zápasů začali, lidé při vstupu do domu plakali či omdlévali dojetím," řekl majitel domu Ariel Fernando García. "Podle mě byl Maradona mimozemšťan," dodal s nadsázkou sedmačtyřicetiletý García, podle něhož žádný jiný člověk nedal Argentincům tolik radosti.

Někteří fanoušci věří, že Argentině v neděli přinesou štěstí například i stejné dresy, jaké mělo mužstvo při obou triumfech Argentiny na MS (1986 a 1978). Tehdy měli také bílo a světle modré dresy, zatímco při dvou porážkách ve finále MS v letech 1990 a 2014 měli modré.

Někteří na sociálních sítích si všimli i toho, že polský rozhodčí nedělního zápasu má narozeniny ve stejný den, jako měl brazilský rozhodčí finálového zápasu Argentiny s Německem v roce 1986.

Nedělní zápas na sociálních sítích probírali i prezidenti obou zemí, kteří reagovali na blahopřání k postupu do finále od budoucího brazilského prezidenta Luize Inácia Luly da Silva.

Jako první odpověděl francouzský prezident Emmanuel Macron, který Lulovi portugalsky poděkoval a přidal vzkaz argentinské hlavě státu. "Milý Alberte, jeden z nás bude mít víc štěstí. Uvidíme v neděli. Se vší úctou. Do toho Les Bleus!" napsal na twitteru. "Milý příteli, Emmanuele Macrone. Mám Tě moc rád a přeji Ti do budoucna vše nejlepší. S výjimkou neděle. Argentina je nádherná země a je to Latinská Amerika! Do toho modrobílí," odpověděl prezident Alberto Fernández.

Řada argentinských fanoušků se na poslední chvíli snaží sehnat vstupenky na nedělní finále. Cena lístku nejvyšší kategorie se ale už z asi 1600 dolarů (38.000 Kč) vyšplhala na nejméně trojnásobek, někteří je nabízejí dokonce až za 15.000 dolarů, uvedla agentura Télam.

Na tři stovky argentinských fanoušků ve čtvrtek v Kataru protestovaly proti nedostatku vstupenek na finálový zápas před hotelem, v němž je ubytována delegace Argentinské fotbalové asociace (AFA). V mobilní aplikaci WhatsApp vznikla skupina nazvaná Por favor, Chiqui (Prosím, Chiqui) podle šéfa AFA Claudia Tapiy, přezdívaného Chiqui. V této skupině jsou Argentinci, kteří se chystají na finále a nemají vstupenky.

Podle deníku Clarín, který se odvolává na zdroje z FIFA, půjde v sobotu večer do prodeje oficiálně ještě 10.000 lístků na nedělní finále, které se uskuteční na stadionu s kapacitou asi 89.000 míst.

Argentinská média píší v souvislosti s nedělním finále také o ochoření několika hráčů francouzského týmu, za nímž je podle některých zdrojů virus přezdívaný "velbloudí", protože ho přenáší zejména tato zvířata.

"Virus, kterým se nakazili francouzští hráči, je spojený s velbloudy a zřejmě je to koronavirus MERS, který v posledních dvou dekádách způsobil řadu epidemií na Blízkém východě," řekl ve čtvrtek agentuře Télam infektolog Javier Farina z nemocnice v provincii Buenos Aires, který tak soudí podle příznaků nemocných fotbalistů, o nichž informovala média.

U člověka se nákaza koronavirem MERS projevuje symptomy podobnými jako u covidu-19: horečkou, kašlem, dýchacími potížemi, ale velbloudí virus má vyšší smrtnost než covid-19.