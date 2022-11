Katařané? Namyšlení a odtažití. Turnaj tam má přesto smysl, tvrdí český kouč Jemenu

Český fotbalový trenér Miroslav Soukup má bohaté zkušenosti z angažmá v arabských zemích. Proto ho ani nepřekvapilo chování katarských diváků, kteří při nepříznivém vývoji úvodního zápasu mistrovství světa proti Ekvádoru houfně opouštěli stadion. Ale navzdory minimální tradici fotbalu v Kataru si nemyslí, že je pořádání turnaje na tomto místě špatným nápadem.

Miroslav Soukup dovedl v roce 2007 českou dvacítku k senzačnímu stříbru na MS v Kanadě a v dalších letech se dostal k zajímavým štacím v zahraničí. Měl na starosti egyptskou reprezentaci do 20 let, dospělé týmy Jemenu a Bahrajnu a naposled irácký olympijský výběr do 23 let.

Nyní se po šesti letech vrátil k reprezentaci Jemenu, pro kterou aktuálně chystá přípravný kemp v Káhiře. K fotbalu na Arabském poloostrově má tedy stále velmi blízko a katarský šampionát pozorně sleduje.

"Vadí mi, jakým způsobem se Katar k pořádání MS dostal. Třeba nedávno vydaný dokument na Netflixu předkládá jasné důkazy, že to bylo cestou korupce. Jinak si ale myslím, že dát turnaj na Arabský poloostrov není špatný pokus," říká sedmapadesátiletý trenér.

Byť fotbal nemá v Kataru skoro žádnou tradici a není v dvoumilionové zemi kdovíjak populárním sportem. "Nemyslím si, že by se mělo hrát pořád jen v tradičních zemích. Chceme prezentovat fotbal po celém světě, nevadí mi ani nezvyklý termín," pokračuje Soukup.

Hlavní je výhra. Je jedno jak

Nicméně souhlasí s tím, že hned první zápas turnaje a jeho celková atmosféra přinesla vodu na mlýn všem kritikům. Katar v neděli proti Ekvádoru nepředvedl skoro nic a fanoušci ve velkém odcházeli ze stadionu už po poločase. Jiní se věnovali hlavně svým telefonům.

"Nebyli to fanoušci, ale diváci. Tamní prostě mají takovou mentalitu," popisuje Soukup a hned přidává příklad s vlastní zkušeností.

"S Bahrajnem jsme remizovali v těžkém zápase s Čínou, kterou tehdy trénoval Marcello Lippi (kouč italských mistrů světa z roku 2006, pozn. red.). Výborný zápas z obou stran, jenže fanoušci byli naštvaní, že jsme nevyhráli. Jindy jsme proti lehkému soupeři zahráli hrozně, ale uspěli jsme 1:0 gólem z penalty a oni to naopak divoce oslavovali," vypráví.

"Takový je náhled většiny fanoušků na Arabském poloostrově. Nezáleží jim na tom, jakou cestou k vítězství dojdete," konstatuje Soukup.

Katarský pocit nadřazenosti

Nedělní slabá atmosféra byla podle něj dána i fackou, kterou Katar od Ekvádoru dostal. Tým si na Jihoameričany věřil, podlehl očekáváním, že by měl pomýšlet na postup ze skupiny a první zápas musí zvládnout. Přitom na hřišti neměl šanci a další vyhlídky dostaly pořádnou ránu.

"Zklamalo mě to, protože Katar měl prakticky neomezené možnosti, aby se na turnaj připravil. Španělský trenér Félix Sánchez s mužstvem pět let systematicky pracoval, zařadil mladé hráče. Vyhráli Asijský pohár 2019 a zahráli si i na Copě América," připomíná český kouč.

Proto mizérii s Ekvádorem neunesli ani Katařané na tribunách.

"Jako národ se ostatním na Arabském poloostrově vymykají," soudí Soukup. "Jsou trochu namyšlení. Tím, jak mají díky bohatství své země všemožné výhody, cítí se nadřazeně. Když přijedete do Kataru, máte z nich někdy pocit, že jsou něco víc, bývají odtažití," vysvětluje.

"Turnaj sleduje ohromná masa lidí z celého světa, někomu se chování Katařanů z prvního zápasu může zdát nedůstojné. Celé je to o tom, že fotbalu zatím tolik nerozumí. A nečekali, že bude mít první zápas tak špatný průběh," opakuje rodák z Prachatic.

O návštěvy a diváckou atmosféru v dalším průběhu turnaje však nemá obavy. "Pokud to nebude ideální při zápasech Kataru, zase tak moc to MS neochudí. Skuteční fanoušci stejně přijdou a budou fandit, protože chtějí vidět ostatní týmy a velké hvězdy," odhaduje Soukup.

Druhý zástupce z Arabského poloostrova na MS, Saúdská Arábie, na úvod programu skupiny C šokoval vítězstvím 2:1 nad Argentinou, což celkovou atmosféru v dějišti turnaje dost možná výrazně ovlivní. Katar půjde do akce podruhé v pátek, kdy se postaví Senegalu.