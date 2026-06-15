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Sport

Míč posílali do sítě jen Egypťané, přesto má Belgie bod za remízu

Sport,ČTK

Fotbalisté Belgie na úvod světového šampionátu remizovali v Seattlu s Egyptem 1:1.

FIFA World Cup 2026 - Group G - Belgium v Egypt
Fotbalový tanec v podání Belgičana Maxima de Cuypera (v červeném) a Mostafy Zika z Egypta v utkání MS 2026Foto: REUTERS
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Egypťané otevřeli skóre hned z první střely na branku, favoritovi pomohl po změně stran k vyrovnání vlastní gól.

Ve 20. minutě převzal Ašúr kousek před šestnáctkou přihrávku kapitána Salaha a tvrdou přízemní ranou k tyči dostal Egypt do vedení.

Fotbalisté Belgie se pak z vyrovnání radovali v 66. minutě, kdy si Meunierův centr pod tlakem Lukakua srazil do vlastní sítě obránce Haní.

Belgický útočník se zasloužil o vyrovnávací branku sotva půl minuty od svého příchodu na hřiště.

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Belgie k příštímu zápasu nastoupí v neděli od 21:00 SELČ, v Los Angeles vyzve Írán. Egypťané pak o šest hodin později ve Vancouveru nastoupí proti Novému Zélandu.

Mistrovství světa ve fotbale, skupina G (Seattle):

Belgie - Egypt 1:1 (0:1)

Branky: 66. vlastní Haní - 20. Ašúr. Rozhodčí: Abatti - Manis, Alves (všichni Braz.) - Soto (video, Ven.) ŽK: Castagne, De Cuyper - Attíjá, Fatú. Diváci: 66.775.

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Belgie: Courtois - Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne (56. De Cuyper) - Onana (56. Raskin), Tielemans, Trossard, De Bruyne (86. Vanaken), Doku (86. Fernandez-Pardo) - De Ketelaere (66. Lukaku). Trenér: Garcia.

Egypt: Šubajr - Haní, Ibráhím, Fasí (89. Adíl), Fatú (89. Hafíz) - Attíjá, Lašín, Ziku (76. Zizu), Salah (76. Abdal Karim), Ašúr (71. Rabía) - Marmúš. Trenér: Hasan.

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