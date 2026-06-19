Mexiko vyhraje českou skupinu. Vítězství nad Koreou zařídila chyba soupeřova brankáře

Fotbalisté Mexika porazili na mistrovství světa ve skupině A, kde hraje i Česko, v Guadalajaře Koreu 1:0 a se šesti body mají jako první tým na šampionátu jistou účast ve vyřazovací fázi. Vyrovnaný zápas rozhodl v 50. minutě Romo, když využil chybu korejského brankáře.
Mexický trenér Javier Aguirre udělal oproti vstupnímu duelu tři změny v sestavě.
Poprvé na turnaji nastoupili Sánchez i pozdější hrdina Romo a minule vyloučeného obránce Montese nahradil Álvarez.
Převzal po něm i kapitánskou pásku a po čtvrthodině sklidil bouřlivý potlesk, když akrobatickými nůžkami vykopl míč z prázdné branky, kam ho lobem posílal Son Hung-min. Gól by ale pro předchozí ofsajd stejně neplatil.
Korejci, u nichž byl ve srovnání se zápasem s Českou republikou jedinou změnu ve středové řadě KIm Mun-hwan místo I Te-soka, využívali každou příležitost k útočení. Většinou je však zastavila mexická ofsajdová past, která sklapla celkem šestkrát.
Na druhé straně nebezpečně hlavičkoval Quiňones, který před týdnem z úvodního zápasu odkulhal, stihl se však dát do pořádku. Brankář Kim Sung-kju mu druhý gól na turnaji nedovolil. To byla do přestávky jediná střela na branku a domácí fanoušci měli ke spokojenosti daleko.
Už pět minut po přestávce ale stadion explodoval nadšením a hosté k tomu hodně přispěli. Korejský gólman se ve výskoku srazil se svým obráncem I Ki-hjokem, míč mu vypadl z rukou a Romo ho pohotově poslal do sítě. Radost byla o to větší, že jednatřicetiletý záložník je jedním ze čtyř členů týmu, kteří jsou v Guadalajaře doma.
Korea reagovala několikanásobným střídáním, přišel i O Hjon-kjo, který jako žolík rozhodl na stejném stadionu zápas s Českou republikou, tentokrát gól nedal.
V poslední čtvrthodině mohli náskok pojistit Jiménez a střídající Vargas, Kim Sung-kju ovšem dvěma skvělými zákroky držel Korejcům naději.
Čtyři minuty před koncem ji málem přetavil v bod Čo Kju-song, ale brankář Rangel, který byl do té doby téměř bez práce, hlavičku z bezprostřední blízkosti vyrazil. Vleže na zemi pak stačil vymrštit ruku, aby na brankové čáře zastavil dorážku.
Mexičané ustáli i závěrečný nápor soupeře a už teď mají jistotu, že jako vítěz skupiny budou 30. června hrát na Aztéckém stadionu v hlavním městě proti jednomu týmu z třetích míst.
Mexiko na světovém šampionátu vyhrálo všech pět dosavadních zápasů proti asijským soupeřům, v letech 1998 a 2018 zdolalo i Koreu a dnes si to zopakovalo.
Od loňského listopadu neprohrálo deset zápasů po sobě a jen ve dvou přátelských utkáních s Belgií a Portugalskem se muselo spokojit s remízou. Celkové skóre 18:2 prozrazuje sílu jeho obrany.
Mexičané budou ve čtvrtek ve 3:00 SELČ v hlavním městě posledním soupeřem českých fotbalistů už s jistotou prvního místa ve skupině A.
Korejci se v paralelně hraném zápase v Monterrey utkají s Jihoafrickou republikou a k postupu jim bude stačit remíza.
Mistrovství světa ve fotbale, skupina A (Guadalajara):
Mexiko - Korea 1:0 (0:0)
Branka: 50. Romo. Rozhodčí: Tejera - Tarán, Barreiro - González (video, všichni Urug.). ŽK: I Kang-in, Pak Sung-ho (oba Korea). Diváci: 45.522.
Mexiko: Rangel - Sánchez, Álvarez, Vázquez, Gallardo - Romo (71. Vargas), Lira, Gutiérrez (71. Pineda) - Alvarado (80. Reyes), Jiménez (80. Giménez), Quiňones (84. Huerta). Trenér: Aguirre.
Korea: Kim Sung-kju - I Han-pom, Kim Min-če, I Ki-hjok - Sol Jong-u (71. Jang Hjon-čun), Hwang In-pom, Pak Sung-ho (77. Čo Kju-song), Kim Mun-hwan (71. Om Či-song) - I Kang-in, I Če-song (57.Hwang Hi-čchan) - Son Hung-min (57. O Hjon-kjo). Trenér: Hong Mjong-po.
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