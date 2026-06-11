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Sport
ŽIVĚ

Mexiko - Jižní Afrika. Aztécký stadion bouří, v Mexiku startuje fotbalový šampionát

Sport

Sledujte online přenos z utkání skupiny A na fotbalovém mistrovství světa v Americe mezi Mexikem a Jižní Afrikou.

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