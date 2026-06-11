Mexiko - Jižní Afrika. Aztécký stadion bouří, v Mexiku startuje fotbalový šampionát
Sledujte online přenos z utkání skupiny A na fotbalovém mistrovství světa v Americe mezi Mexikem a Jižní Afrikou.
ŽIVĚ Příměří je naprosto bezvýznamné, reaguje Írán na americké údery
Íránské ministerstvo zahraničí odsoudilo americké útoky na zemi. V prohlášení podle agentury AFP uvedlo, že nejnovější americké údery nejenže porušily příměří, ale učinily ho „prakticky bezvýznamným“.
Tak dobrý? Oceněný Čech zaskočil i vlastní tým, na takový úspěch se čekalo věčnost
Léta se mluví o tom, že čeští hokejoví brankáři jsou světová špička. V hlasování o Vezina Trophy pro gólmana roku v zámořské NHL to ale nebylo znát. Nejeden omaskovaný muž z tuzemska vzbudil během sezony naději, ale nakonec si na něj nikdo nevzpomněl. Až letošek hluché období zlomil.
ŽIVĚ Ukrajinci zasáhli při útoku muzeum v Sevastopolu. Podle Ruska zničili známý obraz
Útok ukrajinského dronu v Sevastopolu na okupovaném Krymu zničil panoráma zachycující obranu města za Krymské války v polovině 19. století. Ve středu to řekl Ruskem dosazený gubernátor města Michail Razvožajev. Původní obří panoramatické plátno Obrana Sevastopolu malíře Franze Roubauda ale bylo zřejmě zničeno při německém bombardování v červnu 1942 a v budově byla kopie namalovaná v 50. letech.
Tohle je úplně jiná zákopová válka. Rusko-ukrajinská řež už překonala první světovou
Čtyři roky, tři měsíce a čtrnáct dní. Tak dlouho trvala první světová válka. Přesně o jeden den déle už nyní trvá válka na Ukrajině, přesně 1569 dní. A stejně jako první světová válka i ta ukrajinská je úplně jiná nyní než na začátku.
Neuvěřitelně krutý osud. Muže, kterému chtěl Súdánec uříznout hlavu, dříve mučil gang
Pro 44letého Stephena Ogilvieho, který se v pondělí stal v severoirském Belfastu obětí brutálního útoku, nešlo o první tragickou událost v jeho životě. Podle britských médií se tento muž, kterého sousedé označili jako „zranitelného“, stal už v minulosti obětí sadistického mučení ze strany drogového gangu ve Skotsku.