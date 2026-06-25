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Mexiko - Česko. Poslední šance, Češi hrají o život. Koubek překvapil dvěma jmény

Sport

Sledujte online přenos z utkání skupiny A na fotbalovém mistrovství světa v Americe mezi Mexikem a Českem.

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Cepeda uznal svou prohru v prezidentské volbě v Kolumbii

Levicový politik Iván Cepeda ve středu uznal porážku v nedělním druhém kole volby prezidenta Kolumbie. S náskokem jednoho procentního bodu podle volebních úřadů zvítězil pravicový kandidát Abelardo de la Espriella, kterému vyjádřil podporu americký prezident Donald Trump.

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Evropa další den bojovala s vedry, ve Francii a Británii padaly rekordy

V západní Evropě ve středu pokračovala extrémní vedra, která bořila červnové teplotní rekordy a působila obtíže v řadě zemí. Ve Francii druhý den po sobě padl rekord nejteplejšího dne v historii měření od roku 1947, když průměr denních a nočních teplot na 30 referenčních stanicích dosáhl podle předběžných údajů 30 stupňů Celsia.

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