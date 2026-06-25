Mexiko - Česko. Poslední šance, Češi hrají o život. Koubek překvapil dvěma jmény
Sledujte online přenos z utkání skupiny A na fotbalovém mistrovství světa v Americe mezi Mexikem a Českem.
Revoluce ve značení: GS1 2D kódy propojí fyzické produkty s jeho digitálním dvojčetem
Tradiční lineární čárové kódy se o místo v retailu brzy podělí s novou generací GS1 2D kódů.
Bosna slaví, odsunula Čechy z postupové pozice. Podruhé se trefil liberecký zázrak
Fotbalisté Švýcarska na mistrovství světa zvítězili 2:1 nad Kanadou a ovládli skupinu B. Domácí tým postoupil do vyřazovací fáze z druhého místa. Velmi blízko postupu je i Bosna a Hercegovina, která porazila Katar 3:1 a ve skupině skončila třetí se čtyřmi body.
Česká filharmonie uzavřela sezonu open airem na Hradčanském náměstí
Laureátem Ceny Jiřího Bělohlávka pro umělce do 35 let se stal houslista Milan Al-Ashhab. Oceněn byl na open air koncertu, kterým Česká filharmonie pod taktovkou francouzského dirigenta Alaina Altinoglua uzavřela svou 130. sezonu.
Cepeda uznal svou prohru v prezidentské volbě v Kolumbii
Levicový politik Iván Cepeda ve středu uznal porážku v nedělním druhém kole volby prezidenta Kolumbie. S náskokem jednoho procentního bodu podle volebních úřadů zvítězil pravicový kandidát Abelardo de la Espriella, kterému vyjádřil podporu americký prezident Donald Trump.
Evropa další den bojovala s vedry, ve Francii a Británii padaly rekordy
V západní Evropě ve středu pokračovala extrémní vedra, která bořila červnové teplotní rekordy a působila obtíže v řadě zemí. Ve Francii druhý den po sobě padl rekord nejteplejšího dne v historii měření od roku 1947, když průměr denních a nočních teplot na 30 referenčních stanicích dosáhl podle předběžných údajů 30 stupňů Celsia.