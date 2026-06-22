Messi už je nejlepším střelcem historie MS. Na jiný rekord ale pyšný nebude

Argentinský útočník Lionel Messi dal ve 38. minutě zápasu s Rakouskem 17. gól na mistrovstvích světa a překonal historický rekord Němce Miroslava Kloseho. V nastavení pak další trefou uzavřel skóre utkání na 2:0.
Messi se dnes zároveň stal teprve třetím hráčem fotbalové historie, který dokázal skórovat v šesti zápasech světového šampionátu za sebou. Před ním to dokázali pouze Francouz Just Fontaine v roce 1958 a Brazilec Jairzinho na šampionátu v roce 1970.
Kapitán obhájců titulu, který ve středu oslaví 39. narozeniny, poslal Argentinu do vedení trefou z první po přízemním centru krajního obránce Mediny. Definitivně se tak osamostatnil v čele historických statistik před Klosem, který držel střelecký rekord od roku 2014.
Jedinečnou šanci na historický zápis měl přitom Messi v Dallasu už v 9. minutě, ale neproměnil penaltu. Po pomalém rozběhu vůbec netrefil branku.
Připsal si tak i rekord, na který ovšem příliš pyšný nebude. Stal se totiž prvním fotbalistou v historii, který neproměnil penaltu na třech MS v řadě.
Zároveň je i hráčem s největším počtem zahrávaných (7), ale i neproměněných (3) pokutových kopů v historii šampionátů (bez započtení rozstřelů).
Na turnaji v USA, Kanadě a Mexiku útočník Interu Miami aspiruje i na absolutní rekord MS v počtu gólových přihrávek. O něj se zatím dělí s krajanem Diegem Maradonou. Oba připravili pro spoluhráče osm branek.
Duel s Rakouskem byl pro Messiho 28. zápasem na mistrovství světa, což je také rekord FIFA.
Minulý týden proti Alžírsku zaznamenal první hattrick na MS, který navíc přišel při jubilejním 200. reprezentačním startu a na den přesně 20 let od jeho debutu na světovém šampionátu, při němž v roce 2006 jako střídající hráč rovněž skóroval.
Hattrick mu však umožnila jen benevolence rozhodčího, jenž ho v prvním poločase za hrubý faul nepochopitelně nevyloučil.
Mistrovství světa ve fotbale, skupina J (Dallas):
Argentina - Rakousko 2:0 (1:0)
Branky: 38. a 90.+5 Messi. Rozhodčí: Umar - Abú Ragál, Husám Tahá (všichni Egypt) - Marri (video, Katar). ŽK: Medina, Paredes - Posch, Laimer. Diváci: 70.649.
Argentina: E. Martínez - Molina, Romero (57. Otamendi), Lisandro Martínez, Medina (82. Tagliafico) - De Paul (82. Paredes), Mac Allister, Fernández, Almada (64. Álvarez) - Messi, Lautaro Martínez (64. González). Trenér: Scaloni.
Rakousko: A. Schlager - Posch (67. Prass), Danso, Alaba (67. Friedl), Laimer - Seiwald, X. Schlager - Schmid (78. Wimmer), Wanner (67. Arnautovič), Sabitzer - Gregoritsch (85. Chukwuemeka). Trenér: Rangnick.
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