Messi trhal rekordy, proti Kapverdám to ale bylo nečekané drama

Argentinští fotbalisté v úvodním kole play off na mistrovství světa zdolali Kapverdy 3:2 po prodloužení. Obhájci titulu ukončili senzační jízdu malého ostrovního státu, který při debutu na šampionátu dokázal postoupit ze skupiny. Slaví i Kolumbie.
Znovu se trefil Lionel Messi, který dal svůj celkem 20. gól na MS a vylepšil vlastní rekord. Ve 111. minutě rozhodl vlastní gól Dineye Borgese. Argentina se v osmifinále v úterý od 18:00 SELČ v Atlantě utká s Egyptem.
Tým trenéra Lionela Scaloniho, který koučoval 100. zápas na lavičce Argentiny, je neporažený v 11 posledních zápasech při skóre 32:4. Poslední porážku úřadující šampioni utrpěli v Ekvádoru v září 2025. Kapverdy ve skupině remizovaly s bývalými vítězi mistrovství světa Španělskem a Uruguayí. Dnes nastoupily s jedenáctkou s průměrným věkem 31 let a 197 dnů, což byl nejstarší tým ve vyřazovacích zápasech MS v historii (od roku 1950).
Miami je pro Messiho domovem od roku 2023, kdy začal hrát za místní Inter. První poločas byl jeho soubojem s brankářem Vozinhou, který během šampionátu získal celosvětovou popularitu. Gólman měl nejprve navrch, ale v 29. minutě inkasoval rekordní branku. Krásný centr do šestnáctky adresoval Lisandro Martínez. Messi si míč skvělým prvním dotekem zpracoval, pohotově vystřelil pod břevno a překonal Vozinhu.
Po přestávce jasný favorit doplatil na přílišnou bohorovnost. Po křídle se prosadil Mendes a Deroy Duarte přízemní střelou vyrovnal. Kapverdy jsou nejméně lidnatý národ, který se kdy dostal do vyřazovacích kol MS. Svoji pohádku psaly dál a poslaly zápas do prodloužení.
V jeho druhé minutě se po rohu prosadil Argentinec Lisandro Martínez a dal třetí nejrychlejší gól v prodloužení v historii MS. Kapverďané ještě jednou vyrovnali, krásnou umístěnou střelou zdálky se o to postaral Sidny Lopes Cabral. Konec však byl pro statečného outsidera hořký. Po Messiho rohu si dal Borges rozhodující vlastní gól.
Úřadující šampioni vyhráli i čtvrtý zápas na turnaji. Stali se teprve třetím týmem, který vstřelil dva nebo více gólů v 10 po sobě jdoucích zápasech mistrovství světa, po Uruguayi (11 zápasů v letech 1930-54) a Německu (10 zápasů v letech 1938-58).
Messi si připsal ještě další rekordy. Jako první dosáhl 30. startu na MS. Skóroval ve svém osmém zápase na MS po sobě, také se stal teprve čtvrtým mužem, který dal gól v pěti po sobě jdoucích vyřazovacích zápasech. Se sedmi brankami se osamostatnil v čele tabulky střelců turnaje.
Kapverdy vypadly jako první debutant, který se dostal do vyřazovací fáze od Slovenska v roce 2010, a první africký tým, kterému se to podařilo od Ghany v roce 2006.
Seznam osmifinalistů je kompletní
Kolumbie zdolala v Kansas City Ghanu 1:0 a doplnila seznam účastníků osmifinále o poslední jméno. Postupový gól vstřelil ve 14. minutě Jhon Arias. Plzeňský útočník Prince Adu, poslední zástupce české ligy na turnaji, přišel na hřiště opět až v závěru, ale vyřazení Ghany nezabránil. Africký tým neměl v utkání ani jednu střelu mezi tyče.
Kolumbie je čtvrtým jihoamerickým mužstvem mezi nejlepší šestnáctkou a v osmifinále ji v úterý ve 22:00 SELČ čeká ve Vancouveru Švýcarsko.
Portugalský trenér Ghany Carlos Queiroz, který v minulosti vedl i dnešního soupeře, na předzápasové tiskové konferenci vypočítal, že je to už jeho 265. mezistátní zápas a slíbil, že za čtyři roky bude i na šestém mistrovství světa. Po prohře s Chorvatskem udělal čtyři změny. Mimo jiné se do branky znovu postavil Ati-Zigi, který pro zdravotní problémy nedohrál první utkání na turnaji.
Kolumbijský trenér Néstor Lorenzo proti Portugalsku při jistotě postupu nechal odpočinout několik opor, včetně obránce Muňoze z Crystal Palace, který byl ve skupině s dvěma góly nejlepším střelcem. Proti Ghaně se vrátil, stejně jako útočník Díaz z Bayernu Mnichov a už po sedmi minutách i jeho parťák Suárez ze Sportingu Lisabon, protože Córdoba si hned v úvodu poranil třísla.
A střídající Suárez už na konci první čtvrthodiny připravil gól. Jeho centr našel před brankou úplně volného Jhona Ariase a útočník z brazilského Palmeiras s přehledem poslal míč do protipohybu ghanského gólmana.
Ghana měla ve skupině průměrné držení míče jen 36 procent, což bylo mezi postupujícími druhé nejnižší číslo po Paraguayi. A ani při nepříznivém vývoji zápasu to nezlepšila. Kolumbijci nikam nespěchali a na polovině soupeře v klidu kombinovali. A když se prostor před brankou trochu otevřel, Díaz vypálil, ale trefil jen boční síť.
Do druhého poločasu už nenastoupil kolumbijský kapitán a se 130 starty reprezentační rekordman Rodríguez, který byl v roce 2014 králem střelců, když Kolumbie vypadla až ve čtvrtfinále s Brazílií.
Obraz hry se nezměnil a ghanskou postupovou naději držel jen brankář, který vyrazil Puertovu střelu z dálky mířící ke vzdálenější tyči. Nepřekonal ho ani Díaz zblízka a když pak dostal míč do sítě, vzal mu radost těsný ofsajd.
Zatímco Ati-Zigi měl sedm úspěšných zákroků, jeho protějšek Vargas nemusel vůbec zasahovat a potřetí v řadě udržel čisté konto. Ghanský útok totiž opět selhal, Semenyo z Manchesteru City, který měl být pro soupeře největší hrozbou, na celém turnaji nezapsal ani jednu střelu na branku
Kolumbijci tak na posledních třech turnajích proti africkým soupeřům vždy uspěli - postupně porazili Pobřeží slonoviny, Senegal, na tomto turnaji ve skupině Kongo a poradili si i s Ghanou. Pro čtyřnásobné mistry Afriky pátá účast na šampionátu skončila a čtvrtfinále z roku 2010 si nezopakují.
Mistrovství světa ve fotbale:
1. kolo play off:
Argentina - Kapverdy 3:2 po prodl. (1:1, 1:0)
Branky: 29. Messi, 92. Lisandro Martínez, 111. vlastní Borges - 59. D. Duarte, 103. S. Cabral. Rozhodčí: Fischer - Barwegen, Arfa (všichni Kan.) - Villarreal (video, USA). ŽK: Montiel - K. Pina. Diváci: 64.478.
Argentina: E. Martínez - Molina (104. Montiel), Romero, Lisandro Martínez, Medina (86. Tagliafico) - De Paul (84. Paredes), Mac Allister, Fernández, Almada (63. González) - Messi, Lautaro Martínez (63. Álvarez). Trenér: Scaloni.
Kapverdy: Vozinha - Moreira, Lopes, Borges, S. Cabral - K. Pina (100. Benchimol) - Mendes (80. W. Semedo), L. Duarte (67. Monteiro), D. Duarte (100. Y. Semedo)), J. Cabral (80. Varela) - Da Costa (67. Livramento). Trenér: Bubista.
Kolumbie - Ghana 1:0 (1:0)
Branka: 14. J. Arias. Rozhodčí: Turpin - Danos, Pages - Brisard (video, všichni Fr.). ŽK: J. Arias, Ríos - Yirenkyi, Fatawu, Seidu. Diváci: 69.045.
Kolumbie: Vargas - Muňoz, Lucumí, Sánchez, Mojica - Puerta, Lerma, J. Arias (73. Quintero) - Rodríguez (46. Ríos), Díaz (90. Campaz) - Córdoba (7. Suárez). Trenér: Lorenzo.
Ghana: Ati-Zigi - Senaya (13. Seidu), Luckassen, Opoku, Mensah - Partey - Sibo (62. Owusu), Yirenkyi (79. Adu) - Williams (62. Fatawu), Semenyo - Ayew (79. Nuamah). Trenér: Queiroz.
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