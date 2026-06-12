Měli jsme zbraně, ale Korejci byli lepší, uznal Koubek. Ocenil překvapení v sestavě

Jeho tým vedl, pak sahal alespoň po bodu, jenže nakonec nezískal nic. "Korejci byli fotbalově lepší," uznal Miroslav Koubek, kouč českého celku, po prohře 1:2 v úvodním vystoupení na mistrovství světa 2026.
„Měli jsme minimálně na bod a sahali jsme po něm až do posledních vteřin. Měli jsme tam obrovské šance ve druhé půli,“ připomněl stratég českého výběru v rozhovoru pro Nova Action příležitosti Adama Hložka a Michala Sadílka.
Koubkovi svěřenci se přitom dostali do vedení, jenže soupeř utkání otočil díky trefám po podobných akcích.
„Těžko se zachytávají ty finální kombinace Korejců před vápnem. Je tam hodně průnikových přihrávek, mají dobrý výběr místa, najíždějí na něj, je tam technika,“ vyjmenoval kouč přednosti protivníka.
„Celkem se nám to dařilo, jenže dvakrát jsme to nezachytli a Korea dala dva góly,“ posteskl si Koubek.
Jeho tým zatápěl soupeři především po centrech, dlouhým míčem z autu se dostal i do vedení.
„Každé mužstvo hrálo to svoje. Měli jsme dobré zbraně a měli jsme dobré pasáže, Korea měla velké problémy s naší prací ve vzduchu,“ souhlasil trenér české reprezentace. „Ale v té fotbalovosti byla prostě lepší,“ uznal.
Koubek, aktuálně nejstarší kouč v historii, který vedl mužstvo na MS, překvapil, když do základní sestavy postavil Alexandra Sojku.
„Hrál naprosto skvěle,“ ocenil plzeňského záložníka, který za národní celek odehrál vůbec první soutěžní zápas.
„Plnil si svoje úkoly, prakticky neztratil balon, pokud si vzpomínám. Měl určitou míru kreativity, chce hrát. Výborný hráč, vedl si velice dobře,“ chválil Koubek příjemné překvapení.
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