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Sport

Měl pískat Čechy, ale Američané nepustili rozhodčího do země. Ví se, kdo ho nahradí

Sport,ČTK

Omar Abdulkadir Artan, kterého úřady po příletu nepustily do USA, na mistrovství světa pískat nebude. Informovala o tom mezinárodní fotbalová federace FIFA. Somálský sudí měl přitom podle médií rozhodovat páteční zápas skupiny A mezi českou reprezentací a Koreou.

Omar Abdulkadir Artan
Omar Abdulkadir ArtanFoto: Profimedia
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Artanovi zamítli vstup do země na letišti v Miami. Somálsko je totiž jednou ze zemí, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v červnu zakázala vstup do země.

Čtyřiatřicetiletý Artan proto odcestoval zpět do Istanbulu a FIFA krátce poté uvedla, že na šampionátu, kde se měl představit jako první somálský rozhodčí v historii, nakonec pískat nebude.

"FIFA se nepodílí na imigračních procesech hostitelských zemí, včetně rozhodování o udělování víz. Od příslušných úřadů jsme byli informováni, že status pana Artana se v současné době nezmění," uvedla federace.

"Děkuji FIFA i Africké konfederaci za podporu a příslib, že i v budoucnu se mnou počítají," přidal v prohlášení Artan, který je na listině mezinárodních rozhodčích FIFA od roku 2018 a loni byl zvolen nejlepším africkým sudím.

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Pro úvodní představení české reprezentace proti Korejcům by ho měl nahradit Amin Omar z Egypta.

FIFA ale oficiálně nominaci sudích na utkání ještě neoznámila.

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