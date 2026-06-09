Měl pískat Čechy, ale Američané nepustili rozhodčího do země. Ví se, kdo ho nahradí

Omar Abdulkadir Artan, kterého úřady po příletu nepustily do USA, na mistrovství světa pískat nebude. Informovala o tom mezinárodní fotbalová federace FIFA. Somálský sudí měl přitom podle médií rozhodovat páteční zápas skupiny A mezi českou reprezentací a Koreou.
Artanovi zamítli vstup do země na letišti v Miami. Somálsko je totiž jednou ze zemí, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v červnu zakázala vstup do země.
Čtyřiatřicetiletý Artan proto odcestoval zpět do Istanbulu a FIFA krátce poté uvedla, že na šampionátu, kde se měl představit jako první somálský rozhodčí v historii, nakonec pískat nebude.
"FIFA se nepodílí na imigračních procesech hostitelských zemí, včetně rozhodování o udělování víz. Od příslušných úřadů jsme byli informováni, že status pana Artana se v současné době nezmění," uvedla federace.
"Děkuji FIFA i Africké konfederaci za podporu a příslib, že i v budoucnu se mnou počítají," přidal v prohlášení Artan, který je na listině mezinárodních rozhodčích FIFA od roku 2018 a loni byl zvolen nejlepším africkým sudím.
Pro úvodní představení české reprezentace proti Korejcům by ho měl nahradit Amin Omar z Egypta.
FIFA ale oficiálně nominaci sudích na utkání ještě neoznámila.
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