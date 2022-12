Mbappého supersíla má slabiny, hlásí Anglie. Zastavit ho může jediný muž na planetě

Na šampionátu se prezentuje jako fotbalový superman. Kylian Mbappé řádí, už dal pět gólů a z obran soupeřů dělá zpomalený film. Francii neohroženě vede k obhajobě zlata, nyní ale ve čtvrtfinále potká sobě rovného soka. V souboji těžkých vah světového fotbalu se v sobotu večer Francouzi utkají s Anglií.

Existuje kryptonit, který by oslabil Mbappého supersílu? Angličané před čtvrtfinálovým šlágrem dumají, jak na něj. Nejde o duel Mbappé vs. Anglie, zdůrazňují všichni protagonisté. Přesto je nasnadě, jak fatální tenhle faktor v sobotu večer bude.

Třiadvacetiletý rodák z Paříže je v Kataru k nezastavení. Srší z něj radost ze hry a dojem, že na hřišti dokáže, co si zamane. Působí, jako kdyby už nosil korunu pro nejlepšího hráče světa, a má k tomu řadu důvodů.

Pokud byl v základní sestavě, Francie na velkém turnaji v normální hrací době ještě nikdy neprohrála zápas. V součtu světových šampionátů a mistrovství Evropy jde o třináct duelů. Mbappé v nich nasbíral devět gólů a tři asistence.

Ve schopnosti zářit, když jde národnímu týmu o všechno, už nyní zastiňuje Lionela Messiho i Cristiana Ronalda. Na světových šampionátech dal stejně gólů jako Argentinec a víc než Portugalec.

Navíc se nemusí cítit pod žádným extrémně tíživým tlakem. Mistrem světa už je.

Pro Anglii musí být pokrytí nejděsivější francouzské zbraně tématem číslo jedna. O tom, kdo si na bedra naloží spletitou roli jeho přímého protivníka a hlídacího psa, přitom nemůže být pochyb.

Pravý obránce Kyle Walker je podle slavného anglického stopera Ria Ferdinanda jediným mužem, který je schopen rozjetou francouzskou superstar zastavit. Nebo alespoň přibrzdit.

"Pro mě je Walker jediným obráncem na planetě, který se může Mbappému postavit a vyzvat ho k závodu jeden na jednoho. Má na to tempo i sebedůvěru," uvedl Ferdinand.

"Blíží se kolize a všichni čekají, co se stane. Mbappé versus Walker. Máme perfektního pravého obránce, pokud se někdo může s Francouzem vypořádat, je to on. Má fyzické předpoklady, tempo i zkušenosti," vložil důvěru do dvaatřicetiletého beka Manchesteru City další ostrovní expert Gary Neville.

Spoluhráč Kalvin Phillips označil Walkera za jediného obránce světa, který je rychlejší než Mbappé. "Kyle je nejrychlejší hráč, kterého jsem kdy viděl. Nejde to dost dobře popsat, dokud ho neuvidíte v souboji s někým podobně rychlým. V sobotu to uvidíme," lákal.

Sám Walker roli jedné z hlavních postav čtvrtfinále bez okolků přijal. A nešetřil efektními hláškami jako stvořenými pro palcové titulky.

"Rozhodně mu nerozvinu červený koberec a neřeknu mu, ať dá gól. Vím, co musím udělat. Zastavit ho. Je to mistrovství světa. Udělat to, nebo zemřít," perlil řízný a rychlý obránce.

"Je snadnější to říct, než udělat, ale nepodceňuju se, i když on je teď nejspíš nejlepším hráčem na světě," dodal.

V předešlých dvou ročnících Ligy mistrů se Mbappé a Walker třikrát střetli v rámci utkání Paris St. Germain s Manchesterem City. Anglický klub dvakrát vyhrál, jednou prohrál a Mbappé uznal, že čelit Walkerovi je pro něj výzva.

V Anglii se před očekávaným kláním spekuluje, zda kouč Gareth Southgate přece jen nezmění rozestavení a nezdvojí Mbappého tím, že Walkera posune na pravou stranu stoperské trojice a na kraj nepřidá Kierana Trippiera.

Musel by ale rozbít to, co Albionu v prozatímním průběhu turnaje úžasně fungovalo. Buď vyváženou záložní trojici Bellingham, Rice, Henderson, nebo úderné ofenzivní trio Saka, Kane, Foden.

Možná bude stačit poněkud tajemné know-how, které Angličané nechtějí před utkáním odhalit. Stojí za ním asistent trenéra Steve Holland. Southgateova pravá ruka je specialistou na vymazávání největších hvězd ze hřiště.

Jeho osobní zkušenost může posloužit jako připomínka toho, že dokonalý a správně provedený taktický přístup může omezit i tu sebevětší hrozbu. Před deseti lety byl Holland v realizačním týmu Chelsea při tažení za ušatým pohárem Ligy mistrů.

V semifinále Blues vymazali Messiho, vedeného v Barceloně Pepem Guardiolou.

"Je jen několik hráčů, kterým musíte věnovat zvláštní pozornost. Messi byl jedním z nich a nejspíš stále je. Mbappého ale musíte rovněž zařadit do téhle kategorie. Naším úkolem je zabránit situacím, ve kterých dokáže být smrtící," řekl Holland listu The Guardian.

Kouč kdysi pracoval pod Josém Mourinhem a byl u toho, když portugalský stratég změnil způsob bránění největších hvězd. Místo defenzivních "vojáků", které na ně nasazoval předtím, přešel sám do ofenzivy.

"Je to hra kočky s myší. Musíme zkusit Mbappého ubránit, ale rovněž musíme zkusit využít slabiny, které s sebou nese jeho supersíla," vysvětlil Holland, že nejlepší obranou může být útok.

"Stejně tak se tedy musíme soustředit na vlastní sílu, protože máme hráče, kteří mohou Francouzům způsobit podobnou škodu jako Mbappé nám. Musíme v tom najít rovnováhu," dodal asistent. Zda bude Anglie v sobotu hrát na dva, nebo na tři stopery, ale neprozradil.

Trenér Francouzů Didier Deschamps dobře ví, že Angličané připraví speciální plán, jak Mbappého zneutralizovat.

"Je jasné, že se na něj budou soustředit. Ale Kylian bude vždycky Kylian. Schopnost rozhodovat zápasy a najít řešení mu ničím nevezmou," zahrozil francouzský kouč.