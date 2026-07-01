Mbappé dojal svět gestem k trenérovi, na Messiho nemyslí. Francouzská mašina děsí

Francouzský fotbalista Kylian Mbappé se na mistrovství světa v Americe po dvou trefách proti Švédsku dotáhl na čelo střelecké tabulky a v historickém pořadí kanonýrů ztrácí jediný gól na Lionela Messiho, na dostihy s hvězdným rivalem ale moc nemyslí.
Sedmadvacetiletý útočník očekává, že argentinský kapitán dá na probíhajícím turnaji ještě více branek. Mbappé se soustředí hlavně na to, aby svůj tým dotáhl do finále. Proti Švédsku zaujal i oslavou gólu pro trenéra Didiera Deschampse, jenž se vrátil na lavičku po úmrtí matky.
Mbappé na úvod vyřazovací fáze přispěl k hladké výhře 3:0 nad Švédskem a s šesti góly vede střeleckou tabulky kanonýrů spolu s Messim. V historickém pořadí světových šampionátů si polepšil už na 18 branek a na Argentince ztrácí jen jediný gól. Messi má ale ještě k dobru úvodní utkání play off proti Kapverdám, v němž by mohl bilanci znovu vylepšit.
"Mým cílem je dojít co nejdál, dotáhnout to až do (finále) 19. července. Snažíme se vyhrávat, jdeme krok za krokem. Samozřejmě čím více gólů vstřelíte, tím výše se v žebříčku posunete, tím neříkám nic nového," uvedl Mbappé.
"Ale jsem také přesvědčen, že Leo vstřelí další góly, takže se na to moc nezaměřuji. Víc se soustředím na soupeře, kterým bychom mohli čelit, a na to, jak blízko jsme našemu cíli - finále," doplnil útočník Realu Madrid.
Když dal na konci první půle francouzský kapitán Švédům první gól, běžel se k postranní čáře obejmout s trenérem Deschampsem. Kouč chyběl při závěrečném zápase skupiny proti Norsku, kvůli pohřbu matky se na otočku vrátil do vlasti.
"Víme, že trenér musí čelit opravdu těžké výzvě. Každý si tím jednou projde. Jde to nad rámec fotbalu. Ví, že s námi nikdy nebude sám a my ho budeme podporovat," prohlásil Mbappé. "Kylianovo gesto mě opravdu dojalo. Je to náš kapitán. Neříkám tyhle hezké věci jen tak pro nic za nic, ale proto, že je od prvního dne naprosto příkladný," uvedl Deschamps.
Mbappé oproti šestinásobnému účastníkovi Messimu startuje teprve na třetím světovém šampionátu a k 18 brankám potřeboval stejný počet zápasů. "Říkal jsem si, že si chci toto mistrovství světa užít naplno. Neříkám, že jsem si to předchozí mistrovství neužíval, ale byl jsem mladší. Tehdy jsem se soustředil na podávání co nejlepších výkonů a dnes věřím, že dokážu obojí. Podávat skvělé výkony a zároveň si to užít," řekl Mbappé.
Před osmi lety na šampionátu v Rusku s francouzským týmem získal zlato, v roce 2022 v Kataru stříbro. Na probíhajícím turnaji je výběr země galského kohouta největším favoritem, v osmifinále překvapivě nastoupí proti Paraguayi, která nečekaně vyřadila Německo.
"Myslím, že do začátku zápasu s Paraguayí budeme pilně pracovat, abychom zjistili, co můžeme ještě zlepšit. Stále jsou ve hře sekvence, které ještě nejsou tak dobré. Prostor pro zlepšení rozhodně máme, i když celkově je to pozitivní," dodal Mbappé.
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