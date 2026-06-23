Mbappé a Haaland nahánějí Messiho, Francii nezastavilo ani dvouhodinové přerušení

Fotbalisté Francie na mistrovství světa v Americe porazili Irák 3:0 a po druhém vítězství ve skupině I s předstihem postoupili do vyřazovací fáze. Spolu s nimi jde dál i Norsko, které přehrálo Senegal 3:2.
Při 100. startu za reprezentaci zazářil dvěma góly Kylian Mbappé, skóre uzavřel Ousmane Dembélé. Zápas byl jako první na probíhajícím šampionátu přerušen kvůli špatnému počasí, bouřka v okolí stadionu ve Filadelfii zdržela začátek druhé půle zhruba o dvě hodiny.
Mbappé navázal na dvě trefy z úvodního duelu skupiny proti Senegalu a na světových šampionátech zaznamenal už 16 branek, čímž se dotáhl na Němce Miroslava Kloseho. Lepší bilanci má jen Lionel Messi. Argentinský kapitán v pondělí zařídil svému týmu vítězství 2:0 nad Rakouskem a vévodí historickému pořadí s 18 góly. Messi zároveň s pěti brankami vede tabulku střelců probíhajícího turnaje, Mbappé je o jednu trefu zpět.
Útočník Realu Madrid otevřel skóre ve 14. minutě, když se zpoza vápna svou slabší levou nohou opřel do míče a propálil brankáře Básila. Úřadující vicemistři světa pak kontrolovali průběh, ve zbytku první půle už ale velkou šanci neměli.
Těsně před přestávkou se spustila průtrž mračen a ke stadionu se přiblížila bouřka. Vzhledem k přísným pravidlům v USA byl zápas v poločasové pauze kvůli výskytu blesků v okolí arény přerušen nejprve na 30 minut a poté na další zhruba hodinu a půl. Diváci museli opustit tribuny.
Na francouzském celku jako by se dlouhá přestávka vůbec nepodepsala, favorit do druhého poločasu vstoupil s velkým nasazením. V 54. minutě Iráčané fatálně chybovali v rozehrávce, což po Dembélého přihrávce potrestal do odkryté branky Mbappé.
Francouzi zcela dominovali, Olise trefil břevno. V 66. minutě už favorit skóroval potřetí, Dembélé se prosadil střelou na zadní tyč. Mbappé mohl jubilejní start v reprezentačním dresu oslavit hattrickem, v 90. minutě však samostatný únik nedokázal úspěšně zakončit.
"Zápas byl možná kvůli okolnostem náročnější, ale o to sladší je vítězství. Většinu velkých šancí, do kterých jsme se dostali, jsme využili. Jsem přesvědčený, že udržíme první místo ve skupině, což je pro nás v současné chvíli to nejdůležitější," řekl po zápase v televizním rozhovoru francouzský trenér Didier Deschamps.
Jeho svěřenci na závěr skupiny I v pátek od 21:00 SELČ v Bostonu nastoupí proti Norsku. Irák, který i druhý duel na šampionátu prohrál i tři branky, ve stejný čas vyzve v Torontu Senegal a k postupu do vyřazovací fáze bude potřebovat zvítězit.
Úřadoval i Haaland
Cestu Norů k dalším třem bodů otevřel Marcus Holmgren Pedersen, který přišel na hřiště v první čtvrthodině místo zraněného spoluhráče. Po změně stran Erling Haaland po vzoru Mbappého dvěma góly vylepšil svůj účet na šampionátu už na čtyři branky. Pro africký tým dvakrát vykřesal naději Ismaila Sarr.
Oba trenéři poslali na hřiště stejné jedenáctky jako při premiéře, což nebylo překvapení u Norů po čtyřech gólech v síti Iráku, ale u afrického týmu se po prohře s Francií čekaly nějaké změny. Místo si udržel i brankář Mendy, který před týdnem při Mbappého střele z dálky nebyl bez viny.
Proti Norsku už ve třetí minutě po rohovém kopu stihl netypicky nohama zastavit hlavičku bezmála dvoumetrového Ajera. Pak kolenem zneškodnil střelu kapitána Ödegaarda, který se před ním ocitl sám po Haalandově sklepnutí. Dvě minuty před přestávkou senegalský obránce Koulibaly odvrátil centr jen na nohu Pedersena a ten pohotově vstřelil svůj první gól v norském dresu.
Nejlepší norský kanonýr Haaland se do té doby ke střele nedostal, což se mu už dlouho nestalo. Až v nastavení prvního dějství vypíchl míč brankáři, ale z úhlu trefil jen tyč a jeho následnou hlavičku Mendy zneškodnil.
Nevyužité šance nemusely Haalanda dlouho mrzet, už ve 48. minutě se po Ödegaardově přihrávce prosadil ve dvanáctém mezistátním zápase v řadě. Norové hlavně jeho zásluhou všechny tyto duely vyhráli. Naposledy kapitulovali v říjnu 2024 v Lize národů s Rakouskem.
Senegalci se s negativním vývojem nechtěli smířit. Jacksonovu hlavičku ještě brankář Nyland zlikvidoval, ale proti střele Ismaila Sarra byl bezmocný. Útočník, který byl v dresu Crystal Palace nejlepším střelcem Konferenční ligy, zápas zdramatizoval.
Ale jen na pět minut, než Haaland využil zmatky v obraně a po Bergově přihrávce vylepšil svůj norský rekord na 59 branek. Při gólu se zranil brankář Mendy a náhradník Diaw už gól nedostal. Při střele střídajícího Bobba ho na brankové čáře zastoupil Pape Sarr.
V nastavení norským fanouškům zatrnulo, když Ismaila Sarr vstřelil svůj druhý gól, ale vítězství už uhájili. Jedinou komplikací pro ně byla tři zranění, protože vedle Ryersona skončil zápas předčasně i pro Aursnese a Heggema.
Alžírsko má první body
Alžírané otočili na mistrovství světa vývoj zápasu s Jordánskem a po výhře 2:1 zapsali první body ve skupině J. Jordánsko sice poslal do vedení ve 36. minutě Nizár Rašdán, ale po přestávce Alžířané skóre otočili zásluhou Nazíra Benbúalího v 69. minutě a Amína Gvírího v 82. minutě. Africký tým si tak udržel naději na druhé místo v tabulce, naopak nováček šampionátu je po dvou porážkách bez bodu.
Zápas o první body do turnaje pro oba týmy začal z ofenzivního hlediska v opatrném duchu, obrana byla přednější. Příliš akcí směrem k brance nebylo k vidění, Taamarího střelu v pohodě lapil Zidane, na druhé straně skončilo nadějné sólo zkušeného Mahríze včasným skluzem obránce Dahaba. O první střelu Alžírska mezi tyče se postaral až po půlhodině hry Gvírí.
Africký tým si udržoval převahu, měl více času míč na svých kopačkách. Do další brejkové pozice se procpal přes jordánskou obranu opět Mahríz, ale bývalý hráč Leicesteru a Manchesteru City pověst kanonýra nepotvrdil.
Skóre se ale změnilo na druhé straně. Po centru zleva netrefil míč Taamarí, ale Rašdán už měl přesnou mušku. Útočník katarského SC zamířil přesně k tyči Zidaneho branky.
Po přestávce Alžířané ještě více zvýraznili svoji herní převahu a přidali k tomu i více střeleckých pokusů. Mazův projektil zdálky Lajlá s obtížemi vyrazil, Rabavdá pálil nad.
Alžírsko tlak zúročilo v 69. minutě, kdy si na rohový kop Mahríze naskočil Benbúalí. Střídající útočník předčil v hlavičkovém souboji svého strážce a vstřelil první gól svého týmu na mistrovství světa.
Ani po inkasovaném gólu nevystoupili Jordánci ze své pasivity a byli za to potrestáni. Po rohovém kopu a závaru před bránou dopravil míč do sítě na hranici ofsajdu útočník francouzského Marseille Gvírí a otočil vývoj zápasu. V závěru si zkušenější Alžířané už výhru pohlídali.
Jordánsko uzavře skupinovou fázi nedělním zápasem s Argentinou od 4:00 SELČ v Dallasu. Alžírsko ve stejném čase nastoupí v Kansasu proti Rakousku.
Mistrovství světa ve fotbale:
Skupina I (New York):
Francie - Irák 3:0 (1:0)
Branky: 14. a 54. Mbappé, 66. Dembélé. Rozhodčí: Fischer - Barwegen, Arfa (všichni Kan.) - Dickerson (video, USA). ŽK: Ammárí (Irák). Diváci: 68.324.
Francie: Maignan - Koundé (83. Gusto), Upamecano, Saliba, Digne - Koné, Rabiot, Dembélé (68. Doué), Olise (68. Cherki), Barcola (83. Akliouche) - Mbappé (90.+1 Thuram). Trenér: Deschamps.
Irák: Básil - Alí, Tahsín (60. Súlaká), Hášim, Doski - Ismáíl (60. Amín), Ammárí (68. Šar), Ikbál - Kásim, Husajn (26. Hamádí), Bájiš (68. Fardží). Trenér: Arnold.
Norsko - Senegal 3:2 (1:0)
Branky: 48. a 58. Haaland, 43. Pedersen - 53. a 90.+3 I. Sarr. Rozhodčí: Sampaio - Pires, Boschilia - Toski (video, všichni Braz.). Bez ŽK. Diváci: 80.663.
Norsko: Nyland - Ryerson (13. Pedersen), Ajer, Heggem (84.Östigaard), Wolfe - Ödegaard, Berge, Aursnes (46. Berge) - Sörloth (84. Bobb), Haaland, Nusa (71. Schjelderup). Trenér: Solbakken.
Senegal: Mendy (63. Diaw) - Diatta, Koulibaly (72. P. Sarr), Niakhaté, M. Diouf (54. Jakobs) - Camara (63. Ciss), I. Gueye, P. Gueye (54. Mbaye) - I. Sarr, Jackson, Mané. Trenér: Thiaw.
Skupina J (San Francisco):
Jordánsko - Alžírsko 1:2 (1:0)
Branka: 36. Rašdán - 69. Benbúalí, 82. Gvírí. Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všichni Slovinsko) - Bebek (video, Chor.). ŽK: Dahab - Zerrúkí. Diváci: 69 371.
Jordánsko: Lajlá - Nasíb, Arab, Dahab (90. Ubajd) - Haddád, Rašdán, Ravabdá, Taha (85. Hašíš) - Ulván (90.+2 Zurajk), Mardí (76. Fachúrí) - Taamarí (85. Azaízá). Trenér: Sallámí.
Alžírsko: Zidane - Belghálí, Mandí, Bensabajní, Ajt-Núrí (86. Hadžám) - Búdaví (46. Benbúalí), Zerrúkí (46. Tálib), Maza - Mahriz (76. Músá), Gvírí (85. Balejd), Šajbí. Trenér: Petkovič.
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