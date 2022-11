Maskoti fotbalového MS: malá ZOO, paprička, pomeranč a teď rozevlátý kluk

Výsledky klimatické konference COP27 vzbuzují v evropských státech pocity naděje i frustrace. Berlín, Londýn či Paříž sice vítají dohodu na vzniku speciálního fondu pro zranitelné země, závazek ke snížení emisí skleníkových plynů je ale podle nich málo ambiciózní.

"Neuvěřitelně mě zklamalo, že jsme to nezvládli dotáhnout dál," řekl serveru BBC britský vyjednavač Alok Sharma. "Museli jsme neuvěřitelně tvrdě bojovat, bez ustání, jako v bitvě, abychom zachovali to, co jsme prosadili v Glasgow," řekl Sharma s odkazem na loňskou klimatickou konferenci COP26 ve Skotsku, které předsedal.

Letošní konference COP27 v egyptském letovisku Šarm aš-Šajch skončila v neděli brzy ráno po přijetí ostře diskutovaného textu o pomoci chudým zemím postiženým změnou klimatu, ale bez nových závazků ke snížení emisí skleníkových plynů.

Dohoda na vzniku speciálního fondu pro kompenzace škod způsobených změnou klimatu zvláště zranitelným zemím je podle Sharmy historická. Tento dílčí výsledek konference přivítala i Francie, podle které jde v tomto směru o pokrok.

Podle francouzské ministryně pro energetickou transformaci Agnès Pannierové-Runacherové ale výsledek COP27 celkově postrádá klimatické ambice. "Nedosáhli jsme žádného pokroku v otázce nutnosti vyvinout další úsilí pro snížení emisí skleníkových plynů a postupném vyřazení fosilních paliv. Je to skutečné zklamání," uvedla podle AFP ministryně.

"Učinili jsme průlom v oblasti klimatické spravedlnosti - s širokou koalicí států po letech stagnace," napsala na twitteru německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková. Svět ale podle ní zároveň "ztrácí drahocenný čas" ve snaze udržet oteplování planety pod 1,5 stupněm Celsia ve srovnání s předprůmyslovou dobou kvůli nedostatečným ambicím snížit emise skleníkových plynů.

Na závazku udržet zvyšování teploty "výrazně pod dvěma stupni Celsia a co nejvíce se přiblížit hodnotě 1,5 stupně" v porovnání s teplotou v předindustriálním období se shodli zástupci zemí světa v roce 2015 na klimatické konferenci ve Francii. Pařížská dohoda byla považována za velký průlom ve snahách o boj proti změně klimatu.

Rozpačitě na závěry COP27 v neděli reagoval i místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, podle kterého je dohoda nedostatečná. Kritizoval také závazky některých států ohledně úsilí o omezení růstu teploty. Dohoda podle něj nenutí velké znečišťovatele, kteří vypouští nejvíce skleníkových plynů, vynakládat dodatečné úsilí na urychlení snižování emisí.