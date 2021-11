Čeští fotbalisté se v baráži utkají se Švédy, kterým bude chybět hvězdný Ibrahimovič

Český tým ale bude společně s Polskem, Ukrajinou, Rakouskem, Severní Makedonií a Tureckem mezi nenasazenými celky. To znamená, že v prvním kole baráže, která se hraje jen na jediné vítězné utkání, představí na hřišti soupeře. Handicap je to značný, ale ne nepřekonatelný. Svěřenci kouče Šilhavého mohou narazit na šest celků, z nichž především budí obrovský strach. Závěr svých kvalifikačních skupin totiž nezvládli mistři Evropy z Itálie ani Portugalci s Cristianem Ronaldem. Těmto dvěma týmům by se zřejmě chtěl vyhnout každý z nenasazených celků. Dále je ve hře Rusko, ostrovní celky Wales a Skotsko, se kterými mají Češi čerstvé zkušenosti, a také Švédsko. To však bude postrádat potrestaného Zlatana Ibrahimoviče.