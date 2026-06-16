Lepší servis potřebuje reprezentace, ne Schick. Tohle musí Češi pochopit

Zásadní otázka před zápasem s Jižní Afrikou na fotbalovém mistrovství světa zní: Můžou i Češi hrát dynamický, přímočarý, kombinační fotbal? Odpověď: Musí. A nejen proto, že potřebují vyhrát. Hlavně se český fotbal nutně potřebuje přiblížit světovému střihu. Zatím tomu tak není.
Čím v prvním utkání na letošním mistrovství světa upoutala česká hra pozornost zahraničních fanoušků?
Ničím.
Někteří přirovnávali fotbal v podání Koubkova mužstva k autobusu Arsenalu, který také používá hlubší obranný blok.
Jenže tohle přirovnání kulhá na obě nohy.
Zaprvé: Arsenal svůj autobus vyleštil do dokonalosti.
Zadruhé: svěřenci Mikela Artety mají osvojené všechny další odstíny moderního fotbalu. Dnes totiž vévodí komplexnost.
Proto Arsenal mohl oslavit titul v Premier League a probojoval se do finále Ligy mistrů. Pro vývoj fotbalu bylo dobré, že v něm podlehl Paris SG, ofenzivní mašině, jež propojuje zábavu a vynikající výsledky.
Příznivci všude na světě milují útočné reje.
Česká reprezentace v duelu s Jižní Koreou často parkovala s autobusem až na hranici vlastního vápna.
Navrch přidala přechod do útoku s pomocí dlouhých přihrávek, centry ze stran a tradiční sázku na standardní situace.
To je z hlediska současného fotbalu málo.
Navíc i to málo předvedla, až na útočné rohy a autová vhazování, v nízké kvalitě. Touhle taktikou navrch umožnila soupeři, aby vynikly jeho silné stránky, a naopak sama sobě přistřihla křída.
Češi předem věděli, že Jižní Korea si libuje v držení míče s bleskový přímočarým finále. V tom se její hráči cítí komfortně. Zato když jim někdo agresivním napadáním šlápne do zelí, je jim to nepříjemné. A prohrávají.
Souček a spol. k nim byli hodní. Moc hodní.
Nádherně to ukázalo dění před vyrovnávacím korejským gólem. Před ním Češi dopřáli protivníkovi luxus kompletovat 25 po sobě jdoucích přihrávek. Na minutu a 33 vteřin se z nich stali jen diváci, kteří pozorovali, jak kolem nich létá balon, až skončil v jejich síti.
Teď pojďme do detailů, protože nám odhalí odklon české reprezentace od mezinárodní linky a také zlozvyky a nedostatky, kterých se musí co nejrychleji zbavit. Nejlépe už v utkání s JAR.
Vše načal dlouhý odkop brankáře Matěje Kováře po malé domů. Balon plachtil do oblasti Tomáše Chorého. Slavný kouč Pep Guardiola na adresu delších pasů, říká: „U nich je to vždy padesát na padesát, že míč bude váš. A to je loterie, kterou odmítám.“
Zpátky k inkriminované akci.
Slávistický raubíř svůj úvodní vzdušný souboj prohrál, což bylo pro něj do konce utkání s Jižní Koreou charakteristické. Předtím to bylo s Patrikem Schickem na hrotu stejné.
Čili - Češi nabízeli sokovi míče zadarmo, čímž mu nabili na smeč.
Chorý po střetu s korejským stoperem, jenž vyskočil výš než on, spadl na zem a myslel si, že si vykoleduje faul. V české lize by se dočkal, na mezinárodní scéně nikoli. To je důvod, proč doma kraluje střelcům, ovšem v Lize mistr se neprosadil.
Korejské mužstvo poté rozehrálo přihrávkovou symfonii. Mohlo. Češi se sice naskládali v jedenácti pod balon, včetně hroťáka Chorého, ale tím jejich bránění skončilo. Měli se držet blízko u sebe a aktivně dotírat na soupeře s míčem. Ovšem nic z toho se nedělo.
Záhy se potvrdilo, že tenhle pasivní autobus je k ničemu.
Jihokorejci si přihrávkami postupně nerušeně rozkývávali spící český blok k obrazu svému. Tak aby si v něm provrtali díru pro rozhodující úder.
Analytici jim podle všeho řekli, kde bývají Češi vycházející pod Koubkem z rozestavení 3-4-3 nejzranitelnější. Jsou to koridory mezi krajními stopery a wingbeky.
Takže nejprve pohybem cirkulací míče narušili defenzivní zeď. Pak odlákali Vladimíra Coufala k postranní lajně a do otevřeného okna spustili nacvičenou akci v podobě průnikové přihrávky a náběhu za obranu. Učinili tak naprosto pohodlně, neboť Češi se na ně jen nečinně dívali.
Brankář Kovář tak čelil samostatnému nájezdu. Na pomoc mu přispěchal Robin Hranáč, ale předvedl, jak se chytrý obránce nemá chovat. Šel totiž při pouhém naznačení střely do skluzu, a tak následnou zasekávačku do protipohybu mohl bránit pouze očima ze sedu na trávníku. Školácká chyba.
A protože Coufal a další nesprintovali do epicentra dění a nesnažili se napomoci uhašení požáru, protivník jednoduše srovnal skóre. A pak po další průnikovce za obranu, na kterou Češi nereagovali správně, otočili stav.
Rozdílný přístup k utkání kopírovaly i pokročilé statistiky.
Jihokorejcům trvalo v průměru 13 sekund, než se k němu po ztrátě míče dostali znova, Čechům o 6 vteřin déle.
Značný rozdíl byl v pohybu bez míče. Asijský tým uskutečnil 123 nabídek pro přihrávku mezi řadami, Češi pouze 66.
Příjmy balonů za obrannou linií: Češi 5, Korea 14. Přihrávky? 542:327 ve prospěch vítězů.
To jsou klíčové příčiny matného startu české reprezentace do šampionátu, ne nedostatek odvahy, respektive chybějící servis pro top kanonýra Schicka.
Nikdo není víc než tým. Ani Schick.
Harry Kane je od mládí excelentním zakončovatelem a mužem do soupeřova vápna. Jenže postupně rozšiřoval svůj dovednostní arzenál a pole působnosti. Po přestupu do Bayernu Mnichov zvládá nejen roli střelce, ale také asistenta či rozehrávače z hloubi pole.
Vyvinul se v excelentního fotbalistu, který umí všechno. A nic mu není cizí. Protože touží pořád růst. „Cítím se teď v nejlepší kondici ve své kariéře,“ konstatoval před mistrovstvím.
Schick je samozřejmě také nejplatnější v soupeřově šestnáctce, kde se stará o originální koncovku. Ale musí přiložit ruku k týmovému dílu i jinde. Pokud se třeba nezapojí do presinku, nedostane se tolik do hry, ani do oblíbeného teritoria před protivníkovou bránou.
V Leverkusenu po něm chtějí totéž. Mužstvo nedělá servis Schickovi. Všichni spolu dohromady naopak vytvářejí konkurenceschopný týmový herní obraz. Jedině tak mohou rozkvést i oni.
Pokud to Češi nepochopí, mohou sice překonat JAR, ovšem dlouhodobě se zařadí k fotbalovým staromilcům.
Že Koubek nemá na modernu hráče? Kdyby je neměl, Souček s Coufalem a Krejčím by nikdy nepronikli do Premier Legue, Schick by nepatřil roky k nejlepším bundesligovým ostrostřelcům a Šulc by se nestal hvězdou Lique I.
Proč by měli hrát v národním celku jiný fotbal, než jaký po nich vyžadují evropské kluby? A proč by slávisté neměli hrát v reprezentaci jinak než v klubu, jehož hra neprošla zkouškou Ligy mistrů?
Potom Češi budou sexy i pro fanoušky světového šampionátu.
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