Krejčí stěží zadržoval slzy. Zrcadlo je takové, jaké je, ale potřeba jsou i pády, hlesl

Kapitán Ladislav Krejčí po porážce 0:3 s Mexikem a vyřazení českých fotbalistů už po skupinové fázi mistrovství světa jen těžko hledal slova. Sedmadvacetiletý obránce Wolverhamptonu před šampionátem pevně věřil v postup do vyřazovací části, turnaj ale podle něj mužstvu nastavil zrcadlo. Doufá, že nepovedené vystoupení v Americe může tým do budoucna posílit. Řekl to novinářům.
Český tým v Mexiku nezvládl klíčový duel o postup a ve skupině skončil na posledním čtvrtém místě s jediným bodem za remízu 1:1 s Jihoafrickou republikou.
„Asi bych chtěl více času a větší rozhled, abych obsáhl celý můj myšlenkový pochod. Když to vezmeme zkráceně, mrzí to mě, mrzí to všechny. Když jsme do turnaje šli, naším chtíčem bylo se dostat ze skupiny. Víra byla velká. Ale bohužel realita nám jak s jednotlivými zápasy, tak i s předvedenou hrou ukázala určité zrcadlo, které je takové, jaké je,“ konstatoval Krejčí v rozhovoru s novináři, který zveřejnila FIFA.
„Celý turnaj beru jako velkou zkušenost jak pro mě, tak pro nás všechny. Byla to velká čest reprezentovat naši zemi na největším turnaji, kam se chce dostat plno týmů a ne každý má tu možnost. Bohužel jsme to nedokázali využít tak, jak jsme měli. Věřím, že postupem času si to vyhodnotíme tak, aby nám to něco dalo. Kam to můžeme posunout jak my, tak i směrem dolů do vývoje, do nějakého oživení a tak dále. Ale to už bych se dostával do sekcí, které jsou na další povídání,“ doplnil Krejčí.
Úvodní inkasovanou branku od Mexičanů v 55. minutě vzal částečně na sebe. „První poločas snesl nějaká kritéria. Neříkám, že to bylo úplně top. Ale byl tam vidět nějaký progres, mělo to nějaká měřítka. V druhém poločase se ty misky vah překlopily na jejich stranu. Beru tam zodpovědnost u prvního gólu, dvakrát jsem se snažil to vyřešit v souboji. Odrazil jsem to k němu a z brejku dali gól. Tam se zlomil zápas, takže tam cítím zodpovědnost a mrzí mě to o to víc,“ litoval Krejčí.
Reprezentaci poprvé na velké akci vedl jako kapitán, pásku teprve nedávno převzal po Tomáši Součkovi.
„Prožívám to tak, že mám nějakou roli jako každý jiný. Samozřejmě cítím zodpovědnost, ale měl bych ji, i kdybych pásku neměl. Mrzí mě to hodně, protože jak tyhle zápasy, tak tyhle turnaje nebo momenty mě motivují v tom, abych fotbal hrál a pokračoval v nějakém růstu,“ líčil Krejčí.
„Abych pokračoval v neustálé práci, abych tyhle momenty mohl zažívat. A využíval třeba zkušenosti z minula a mohl mít po těchto zápasech radost, euforii, co k tomu patří. Zároveň aby vás to někam posunulo dál, jsou potřeba i tyhle pády. Časem to přijde,“ doplnil bývalý kapitán pražské Sparty.
Zdálo se, že chvílemi zadržuje slzy. „Rozhodně teď nezažívám nic příjemného, to zklamání je velké. Když dáme pryč tu fotbalovou stránku, kterou jsme prostě soupeře nedokázali překonat, víru hráčů jsem cítil. Nejvíc mě mrzí to, že jsme si nedokázali splnit ty sny a cíle, které jsme si do turnaje nastavili. Mrzí mě to vůči nám všem, vůči fanouškům, kteří byli tady, vůči fanouškům, kteří byli i v Česku. Že jsme nenaplnili naše očekávání. Ale dalo nám to to zrcadlo,“ zopakoval Krejčí.
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