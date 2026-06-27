Přeskočit na obsah
Benative
27. 6. Ladislav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Krejčí překvapil po příletu z MS. Tohle může být zlomový bod, četl emotivně z notýsku

ČTK

Kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí po vyřazení už po skupinové fázi mistrovství světa v Americe připustil, že kritika je oprávněná. Sedmadvacetiletý obránce Wolverhamptonu ale odmítl, že by někdo z hráčů neodevzdal maximum. Už delší dobu cítí zklamání z fungování reprezentace a věří, že vystoupení na šampionátu povede k pozitivním změnám do budoucna.

Ladislav Krejčí po příletu z fotbalového MS 2026
Ladislav Krejčí po příletu z fotbalového MS 2026Foto: Roman Vondrouš / ČTK
Reklama

Po příletu týmu z turnaje zpět do Prahy to řekl novinářům nezvyklou formou, vyjádření přečetl ze zápisníku.

„Mistrovství světa, splněný sen mnoha z nás, velké privilegium i čest naši zemi zrovna tady reprezentovat. Zároveň ale i zklamání, jak to celé dopadlo. Zažívám ho z naší prezentace a fungování už mnohem déle, než byl jen tento turnaj. Věřím ale v to, že nastavené zrcadlo na té nejvyšší úrovni je ta největší motivace nás všech to nenechat být. Neskončit pouze u kritiky a hodnocení, ale začít proměňovat slova v činy,“ uvedl Krejčí.

Jeho tým na šampionátu uhrál v papírově přijatelné skupině jediný bod a skončil v tabulce na posledním čtvrtém místě.

„Nikdy není pozdě, proto věřím, že úspěch v podobě dostání se na MS může být tím zlomovým bodem. Přivést nové lidi, finance a energii na to, aby se začala budovat nová generace trenérů, která se bude moct vzdělávat od zahraničích lidí, kteří žijí a fungují v aktuálních trendech. A budou moci sdílet své myšlení, přenášet ho mezi sebou a učit a vychovávat hráče, kteří vytvoří naši identitu,“ pokračoval v emotivním projevu Krejčí.

Reklama
Reklama

„A my budeme moci být pravidelně hrdí a tyhle turnaje pro nás budou stmelovací událostí, ne tím, co se děje teď. Ale to je budoucnost, my žijeme v realitě, ve které musíme fungovat a naplnit svůj maximální potenciál. To jsme nedokázali a to je zodpovědnost každého z nás, aby se tak nedělo. Kritika je zasloužená, ale nemyslím si, že by někdo z nás nedělal něco na maximum. To vůbec ne. Jen otázka, jestli naše maximum je správná cesta,“ přemítal Krejčí.

Jako kapitánovi, který převzal pásku po zimním nástupu trenéra Miroslava Koubka, mu na českém mužstvu hodně záleží.

Související

„To, proč tohle všechno píšu, není proto, že se chci vymlouvat nebo kritizovat. Je to proto, že mi na tom záleží a chci něco změnit. Protože když se mlčí, tak se většinou souhlasí. Jsem celou kariéru náročný v první řadě na sebe, pak ale i na ostatní kolem,“ řekl Krejčí.

„Protože jsem si vědom, čeho všeho jsme schopni a co vše můžeme dokázat, naše charakterové rysy jak jednotlivců, tak i skupiny jsou to, co nám plno států může závidět. A to je silný stavební kámen, na kterém se dá postavit něco, na co budeme všichni pyšní. Je jen na nás, jak k tomu přistoupíme, stejně jako v životě. Jestli jako v roli oběti, že budeme kopat kolem sebe. Nebo v roli tvůrce, že si každý v sobě uvědomíme, co můžeme změnit,“ doplnil a rozloučil se s novináři.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Věra LINHARTOVÁ festival Poezie bez hranic
Věra LINHARTOVÁ festival Poezie bez hranic
Věra LINHARTOVÁ festival Poezie bez hranic

Ve Francii zemřela česká spisovatelka Věra Linhartová. Bylo jí 88 let

V Paříži ve věku 88 let zemřela básnířka, spisovatelka, překladatelka, editorka, výtvarná teoretička a zakladatelka české experimentální prózy Věra Linhartová. Laureátka Ceny Jaroslava Seiferta v roce 1968 emigrovala do Francie. O úmrtí autorky knih Dům daleko, Prostor k rozlišení, Twor nebo Ianus tří tváří v sobotu informoval Deník N s odkazem na spisovatele Jaromíra Typlta.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama