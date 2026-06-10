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Sport

Bezohledný Koubek, píší v USA. Češi mohou vyvolat paniku a okouzlit svět novou hvězdou

Aleš Vávra
Aleš Vávra
Aleš Vávra

Češi jsou po nekonečných dvaceti letech znovu účastníky světového šampionátu ve fotbale a ačkoli rozhodně nebudou patřit mezi favority ani „černé koně“, mohou podle analýzy Sports Illustrated způsobit mnoha soupeřům značné problémy. Fascinující postavou je pro americký magazín trenér Miroslav Koubek.

Soccer: International Mens Friendly-Czechia at Guatemala
Gólová radost českých fotbalistů při přípravě na MS Česko - GuatemalaFoto: Imagn Images
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Soccer: International Mens Friendly-Czechia at Guatemala
Soccer: International Mens Friendly-Czechia at Guatemala
Soccer: International Mens Friendly-Czechia at Guatemala
Soccer: International Mens Friendly-Czechia at Guatemala
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13 fotografií

„Češi na mistrovství světa: Vzdušná dominance může vyvolat paniku.“ Tak zní titulek, který slavný sportovní magazín zvolil při představování českého národního týmu.

Všeobecně se od Čechů nic nečeká, jsou podceňováni a například v analýze síly jednotlivých celků renomovaného webu The Athletic obsadili až 39. místo z celkových 48 účastníků. Pod nimi jsou jen Nový Zéland, Jordánsko, Bosna, Kongo, Kapverdy, Uzbekistán, Irák, Curacao a Haiti.

Sports Illustrated ovšem Koubkův výběr neodepisuje. „Český tým by mohl na světovém šampionátu řadu lidí příjemně překvapit,“ píše magazín.

Uznává sice, že Čechům do Ameriky pomohlo i štěstí, s nímž v penaltových rozstřelech baráže vyřadili Irsko i Dánsko, vyzdvihuje ale odolnost a houževnatost týmu ze středu Evropy.

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Skupinu A mundialu navíc nevidí jako neřešitelnou. Česko se postupně utká s Jižní Koreou, Jihoafrickou republikou a Mexikem, a to v novém systému, v němž do play off postoupí 32 týmů.

Speciální pozornost si vysloužil trenér Miroslav Koubek, který se měl v 74 letech stát nejstarším koučem historie šampionátů a vymazat dosavadní maximum Otto Rehhagela z roku 2010. Nakonec ho však překoná někdo jiný, ještě o čtyři roky starší čerstvě jmenovaný trenér reprezentace Curacaa Dick Advocaat.

„Právě kvůli zkušenostem byl Koubek na konci prosince angažován. Díky svému dlouholetému působení v českém fotbale disponuje dokonalou znalostí zdejšího prostředí i okruhu hráčů, z něhož může vybírat,“ podotýká SI.

Koubka popisuje jako drsného kouče ze staré školy, který „je ochotný přijímat tvrdá a bezohledně pragmatická rozhodnutí včetně odebrání kapitánské pásky Tomáši Součkovi, aniž by tím narušil soudržnost týmu“.

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Podle Sports Illustrated se jeho jmenování už nyní ukazuje jako správný krok.

„Ještě je příliš brzy na to, abychom mohli přesně říct, jakou tvář bude mít česká reprezentace pod Miroslavem Koubkem. Už jeho první zápasy ve funkci i dlouholetá práce na klubové scéně ale naznačují, že půjde o mužstvo založené na pevné defenzivě, které bude jen velmi těžko k poražení,“ zaznívá v textu.

Češi prý budou chtít vytěžit maximum ze své síly ve vzduchu. Kromě ní magazín za hlavní přednosti jmenuje standardní situace a rychlé protiútoky. Naopak za slabiny považuje omezenou šířku kádru a nedostatek kvalitních defenzivních záložníků.

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„Směrem dopředu jsou přednosti českého týmu zcela zřejmé. Když krajní hráči dostanou prostor k ofenzivním výpadům, jejich hlavním úkolem je zásobovat centry tři dlouhány Patrika Schicka, Tomáše Chorého a Tomáše Součka. Česko je vážnou hrozbou ve vzduchu i pro ty nejlépe organizované obrany,“ píše SI.

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„Jejich rukopis? Centry, centry a zase centry,“ dodává.

Dodává však, že zdaleka nejde jen o fyzické parametry, protože „skutečný trumf“ leží jinde: v osobě Pavla Šulce, jehož magazín označuje za hráče, který se může stát překvapivou hvězdou turnaje.

„Technicky skvěle vybavený tvůrce hry s tahem na branku. Má momenty mimořádné kvality. Často těží z toho, že se obránci soustředí na statnější spoluhráče kolem něj, a nachází prostor, který dokáže nekompromisně využít. České ofenzivě dává nový rozměr,“ velebí ofenzivní klenot Lyonu.

Zajímavé bude podle Sports Illustrated sledovat, zda se Koubek rozhodne pro hru na dva vysoké hroty Schicka a Chorého, nebo jednoho z nich obětuje za Lukáše Provoda, čímž by k Šulcovi přidal ještě více kreativity v útočné třetině.

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Ať už to bude jakkoli, je český tým podle magazínu schopný řádně ztížit život většině soupeřů.

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