Chorvati mají hráče turnaje, říká Čech. Ve finále podle něj rozhodne psychika

před 32 minutami

Praha - Podle českých fotbalových brankářů Petra Čecha a Tomáše Koubka je favoritem nedělního finále mistrovství světa v Rusku Francie. Ta má oproti Chorvatsku výhodu ve zkušenostech i menší únavě. Oba se ale shodují v tom, že Chorvatsko má na své straně nejlepšího hráče turnaje, a to Luku Modriče.

"Myslím, že finále bude velice zajímavé z toho pohledu, že Chorvatsko muselo postupovat přes tři prodloužení. Francie měla jeden den odpočinku navíc a může mít více sil. Má i více zkušeností, jelikož pro Chorvatsko je to první finále, zatímco Francie hrála s hodně podobným týmem finále mistrovství Evropy před dvěma roky," upozornil Čech v rozhovoru pro svou agenturu Sport Invest.

Bude hodně zvědavý na to, jak se Chorvaté, kteří během turnaje kvůli třem prodloužením odehráli o jeden zápas víc než Francie, s únavou vyrovnají. "Už v semifinále všichni řešili, jestli jim vydrží síly a zda to nebude jejich nevýhoda, ale zvládli to výborně, hráli skvěle i fyzicky a Anglii přehráli. Euforie může překonat i únavu. Bude proto rozhodovat spíše psychika a kdo lépe zvládne tlak ve finále," míní Čech.

Podobně vidí finále i Koubek, který má velkou radost z toho, že o titul hraje Francie, ve které působí v dresu Rennes. "Složení finále pro mě není překvapením. Tím, že vypadli favorité brzo, jsem spokojený, jak to dopadlo. Oba týmy si to zaslouží. Chorvatsku dorostla skvělá generace a Francii jsem to hrozně přál. Věřím, že udělají ten poslední krok. Fandím jim," řekl Koubek.

Oba se shodují v tom, že finalisté mají ve svém středu i největší osobnosti turnaje. Na straně Francie je to Kylian Mbappé a u Chorvatska Luka Modrič.

"Udělali na mě dojem hlavně Mbappé, (Eden) Hazard a Modrič. Všichni tři hrají v úžasné formě, mají úžasné myšlení, techniku a rychlost. To jsou hráči světového kalibru. A jsou motorem svých mužstev. Vyzvednul bych ale hlavně Modriče, který má za sebou hrozně náročnou sezonu, přesto i v prodlouženích tým táhne a chce to strhnout," ocenil Koubek.

"Hráčem turnaje je Modrič, který odehrál fantastický šampionát," souhlasí Čech. "Mbappé ve svém věku ukazuje obrovskou kvalitu a v budoucnu může získávat Zlatý míč i kolektivní úspěchy. V anglickém celku mě zaujali Kieran Trippier a Harry Maguire, který před dvěma roky hrál druhou ligu a od té doby urazil neskutečnou cestu. Má ohromný přehled ve hře," chválí gólman Arsenalu.

Čech ale oceňuje i celý šampionát v Rusku, který se podle něj hodně povedl. "Myslím, že to bylo jedno z nejlepších mistrovství, co si pamatuji. Povedlo se po všech stránkách. Neobjevily se žádné problémy, nezaregistroval jsem žádné stížnosti. I na hřišti byly vidět kvalitní zápasy plné dramatických momentů. Byla tam překvapení, výbuchy favoritů. Nic tomu nechybělo," dodal Čech.