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Sport

Korejec popsal, čím ho Češi straší. Budu agresivní, vzkazuje jim

Sport,ČTK,ČTK

Brankář korejských fotbalistů Kim Sung-kju se před úvodním zápasem na mistrovství světa chystá na souboje s vytáhlými českými útočníky.

J1 Football / Urawa Reds vs. FC Tokyo
Korejský brankář Kim Sung-kju v akciFoto: Keita IIJIMA
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Pětatřicetiletý gólman to řekl před nedělním tréninkem na základně poblíž Guadalajary.

V tomto mexickém městě oba soupeři vzájemným duelem v noci ze čtvrtka na pátek středoevropského času vstoupí do skupiny A.

Jeho konkurentem je další zkušený brankář Čche Hjon-u. Z toho, že gólman FC Tokio přišel čtyři dny před prvním zápasem na tiskovou konferenci, korejská média soudí, že Kim Sung-kju získal místo jedničky a postaví se do branky proti české reprezentaci.

"Budu muset být obzvláště opatrný v soubojích s vytáhlými českými útočníky při centrech a standardních situacích," řekl Kim Sung-kju.

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"Gólman si nemůže dovolit jen tak zůstat v brance. Mojí prací je být agresivní, jít za míčem ve vzduchu a pomáhat obráncům," doplnil.

Rodák z Ulsanu se chystá na své čtvrté a pravděpodobně poslední mistrovství světa. Během přípravy se minulý týden stal otcem a měl výčitky, že v tuto velkou chvíli nebyl se svou ženou.

Ví, že existuje jen jeden způsob, jak to vynahradit. "Opravdu mě mrzí, že jsem nemohl být se ženou u porodu. Chci si odtud domů přivézt dobré výsledky jako dárky," uvedl korejský brankář.

Kim Sung-kju debutoval na mistrovství světa v roce 2014, v posledním zápase ve skupině chytal proti Belgii.

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Dlouhá léta v národním týmu soupeří s Čche Hjon-uem, který byl jedničkou na MS 2018 v Rusku. O čtyři roky později v Kataru si role vyměnili.

"Konkurencí jsme se oba dokázali zlepšit. Jsme ve skvělé formě. Myslím, že kterýkoli z nás může týmu opravdu pomoci," podotkl Kim Sung-kju.

Jeho výhodou ve věčném soupeření je lepší hra nohama. Může fungovat jako další tvůrce hry zezadu tím, že bezpečně rozehrává míč obráncům nebo dokonce záložníkům. Čche Hjon-u si vybudoval kariéru na rychlých reflexech, i když ve čtyřiatřiceti už není tak hbitý jako kdysi.

Kim Sung-kju se chystá na čtvrtý šampionát stejně jako kapitán Son Hung-min.

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"Jel jsem na každé mistrovství světa s myšlenkou, že by mohlo být moje poslední. Vzhledem k věku se mi to letošní opravdu zdá jako poslední," přiznal.

"Na čtvrté se těším stejně jako na to první. První zápas udá tón zbytku turnaje, takže budeme pod tlakem. Pokusím se zůstat v klidu a prostě dělat, co můžu," slíbil gólman.

Son Hung-min, který do loňska zářil v Tottenhamu, je největší hvězdou Korejců.

"V průběhu let byl mým největším zdrojem síly. Myslím, že jako náš kapitán nese těžké břemeno. Pokusím se mu jakkoli pomoci a doufám, že to bude náš společně nejpamátnější světový šampionát," věřil Kim Sung-kju.

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