Drtivý tlak přišel pozdě, Korea prohrála s Ghanou

Útočník se v pondělí u soudu přiznal k vraždě prvního stupně a dalším obviněním v souvislosti s hromadnou střelbou, při níž v květnu v supermarketu v převážně černošském městě Buffalo ve státě New York zahynulo deset lidí. Informovaly o tom tiskové agentury, podle nichž muž stráví zbytek života za mřížemi.

Devatenáctiletý Payton Gendron se u okresního soudu v Erie přiznal ke 25 bodům obžaloby souvisejícími se střelbou, včetně deseti vražd prvního i druhého stupně, vnitřního terorismu motivovaného nenávistí, za což mu hrozí doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. Gendron se rovněž přiznal ke zranění tří osob, které květnový útok přežily.

Gendron, kterému bylo v době střelby 18 let, jel podle úřadů tři hodiny ze svého domova poblíž Binghamtonu ve státě New York do obchodu v Buffalu. Hledal veřejné místo v oblasti, kde žije mnoho černochů. Ze třinácti osob zasažených výstřely bylo 11 tmavé pleti. Podle policie nechal před útokem na internetu rasistický manifest a střelbu živě přenášel na sociálních sítích.

Gendron se již dříve přiznal k federálním obviněním z trestných činů z nenávisti, za které mu v případě odsouzení hrozí trest smrti. Ministerstvo spravedlnosti USA ale neuvedlo, zda ho bude požadovat.