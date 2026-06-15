Komu MS vlastně slouží? pálí slavný Klopp. Revoluční novinka čelí i tvrdé kritice

Kdo by ještě nedávno vyřkl, že fotbal se hraje na čtvrtiny, vysloužil by si přinejmenším úšklebky. V případě aktuálního mistrovství světa by ale měl pravdu. Místo dvou poločasů nyní vidíme v podstatě čtyři čtvrtiny. A má to zásadní důsledky, komerční i fotbalové.
Aktuální šampionát v Americe přinesl vícero novinek v pravidlech.
Namátkou: Vystřídaný hráč musí ze hřiště zmizet do deseti sekund, jinak bude tým hrát až do dalšího přerušení bez tohoto loudala i jeho náhradníka. A při hovoru se soupeřem si fotbalista nesmí zakrýt ústa – pokud nechce dostat červenou kartu.
Vůbec největší pozornost ale přitahují přestávky na pití na v půlce každého poločasu.
Ty se odehrávaly už v nedávné minulosti, ale pouze v případě extrémního horka.
Tentokrát jsou fixní. V polovině půle se hráči jdou osvěžit, ať už se potí v nesnesitelných čtyřicítkách, nebo hrají ve zcela bezpečných podmínkách třeba na klimatizovaném stadionu. Pauza trvá tři minuty, které se pak započítají do nastaveného času.
Oficiálně pravidlo vzniklo kvůli starosti o „blaho hráčů“.
To však kritici zpochybňují. Podle nich se ve skutečnosti myslelo na reklamu.
„Když jsem viděl hráče, jak tam během přestávky na pití postávají, zatímco tempo zápasu určují reklamní bloky v televizi, nemohl jsem se ubránit otázce, komu vlastně mistrovství světa slouží. Fanouškům? Hráčům? Nebo inzerentům?“ ozval se na stanici ZDF bývalý trenér Dortmundu nebo Liverpoolu Jürgen Klopp.
„Zápas mistrovství by měl plynout jako řeka. Místo toho stavíme uprostřed přehrady, aby jimi mohly protékat reklamy,“ pokračoval. „Je to nebezpečné pro ducha hry. Fotbal býval hlavní událostí, ale teď hrozí, že se stane jen kulisou pro reklamní spektákl.“
„Fotbal je rukojmím manažerů, kteří se schovávají v klimatizovaných kancelářích,“ dodal hvězdný Němec, který nyní řídí celou fotbalovou sekci ve společnosti Red Bull.
Nejvíc na startu světového šampionátu přešlápla americká televize Fox, která ve druhém poločase zahajovacího utkání Mexiko – Jihoafrická republika natáhla reklamní blok natolik, že nestačila včas přepnout na pokračování hry.
Fotbal se změní
Kontroverzní novinka vyvolává debaty i z čistě sportovního pohledu. Fotbal je v tuto chvíli de facto rozkouskovaný na čtvrtiny. Podobně jako basketbal má jednu dlouhou a dvě kratší přestávky. To přináší zcela nové taktické možnosti.
Třeba kouč Portugalska Roberto Martínez není vyloženě podporovatelem ani odpůrcem pauz na pití. Vnímá ale realitu. V přípravných zápasech, kdy se novinka testovala, dobře viděl, že tříminutovou přestávku lze využít i trenérsky. K upravení taktiky v míře, kterou nepřerušovaný poločas neumožňoval.
„Myslím, že fotbal se kompletně změní, když vezmeme v úvahu, že tyto přestávky na pití mohou být taktickými přestávkami,“ citoval Martíneze online deník The Athletic.
Jiní se ale postavili jasně na barikádu kritiků. „Abych byl upřímný, tyhle pauzy se mi nelíbí. Myslím, že narušují rytmus hry,“ prohlásil trenér americké reprezentace Mauricio Pochettino.
Lodivod Francie Didier Deschamps se vyjádřil podobně. „Pokud se vám zrovna daří, tak i tři minuty to celé rozbijí. To platí pro všechny týmy,“ upozornil. A neopomněl ani nejčastější kritiku revoluční novinky: „Pro televize je to samozřejmě skvělé, ty mohou odvysílat reklamu...“
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