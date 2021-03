Komentář: Centr na gól plus Kúdela jako "trofej". Čechy na kolena nakonec srazil Bale

Po exhibiční jízdě proti Estonsku a impozantním představení proti Belgii přišlo vystřízlivění: Smolná porážka národního týmu ve Walesu.

V Cardiffu čekal fotbalisty emotivní, vyostřený zápas, který do určité míry navazoval na poslední vystoupení fotbalového týmu z Česka na britských ostrovech, tedy na duel Glasgow Rangers se Slavií.

Což se dalo čekat.

Stejně jako to, že domácí Velšané se budou snažit rezonující téma rasismu přiživovat tak, aby na favorizované Čechy vytvořili co největší tlak. A je jen dobře, že národní tým mu nepodlehl. Kúdela, který je momentálně asi nejlepším českým stoperem, nejenže do Walesu odcestoval, ale dokonce se objevil v základní sestavě.

A dál: zatímco domácí fotbalisté včetně rozhodčích před výkopem svorně padli na koleno jako výraz podpory hnutí BLM, Darida a spol. zůstali stát. Jejich gesto s důrazem ke slovu "respekt" vyšitém na rukávu bylo velmi dobrým nápadem: vhodným a racionálním vymezením se vůči rasismu.

Mimochodem - jen málo respektu k trenéru národního týmu následně předvedla velšská produkce televizního přenosu, která k záběru Jaroslava Šilhavého přilepila jmenovku Franco Šilhavý. Vzhledem k tomu, že je běžnou praxí u podobných titulků kontrolovat každé písmenko, takový "překlep" lehce zavání.

A pokud skutečně šlo o zlomyslnou poťouchlost, nezbývá než doufat, že režie odkazovala na italského herce Franka Nera a ne na španělského diktátora, který má na svědomí stovky tisíc lidských životů.

Přešlap velšské televize se dá glosovat s nadhledem a nadsázkou, to ovšem už neplatí o zákroku na Garetha Balea na Ondřeje Kúdelu z 85. minuty, který už - bez legrace - podezřelý byl. Jednatřicetiletý křídelník za sebe sekl loktem, přestože věděl, že je slávistický stoper hned za ním.

Je zvláštní náhodou, že zápas skončil krvavým zraněním ze všech hráčů právě Kúdela. A naprosto nepochopitelným je pak výrok komentátora televize Sky, který po zákroku suše konstatoval, že "moc lidí z fotbalového prostředí se nebude zlobit, že Kúdela dostal do obličeje." Je to bohužel pravda, není sám, kdo Baleův surový zákrok, za který hráč nedostal ani žlutou, oslavuje…

Gareth Bale elbows Ondrej Kudela. The player who racially abused Glen Kamara during Rangers' Europa League game.



Respect 👊 pic.twitter.com/fgBmArn8pi — Outsiders (@Outsiders_Footy) March 30, 2021

Bale bohužel v zápase neskolil pouze Kúdelu, ale celý český tým. To, že byl svého času nejdražším kupem planety, připomněl v 81. minutě. Ze stoje udělal kličku Coufalovi a posadil balon na hlavu Jamese, který se trefil za bezmocného Vaclíka.

V konečném důsledku se ovšem český tým připravil o body sám. Nehledě na hostilní atmosféru na ostrovech, nehledě na přísné vyloučení Schicka krátce po přestávce. Byl to právě útočník Leverkusenu, jenž hloupě strkal do Robertse. Byl to Provod nebo Čelůstka, kteří nedokázali proměnit své velké šance, byl to Bořil, který před gólem nechal hlavičkovat 170 centimetrů vysokého Jamese.

Je to škoda. Další fotbalové vítězství na britské půdě by bylo tou nejlepší reakcí.