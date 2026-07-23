Katastrofa v bráně, fackující stoper, na hrotu noční můra. Tihle hráči na MS propadli

Lionel Messi táhl Argentinu do finále, Kylian Mbappé nasázel deset gólů a cenu pro nejlepšího hráče získal na mistrovství světa mozek vítězné španělské mašiny Rodri. Jiní fotbalisté ale očekávání nesplnili a v Americe zcela propadli. Italský deník La Gazzetta dello Sport poskládal nejhorší jedenáctku šampionátu.
Fernando Muslera (brankář)
Tohle byla doslova katastrofa.
40letý Muslera dostal ještě jednu šanci jako uruguayská jednička, ale naložil s ní prachbídně. Neměl čisté svědomí hned při úvodní remíze 1:1 se Saúdskou Arábií a v dalších zápasech spoluhráče potopil úplně.
Od Kapverd inkasoval z přímého kopu z obrovské dálky, další gól padl po jeho nepochopitelném vyběhnutí. Nestačilo, trenér Marcelo Bielsa ho nasadil i proti Španělsku a Muslera neudržel lehoučkou střelu. Uruguay opustila turnaj bez jediné výhry.
„Byla to životní lekce. Když se na nějaký úkol necítíte, zůstaňte raději stranou,“ hodnotila Gazzetta.
Fernando Muslera (brankář)
Tohle byla doslova katastrofa.
40letý Muslera dostal ještě jednu šanci jako uruguayská jednička, ale naložil s ní prachbídně. Neměl čisté svědomí hned při úvodní remíze 1:1 se Saúdskou Arábií a v dalších zápasech spoluhráče potopil úplně.
Od Kapverd inkasoval z přímého kopu z obrovské dálky, další gól padl po jeho nepochopitelném vyběhnutí. Nestačilo, trenér Marcelo Bielsa ho nasadil i proti Španělsku a Muslera neudržel lehoučkou střelu. Uruguay opustila turnaj bez jediné výhry.
„Byla to životní lekce. Když se na nějaký úkol necítíte, zůstaňte raději stranou,“ hodnotila Gazzetta.
Kalidou Koulibaly (obránce)
Senegal patřil mezi černé koně šampionátu, ale zkušený bek Koulibaly jeho akcie zrovna nezvedal.
„Proti Francii a Norsku byl hrozný,“ napsal italský deník, který zná Koulibalyho z dlouholetého působení v Neapoli. Kanonádu s Irákem a ztracené vedení v play off proti Belgii už sledoval jen z lavičky.
Roberto Ayala (obránce)
„Neskončil už? Ano, před 16 lety. Ayala je asistentem Lionela Scaloniho u argentinského týmu a po prohraném finále ho nenapadlo nic lepšího než dát facku Danimu Olmovi,“ vysvětlila Gazzetta, proč do jedenáctky zklamání zařadila i dávno neaktivního hráče.
Někdejší opora Valencie dělá asistenta u reprezentace Argentiny už sedm let, ale po porážce v bitvě o titul Ayala neudržel emoce.
„Ze všech odsouzeníhodných gest Argentinců po finále bylo to Ayalovo nejhorší,“ uvedl deník. Argentina čelila za své chování všeobecné kritice.
Theo Hernández (obránce)
Teď už zpátky na hřiště. „Levá strana byla obecně slabinou Francie a mnoho se lidí se ptalo, proč nehraje Theo Hernández?“ podotkla Gazzetta.
V semifinále proti Španělsku byl na jeho pozici Lucas Digne, který vyrobil klíčovou penaltu a vyloženě nestíhal.
„Jenže Hernández MS špatně začal, proto ztratil místo v sestavě. A ještě hůře ho skončil. Proti Anglii byl v obraně strašně pomalý a po poločase střídal,“ připomněl deník děsivý průběžný stav 0:4 v zápase o bronz.
„Je to smutné, když víte, jak dobrý kdysi byl,“ dodal ještě italský autor Luca Bianchin na adresu Francouze.
Agustin Canobbio (záložník)
Na křídlo týmu největších zklamání dal Bianchin dalšího Uruguayce.
Canobbio sice skóroval proti Kapverdám, ale v zápase se Španělskem předvedl sérii zkratů. „Vražedný“ zákrok na Paua Cubarsího doprovodil strčením do rozhodčího a poté, co viděl červenou kartu, chtěl ještě rozjet rvačku.
„Elegantní způsob, jak opustit MS, hledejte jinde,“ napsala Gazzetta.
Hakan Calhanoglu (záložník)
Turci odlétali na MS s velkou pompou, ale v Americe shořeli jako papír. Po porážkách s Austrálií a Paraguayí byli bez šance na postup.
„Calhanoglu se vracel po zranění a nehrál vůbec dobře. Jako kapitán a lídr nese za selhání týmu největší zodpovědnost,“ komentoval italský deník.
Hvězda Interu Milán píše v turecké reprezentaci už druhou stovku startů. Ty americké ale pozitivně hodnotit nebude.
Vitinha (záložník)
Třetí muž z posledního hlasování o nejlepšího fotbalistu světa v rámci Zlatého míče. Na MS tuto pozici ani zdaleka nepotvrdil.
„Portugalské vyřazení v osmifinále je třeba s odstupem času hodnotit jinak. Na Španěly vyvinuli asi největší tlak. Jenže Vitinha dorazil jako vítěz dvou posledních ročníků Ligy mistrů, jako velitel záložní řady PSG. A předvedl toho málo,“ poznamenala Gazzetta.
„Vitinha měl vést zálohu Portugalska, kterou někteří označovali za nejlepší na světě. Místo toho byla nudná a fádní,“ doplnila.
Ásim Madibú (záložník)
Katarský křídelník se dostal do výběru propadáků kvůli hrozivému faulu v zápase proti Kanadě.
Madibú svým ošklivým zákrokem nadvakrát zlomil nohu Ismaëlu Konému a nadlouho ho vyřadil z fotbalu.
„Kanaďané na lavičce mluvili o tom, že slyšeli křupnutí. I Madibú byl šokovaný, i pro něj samotného to bude trauma,“ uvedl italský deník na adresu Katařana, který pak Koného navštívil v nemocnici.
Ajdin Hrustic (záložník)
Poněkud překvapivě má svého zástupce v sestavě i Austrálie, která přitom prošla do play off a v zápase proti Egyptu sahala po postupu.
Je jím zkušený záložník Hrustic, ceněný pro svou kopací techniku. Před utkáním proti Egyptu mluvil o tom, že pokud dojde na penaltový rozstřel, bude připravený.
K rozstřelu skutečně došlo a Hrustic si balon nevzal. Po neproměněné penaltě 18letého Lucase Herringtona australští fotbalisté vypadli a Hrustic na otázku, proč nekopal, odsekl: „Zeptejte se trenéra.“
Leroy Sané (záložník)
Někdejší velká ofenzivní zbraň Němců před rokem ustoupila z nejlepších evropských lig a odešla do Galatasaraye. Také MS ukázalo, že už to u Saného není, co to bývalo.
„Byl symbolem vágní a změkčilé hry Německa. Trenér ho nasadil do základní sestavy, i když má to nejlepší za sebou. Sedět kvůli tomu musel Jamal Musiala,“ napsal italský žurnalista Bianchin.
Ani gól při porážce proti Ekvádoru Sanému nepomohl od zařazení mezi největší zklamání. Němci pak podlehli ještě Paraguayi a turnaj pro ně skončil blamáží.
Cristiano Ronaldo (útočník)
O portugalské superstar se toho během šampionátu napsalo mnoho a není divu, že nechybí ani v této jedenáctce Gazzetty.
41letý Ronaldo sice vstřelil tři góly a jako první hráč v historii se trefil na šesti MS, ale tím pozitiva končí.
„Jaká noční můra pro Ronalda,“ načal hodnocení Bianchin. „Měsíc poslouchal šeptandu, že by týmu více prospěl na lavičce. Sledoval Messiho, jak dominuje, sledoval skórujícího Erlinga Haalanda. Viděl, jak se daří Harrymu Kaneovi. Zatímco on sám je jen stínem dřívějšího fotbalisty,“ podotkl.
Jen v prvním kole play off proti Chorvatsku našel trenér Roberto Martínez odvahu útočníka vystřídat. V osmifinále ho nechal na place a Portugalci podlehli pozdějším mistrům.
Julian Nagelsmann (trenér)
Jedenáctku „flopů“ z mistrovství světa by podle italské Gazzetty vedl německý trenér Julian Nagelsmann.
Stále teprve 39letý kouč uhrál s Němci předloni čtvrtfinále na domácím Euru, ale na světové scéně jen protáhl trápení šampionů z roku 2014. Vždyť od té doby Němci ani jednou nehráli osmifinále.
„Jeho mužstvo bylo největším zklamáním mezi týmy,“ uvedl Bianchin k šokujícímu vyřazení s Paraguayí.
Nagelsmannovi se vyčítala až přílišná snaha překvapit. Kritizováno bylo zmíněné nasazovaní Saného nebo pokus hrát s Joshuou Kimmichem na kraji obrany.
Ostatně hned po turnaji na postu hlavního trenéra skončil, nově by měl „Die Mannschaft“ převzít Jürgen Klopp.
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