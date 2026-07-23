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Sport

Katastrofa v bráně, fackující stoper, na hrotu noční můra. Tihle hráči na MS propadli

Ondřej Zoubek
Ondřej Zoubek
Ondřej Zoubek

Lionel Messi táhl Argentinu do finále, Kylian Mbappé nasázel deset gólů a cenu pro nejlepšího hráče získal na mistrovství světa mozek vítězné španělské mašiny Rodri. Jiní fotbalisté ale očekávání nesplnili a v Americe zcela propadli. Italský deník La Gazzetta dello Sport poskládal nejhorší jedenáctku šampionátu.

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Fernando Muslera (brankář)

Uruguayský brankář Fernando Muslera na MS 2026
Uruguayský brankář Fernando Muslera na MS 2026Foto: Nayra Halm / Zuma Press / Profimedia

Tohle byla doslova katastrofa.

40letý Muslera dostal ještě jednu šanci jako uruguayská jednička, ale naložil s ní prachbídně. Neměl čisté svědomí hned při úvodní remíze 1:1 se Saúdskou Arábií a v dalších zápasech spoluhráče potopil úplně.

Od Kapverd inkasoval z přímého kopu z obrovské dálky, další gól padl po jeho nepochopitelném vyběhnutí. Nestačilo, trenér Marcelo Bielsa ho nasadil i proti Španělsku a Muslera neudržel lehoučkou střelu. Uruguay opustila turnaj bez jediné výhry.

„Byla to životní lekce. Když se na nějaký úkol necítíte, zůstaňte raději stranou,“ hodnotila Gazzetta.

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