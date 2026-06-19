Kanaďan oslavil gól s dresem spoluhráče, kterému soupeř z Kataru zlomil nohu

Fotbalisté Kanady na mistrovství světa ve skupině B porazili Katar vysoko 6:0 a spolu se Švýcarskem mají skoro jistý postup do vyřazovací fáze.
Kanaďany navnadila v 16. minutě úvodní trefa. Krátce po rohu a následném centru neudržel brankář Kataru po střele míč a Larin si z dorážky připsal druhý gól na turnaji.
Střeleckou štafetu po něm ve 29. minutě převzal David z Juventusu Turín, když se mu vydařil prudký volej k tyči.
Chilský sudí Garay pak nejprve nařídil penaltu pro domácí, ale po zásahu od videa ji odvolal, protože k faulu došlo ještě před šestnáctkou. Ahmada však za zákrok na unikajícího Buchanana vyloučil.
Katar čekala hodina v oslabení. Domácí poprvé využili přesilovku gólem do šatny, míč do sítě v nastavení znovu doklepl David.
Katar dohrával o devíti. Brzy po přestávce Madibú zlomil nohu Konému, který opustil hřiště na nosítkách. Vystřídal ho Saliba a nedlouho poté se postaral o čtvrtý gól, který oslavil s Koného dresem v rukou.
Kanaďané pak dál hráli pro vážně zraněného spoluhráče. Manáí si dal v 75. minutě až komický vlastní gól a na začátku nastavení David završil hattrick. Po Argentinci Messim se stal druhým hráčem, který dal na probíhajícím turnaji tři branky v jednom utkání.
Země javorového listu se na domácí půdě ve Vancouveru při třetí účasti na světovém šampionátu dočkala prvního vítězství.
Ziskem bodu v úvodním utkání proti Bosně a Hercegovině ukončila po předchozích šesti zápasech sérii porážek na MS.
V závěrečných duelech skupiny B se Kanada ve Vancouveru utká se Švýcarskem a Bosna a Hercegovina v Seattlu narazí na Katar. Oba zápasy se budou hrát příští středu od 21:00 SELČ.
Mistrovství světa ve fotbale, skupina B (Vancouver):
Kanada - Katar 6:0 (3:0)
Branky: 29., 45.+3 a 90.+2 J. David, 16. Larin, 64. Saliba, 75. vlastní Manáí. Rozhodčí: Garay - Retamal, Rocha - Lara (video, všichni Chile). ŽK: Cornelius - Fasí. ČK: 33. Ahmad, 51. Madibú (oba Katar). Diváci: 52.497.
Kanada: Crépeau - Johnston, De Fougerolles (71. Shaffelburg), Cornelius (46. Bombito), Laryea - Buchanan (83. Sigur), Eustáquio, Koné (57. Saliba), Ahmed (71. Oluwaseyi) - J. David, Larin. Trenér: Marsch.
Katar: Abú Nadá - Aláví, Miguel, Chúchí, Ahmad - Džábir (46. Manáí), Madibú, Laye - Edmilson Junior (46. Fasí, 87. Mendes), Abdur Razak (40. Braík), Afíf (59. Husajn). Trenér: Lopetegui.
ŽIVĚ Ukrajinské úřady informují o mrtvých a raněných po ruských útocích
Nejméně dva lidé byli zabiti a další dva lidé zraněni při ruských útocích na Sumskou oblast na severovýchodě Ukrajiny, uvedla dnes ukrajinská policie. O šesti raněných po ruském bombardování Charkova informují v pátek místní úřady.
ŽIVĚ Hormuz se postupně otvírá, blokáda končí. Americký pakt s Íránem ožívá
Íránská Nejvyšší rada národní bezpečnosti ve čtvrtek potvrdila postupnou obnovu plavby v Hormuzském průlivu. Íránské úřady budou lodím vydávat povolení a budou jim stanovovat časy a trasy, aby průlivem propluly bezpečně, uvedla agentura Reuters. Írán po dobu 60 dní nebude za plavbu vybírat poplatky. S takovým postupem počítá dohoda mezi Íránem a Spojenými státy podepsaná tento týden.
Rusové nasadili nové zbraně proti obávaným dronům. Najdeme je a zničíme, věří Ukrajina
Jedna z největších ukrajinských technologických výhod čelí nové výzvě. Rusko totiž začalo nasazovat speciální systémy, které dokážou rušit satelitní síť Starlink. Právě na ní jsou závislé tisíce ukrajinských dronů, které útočí na ruskou logistiku a vyvolaly krizi především v zásobování Krymu.
Nenechte si ujít: Černý humor na chatě, Co je ti, holka? či Duran Duran v O2 areně
Víkend a příští dny přinášejí žánrově pestrou nabídku: lehce ujetou filmovou oddechovku Jen přes tvou mrtvolu, oceňované drama Co je ti, holka?, koncert Duran Duran, nového Straussova Netopýra v Brně či monografii Anny Zemánkové v Gočárově galerii.
Mexická starostka zinscenovala vlastní únos, aby výkupným pokryla zpronevěry
Starostka mexického města Tenancingo Nancy Nápolesová je podezřelá, že zinscenovala vlastní únos, aby získala výkupné ve výši 40 milionů pesos (asi 48,7 milionů korun), které podle vyšetřovatelů měly pokrýt zpronevěry na radnici. Starostka trvá na své nevině, obvinění kategoricky odmítá a odsuzuje jako politicky motivované, uvedla v pátek agentura AFP.