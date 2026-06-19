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Sport

Kanaďan oslavil gól s dresem spoluhráče, kterému soupeř z Kataru zlomil nohu

Sport,ČTK

Fotbalisté Kanady na mistrovství světa ve skupině B porazili Katar vysoko 6:0 a spolu se Švýcarskem mají skoro jistý postup do vyřazovací fáze.

FIFA World Cup 2026 - Group B - Canada v Qatar
Kanadský fotbalista Nathan Saliba slaví gól s dresem spoluhráče, jemuž soupeř z Kataru zlomil v utkání MS 2026 nohuFoto: REUTERS – Albert Gea
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Kanaďany navnadila v 16. minutě úvodní trefa. Krátce po rohu a následném centru neudržel brankář Kataru po střele míč a Larin si z dorážky připsal druhý gól na turnaji.

Střeleckou štafetu po něm ve 29. minutě převzal David z Juventusu Turín, když se mu vydařil prudký volej k tyči.

Chilský sudí Garay pak nejprve nařídil penaltu pro domácí, ale po zásahu od videa ji odvolal, protože k faulu došlo ještě před šestnáctkou. Ahmada však za zákrok na unikajícího Buchanana vyloučil.

Katar čekala hodina v oslabení. Domácí poprvé využili přesilovku gólem do šatny, míč do sítě v nastavení znovu doklepl David.

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Katar dohrával o devíti. Brzy po přestávce Madibú zlomil nohu Konému, který opustil hřiště na nosítkách. Vystřídal ho Saliba a nedlouho poté se postaral o čtvrtý gól, který oslavil s Koného dresem v rukou.

Kanaďané pak dál hráli pro vážně zraněného spoluhráče. Manáí si dal v 75. minutě až komický vlastní gól a na začátku nastavení David završil hattrick. Po Argentinci Messim se stal druhým hráčem, který dal na probíhajícím turnaji tři branky v jednom utkání.

Země javorového listu se na domácí půdě ve Vancouveru při třetí účasti na světovém šampionátu dočkala prvního vítězství.

Ziskem bodu v úvodním utkání proti Bosně a Hercegovině ukončila po předchozích šesti zápasech sérii porážek na MS.

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V závěrečných duelech skupiny B se Kanada ve Vancouveru utká se Švýcarskem a Bosna a Hercegovina v Seattlu narazí na Katar. Oba zápasy se budou hrát příští středu od 21:00 SELČ.

Mistrovství světa ve fotbale, skupina B (Vancouver):

Kanada - Katar 6:0 (3:0)

Branky: 29., 45.+3 a 90.+2 J. David, 16. Larin, 64. Saliba, 75. vlastní Manáí. Rozhodčí: Garay - Retamal, Rocha - Lara (video, všichni Chile). ŽK: Cornelius - Fasí. ČK: 33. Ahmad, 51. Madibú (oba Katar). Diváci: 52.497.

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Kanada: Crépeau - Johnston, De Fougerolles (71. Shaffelburg), Cornelius (46. Bombito), Laryea - Buchanan (83. Sigur), Eustáquio, Koné (57. Saliba), Ahmed (71. Oluwaseyi) - J. David, Larin. Trenér: Marsch.

Katar: Abú Nadá - Aláví, Miguel, Chúchí, Ahmad - Džábir (46. Manáí), Madibú, Laye - Edmilson Junior (46. Fasí, 87. Mendes), Abdur Razak (40. Braík), Afíf (59. Husajn). Trenér: Lopetegui.

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