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Sport

Kanada otevřela play off vítězným dramatem. Jižní Afriku vyřadila „last minute“ gólem

ČTK

Fotbalisté Kanady na úvod play off světového šampionátu porazili Jihoafrickou republiku 1:0 a postoupili jako první do osmifinále. Spolupořadatelé turnaje byli po celý zápas lepším týmem, jejich herní převahu ale gólově vyjádřil až v závěru ve druhé minutě nastavení záložník Stephen Eustáquio.

Stephen Eustáquio (vpravo) se spoluhráči slaví gól Kanady v prvním kole play off MS 2026 proti JAR.
Stephen Eustáquio (vpravo) se spoluhráči slaví gól Kanady v prvním kole play off MS 2026 proti JAR.Foto: Reuters
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Z hranice vápna prostřelil do té doby bezchybného brankáře Ronwena Williamse.

Kanaďané v osmifinále narazí na vítěze zápasu Nizozemsko - Maroko, znovu nastoupí 4. července v Houstonu. Jihoafrická republika, jež ve skupině A remizovala s českou reprezentací 1:1, se tak loučí se šampionátem hned na úvod vyřazovací části.

Mistrovství světa ve fotbale:

1. kolo play off (Los Angeles):

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Jihoafrická republika - Kanada 0:1 (0:0)

Branka: 90.+2 Eustáquio. Rozhodčí: Pinheiro - Jesus, Maia (všichni Portug.) - Del Cerro Grande (video, Šp.). ŽK: Saliba, Sigur (oba Kan.). Diváci: 69.237.

Jihoafrická republika: Williams - Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba - Mokoena, Sithole - Maseko (86. Moremi), Mofokeng (46. Mbatha), Appollis - Makgopa (86. Rayners). Trenér: Broos.

Kanada: Crépeau - Johnston, Bombito (59. De Fougerolles), Cornelius, Laryea - Buchanan (75. Davies), Saliba (59. Sigur), Eustáquio, Millar (70. Shaffelburg) - J. David, Oluwaseyi (70. P. David). Trenér: Marsch.

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