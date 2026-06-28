Kanada otevřela play off vítězným dramatem. Jižní Afriku vyřadila „last minute“ gólem

Fotbalisté Kanady na úvod play off světového šampionátu porazili Jihoafrickou republiku 1:0 a postoupili jako první do osmifinále. Spolupořadatelé turnaje byli po celý zápas lepším týmem, jejich herní převahu ale gólově vyjádřil až v závěru ve druhé minutě nastavení záložník Stephen Eustáquio.
Z hranice vápna prostřelil do té doby bezchybného brankáře Ronwena Williamse.
Kanaďané v osmifinále narazí na vítěze zápasu Nizozemsko - Maroko, znovu nastoupí 4. července v Houstonu. Jihoafrická republika, jež ve skupině A remizovala s českou reprezentací 1:1, se tak loučí se šampionátem hned na úvod vyřazovací části.
Mistrovství světa ve fotbale:
1. kolo play off (Los Angeles):
Jihoafrická republika - Kanada 0:1 (0:0)
Branka: 90.+2 Eustáquio. Rozhodčí: Pinheiro - Jesus, Maia (všichni Portug.) - Del Cerro Grande (video, Šp.). ŽK: Saliba, Sigur (oba Kan.). Diváci: 69.237.
Jihoafrická republika: Williams - Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba - Mokoena, Sithole - Maseko (86. Moremi), Mofokeng (46. Mbatha), Appollis - Makgopa (86. Rayners). Trenér: Broos.
Kanada: Crépeau - Johnston, Bombito (59. De Fougerolles), Cornelius, Laryea - Buchanan (75. Davies), Saliba (59. Sigur), Eustáquio, Millar (70. Shaffelburg) - J. David, Oluwaseyi (70. P. David). Trenér: Marsch.
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