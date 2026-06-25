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Sport

Kam šel? ptali se všichni. Kritika cupuje „nejhoršího“ Douděru, naštval i rozhovorem

Ondřej Zoubek
Ondřej Zoubek
Ondřej Zoubek

V prvních dvou zápasech na fotbalovém mistrovství světa neodehrál ani minutu, proti Mexiku se David Douděra objevil v základní sestavě Česka. A mnozí se divili, že na hřišti při české porážce 0:3 vydržel až do konce. Některé fanoušky nadzvedl obránce pražské Slavie už rozhovorem před utkáním, na který navázal hodně nepovedeným výkonem.

Zklamaný David Douděra v zápase Mexiko - Česko na MS 2026
Zklamaný David Douděra v zápase Mexiko - Česko na MS 2026Foto: Reuters
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Zklamaný David Douděra v zápase Česko - Mexiko na MS 2026
Zklamaní Michal Sadílek a Patrik Schick po zápase Česko - Mexiko na MS 2026
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„Mluvilo se o nadmořské výšce. Jak jste se cítil na tréninku a po něm?“ - „To je hezké, že o nadmořské výšce podle mě mluví jen novináři. Necítím rozdíl.“

„Jak by měla vypadat hra proti Mexiku?“ - „Otázka na trenéra.“

„Jak byste chtěl hrát vy?“ - „Nemůžu mluvit za všechny. Já osobně když řeknu slovíčko užít, tak to zase vyjde blbě… Nevím, co mám říct k tomuhle.“

Takhle Douděra před zápasem odpovídal reportérovi České televize Davidu Kalousovi a fanoušky tím soudě podle komentářů na sociálních sítích zrovna nenadchl.

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Spíš tím připomněl loňský neslavný rozhovor Václava Černého po kvalifikační prohře na Faerských ostrovech.

Obsáhleji odpověděl Douděra jen na otázku, jak je připravený na svou premiéru na MS. Mluvil o tom, jak si šance váží a že je nachystaný na hřišti „umřít“.

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Jenže zápas na Aztéckém stadionu proti domácímu Mexiku 28letému krajnímu obránci vůbec nevyšel.

Do statistik zapsal čtyři střelecké pokusy - všechny nepřesné a některé z prakticky beznadějných pozic. Navíc se svou chybou výrazně podepsal pod druhý inkasovaný gól.

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Na síti X se stal hromosvodem zloby a zklamání českých fanoušků.

Zhusta se opakovaly komentáře o tom, jak Douděra ve hře volí špatná řešení, proč ho trenér Miroslav Koubek nevystřídá, a mnozí dokonce zmiňovali, že je to „nejhorší výkon fotbalisty, co kdy viděli“.

Fotbalový trenér Miroslav Soukup, expert ve studiu České televize, přiznal, že ho po prvním gólu Mexičanů překvapilo stažení Denise Višinského. Čekal, že dolů půjde právě Douděra.

„Byl zbrklý, ustrašený. Nepřišlo tam z jeho strany téměř nic. Tam jsem čekal oživení,“ divil se Soukup.

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Místo toho Douděra na hřišti zůstal a v 61. minutě při brejku Mexika absolutně nezachytil náběh Jorgeho Sáncheze.

V kritickém momentu se otočil směrem k postranní čáře a úplně odkryl středovou osu. Gilberto Mora toho využil klíčovou přihrávkou a po sérii dalších chyb Matěje Kováře a Tomáše Holeše zvýšili Mexičané na 2:0.

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„Kam Douděra šel?“ padla ve studiu České televize otázka při rozboru této situace.

„Ptali jsme se na to všichni. Nebezpečí jde vždycky směrem k vlastní bráně, tam se to má hasit. Úplně jsme to odkryli pohybem k lajně, uprostřed jsme zůstali nahatí,“ kroutil hlavou bývalý reprezentační obránce Ondřej Čelůstka.

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„Třešnička“ Douděrova výkonu přišla v 88. minutě, kdy si na polovině hřiště zvedl míč na volej a napálil jej vysoko mimo mexickou bránu. Asi nikdo v tomto případě nepochopil jeho záměr.

„Nevím, co k tomu mám říct,“ povzdechl si komentátor Jaromír Bosák v přenosu České televize.

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