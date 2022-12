Jsme žebráci, totální fiasko. Španělé nemilosrdně tepou do fotbalistů po konci na MS

Developerská společnosti Central Group odkládá o rok kvůli propadům prodejů stavbu 730 bytů. "Reagujeme na situaci na trhu. V době zpomalení prodejů o více než polovinu není efektivní stavět nové byty na sklad. Panuje blbá nálada a nejistota, lidé sice mají zájem o byty a ptají se, ale nákupy odkládají. Než topit miliardy v zemi, tak je lepší mít je volné pro akvizice," řekl majitel a zakladatel největšího rezidenčního stavitele v Česku Dušan Kunovský. Stávající projekty prodává podle plánu.

Kunovský očekává, že by se prodeje mohly zvednou příští rok a v roce 2024. K tomu je potřeba, aby poklesly vysoké úroky hypoték. "Zlomem, který by měl podle analýz přinést opětovný boom v prodeji bytů, je snížení úroků u hypoték k úrovni tří procent ročně. To už je hranice, kdy se měsíční splátka hypotéky blíží výši měsíčního nájemného," řekl Kunovský.