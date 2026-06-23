Jsem zpátky, křičel Ronaldo do kamery. Hvězdný Portugalec dal dva góly a pokořil milník

Portugalec Cristiano Ronaldo je prvním fotbalistou, který se trefil na šesti mistrovstvích světa. Jednačtyřicetiletý hráč se do historie zapsal v dnešním zápase s Uzbekistánem, poté co v šesté minutě druhého utkání na šampionátu poslal v Houstonu do sítě míč ranou z prvního doteku. Těsně před poločasem přidal další gól. Portugalsko vyhrálo 5:0.
„Jsem zpátky,“ zakřičel po závěrečném hvizdu Ronaldo do kamery. Narážel tím zřejmě na kritiku, která se na něho snášela po trápení v úvodním zápase šampionátu.
Jednačtyřicetiletý kapitán se prosadil už po šesti minutách a svůj desátý gól na MS, kterým v historických tabulkách Portugalska překonal legendárního Eusébia, přidal ve 39. minutě. Jeho dvě trefy proložil brankou z přímého kopu obránce Mendes. Po hodině hry si dal vlastní gól uzbecký brankář Němatov a skóre uzavřel v závěru střídající Leao.
Portugalci zakončí skupinu v neděli v Miami od 1:30 SELČ proti Kolumbii. Uzbekistán po dvou porážkách čeká v Atlantě ve stejný čas duel s Kongem.
Ronaldo společně s kapitánem Argentiny Lionelem Messim si jako jediní zahráli na šesti šampionátech. Ronaldova střelecká bilance začala při jeho debutu v roce 2006 a skóroval i v letech 2010, 2014, 2018 a 2022. V gólech statistiku vede, protože Messi se na MS 2010 v Jihoafrické republice neprosadil.
Ronaldův gól z něj zároveň udělal druhého nejstaršího střelce v historii MS. Starší byl pouze kamerunský útočník Roger Milla, jemuž na šampionátu v USA v roce 1994 bylo 42 let. Portugalský kapitán přitom čelil kritice po úvodním duelu s Kongem, neboť vyšel střelecky naprázdno a favorit jen remizoval 1:1.
Dnešní trefy byly pro pětinásobného držitele Zlatého míče devátým a desátým zásahem na světových šampionátech. Jeho rival Messi jich má na kontě 18 poté, co v pondělí skóroval dvakrát proti Rakousku a navázal na hattrick z úvodního duelu proti Alžírsku. Překonal tak Němce Miroslava Kloseho a je nejlepším střelcem v historii MS.
Aktualizujeme
Mistrovství světa ve fotbale:
Skupina K (Houston):
Portugalsko - Uzbekistán 5:0 (3:0)
Branky: 6. a 39. Ronaldo, 17. Mendes, 60. vlastní Němatov, 87. Leao. Rozhodčí: Džajíd - Brinsí, Akarkád (všichni Mar.) - González (video, Urug.). ŽK: Veiga - Chamrobekov. Diváci: 68.777.
Sestavy:
Portugalsko: D. Costa - Cancelo (46. Semedo), Dias, Veiga, Mendes - J. Neves, (76. B. Silva) Vitinha (83. Leao) - Félix (64. Trincao), Fernandes, Neto (46. Conceicao) - Ronaldo. Trenér: Martínez
Uzbekistán: Němatov - Chusanov, Abdullajev, Ašurmatov - Karimov (90.+2 Džijanov), Chamrobekov (46. Mozgovoj), Šukurov (90.+2 Esanov), Nasrullajev (46. Alidžanov) - Fajzullaev (73. Sergejev), Ganijev - Šomurodov. Trenér: Cannavaro.
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