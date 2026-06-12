„Jsem nasr...“ Kapitán Krejčí nechápal chyby v obraně, jeho gól byl k ničemu

Žádné servítky si nebral kapitán reprezentace Ladislav Krejčí po prohře 1:2 s Koreou v úvodním zápase Česka na MS. "Jsem nasraný," vyhrkl při hodnocení duelu.
Právě Krejčí poslal přitom Česko do vedení. Jenže soupeř dvěma trefami duel otočil.
„Dvě situace, které nezvládneme,“ posteskl si Krejčí v rozhovoru pro Nova Action.
To, že jeho celek herně nijak nezářil, mu zas tolik nevadilo. „Pořád se nějak sžíváme s novou taktikou, všichni jsme na mistrovství světa noví, nějaká nervozita může být, to se ve hře dopředu může stát,“ líčil Krejčí.
Mnohem víc ho žraly chyby v defenzivě. „Musí tam být kompaktnost, nedostupnost do naší brány musí být nulová. Musíme být pospolu a my dostaneme dva góly podobného stylu,“ zlobil se.
„Věděli jsme, jak je důležité to udržet, bohužel jsme to nezvládli,“ pokračoval český kapitán smutně.
„Teď převládá zklamání, ale je to začátek. Turnaj bude dlouhý, teď to naštvání bude, ale od zítřka se musíme připravovat na nový zápas. Víme, jak bude důležitý, zlomový, musíme se z toho poučit,“ apeloval Krejčí s výhledem na souboj s Jihoafrickou republikou. Ta také nezvládla vstupní souboj, domácímu Mexiku podlehla 0:2.
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