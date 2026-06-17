Jordánsko notně trápilo Rakušany, zlomil ho nešťastný vlastní gól

Fotbalisté Rakouska oslavili návrat na světový šampionát po 28 letech výhrou nad Jordánskem 3:1. Zápas skupiny J v San Franciscu rozhodl nešťastný vlastní gól obránce Jazana Araba v 76. minutě.
Jordánci, kteří jsou vedle Uzbekistánu, Curacaa a Kapverd jedním ze čtyř nováčků na závěrečném turnaji, však soupeře dlouho trápili.
Hned ve 2. minutě měl šanci útočník Rašdán, ovšem rozvlnil po rychlém brejku jen boční síť.
Rakušané v kompaktní obraně soupeře jen těžko hledali skulinky, a tak se do střelecké příležitosti kombinačně nepropracovali.
Recept na to našel ve 20. minutě Schmid, který napřáhl z 20 metrů a trefil přesně horní roh branky.
Vzápětí mohlo být vyrovnáno. Po rohovém kopu hlavičkoval na malém vápně Ulván a trefil břevno Schlagerovy branky.
Asijský tým byl dál nebezpečný. ve 35. minutě pálil opět Ulván a v nastaveném čase Taamarí. Jediný jordánský fotbalista z pěti elitních evropských lig, který hraje ve Francii za Rennes, ale slabou střelou minul.
Jordánci se vyrovnání dočkali po přestávce. Na polovině hřiště zaváhal Xaver Schlager, míče se zmocnil Ulván a po rychlém přesunu k šestnáctce vypálil přesně k tyči. První jordánský gól na mistrovství světa tak vsítil nejlepší střelec týmu v kvalifikaci.
Zkušený německý trenér Rangnick na rakouské lavičce zareagoval na vyrovnání skóre i obrazu hry trojím střídáním po hodině zápasu. Arnautovic po rohu dotlačil míč do sítě, jenže video odhalilo Poschovu ruku a gól neplatil.
Další rohový kop už přinesl Rakušanům regulérní radost, neboť centr od praporku se od zad Araba odrazil do jordánské sítě a evropský celek po vlastním gólu soupeře znovu vedl.
Na konci dlouhého nastavení pak pojistil vítězství Rakouska Arnautovic, když proměnil pokutový kop nařízený poté, co se Ubajdovi ve skluzu otřel míč o ruku.
Mistrovství světa ve fotbale, skupina J (San Francisco):
Rakousko - Jordánsko 3:1 (1:0)
Branky: 20. Schmid, 76. vlastní Arab, 90.+12. Arnautovic z pen. - 50. Ulván. Rozhodčí: Beida - Jerson, Noupue (všichni Mauretánie) - Ašúr (video, Eg.). ŽK: Sabitzer (Rak.). Diváci: 68.527.
Rakousko: A. Schlager - Posch, Lienhart, Alaba (59. Danso) - Mwene (59. Wanner), X. Schlager (59. Chukwuemeka), Seiwald, Laimer - Schmid (83. Wimmer), Sabitzer - Kalajdzic (46. Arnautovic). Trenér: Rangnick.
Jordánsko: Lajlá - Haddád (81. Mardí), Nasíb (81. Rusan), Arab, an-Nádí (72. Ubaid), Taha - Fachúrí (88. Azaízá), Rašdán, Rabavdá, Ulván - Taamarí (88. Davúd). Trenér: Sallámí.
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