„Jen jsem položil otázku." Kouč Francie rozjel ožehavou debatu, pak se vyhnul pasti

Kouč Francie Didier Deschamps po vyřazení v semifinále MS ve fotbale uznal, že Španělé byli lepší. Zároveň však naznačil, že nebyl spokojený s výkonem salvadorského sudího Ivána Bartona.
„Čtvrtý a pátý rozhodčí byli skvělí,“ prohlásil Deschamps výmluvně na oficiální tiskové konferenci po prohře 0:2, která jeho celku zavřela cestu do finále šampionátu.
Nepřímo tak dal najevo, že ti skutečně důležití muži v rozhodcovském dresu si při utkání v Dallasu jeho sympatie nezískali.
„Nechci k tomu říkat víc. Ale myslíte si, že tenhle sudí měl na to, aby zvládl semifinále mistrovství světa?“ položil kouč zásadní otázku.
Francouzští novináři ho pak vyzvali, aby svou úvahu rozvinul. „Neřekl jsem, že rozhodčí nesplňuje standard. Jen jsem položil otázku,“ reagoval Deschamps.
„Podívejte se na zápas. Na penaltu a další věci,“ vyzval ještě mistr světa z roku 1998, než z další debaty vycouval. „Do téhle pasti se nechytím,“ prohlásil.
Klíčovým momentem utkání byla 20. minuta, v níž Barton nařídil penaltu. Španělé z ní otevřeli skóre a pak bez větších problémů dokráčeli k vítězství.
„Musíme si přiznat, že jsme dnes byli o krok pozadu,“ uznal Deschamps, že soupeř byl lepší.
Před osmi lety pod jeho trenérským vedením dokráčela Francie ke druhému zlatu v historii, v roce 2022 podlehla v závěrečném souboji na penalty Argentině.
Na letošním turnaji pomýšlela na třetí finále po sobě, což se v dějinách světových šampionátů povedlo jen Brazílii a Německu.
„Zklamání je velké. Hráči jsou zdrceni, protože jsme měli velké ambice,“ vylíčil atmosféru po zápase.
Francie neuspěla i proto, že se neprosadil kapitán Kylian Mbappé, což se mu stalo teprve podruhé na turnaji. S osmi góly vede tabulku kanonýrů s Lionelem Messim, v historickém pořadí je druhý o branku za argentinským rekordmanem.
„Jako kapitán musím převzít veškerou odpovědnost a nemám s tím žádný problém. Chtěli jsme se dostat do finále. Nedostali jsme se tam,“ prohlásil Mbappé, s 64 trefami nejlepší střelec v dějinách Francie.
„Nehráli jsme tak, jak jsme chtěli, ani po technické, ani po taktické stránce. Když v semifinále mistrovství světa neuděláte to, co máte, tak nevyhrajete,“ posteskl si útočník Francie.
Deschamps na světovém šampionátu odkoučoval rekordní 26. zápas, čímž se osamostatnil od Němce Helmuta Schöna. Nikdo z trenérů navíc na MS nevyhrál tolik zápasů, konkrétně 20.
Sobotním zápasem o třetí místo se Deschamps po 14 letech s francouzskou lavičkou rozloučí. Země galského kohouta se o svůj třetí bronz utká buď s Anglií, nebo v repríze posledního finále s Argentinou.
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