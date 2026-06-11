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Sport

„Jedni z lehčích.“ Porazit Čechy má být jen začátek, Korejci popsali klíčovou výhodu

Ondřej Zoubek
Ondřej Zoubek
Ondřej Zoubek

Přestože je Jižní Korea asijským rekordmanem a na fotbalovém mistrovství světa si zahraje už podvanácté, vyhlídky týmu jsou poněkud rozpačité. I tak deník Korea Times tvrdí, že Česko je velmi přijatelným soupeřem pro úvodní zápas. Zároveň popsal, co by mělo být značnou výhodou Korejců.

Kim Min-če slaví gól Korejců v přípravě na MS 2026.
Kim Min-če slaví gól Korejců v přípravě na MS 2026.Foto: Reuters
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Hvězdný Son Hung-min a jeho typická gólová oslava
I Kang-in slaví gól Korejců v kvalifikaci proti Singapuru.
Korejci před kvalifikačním zápasem na MS 2026 proti Kuvajtu
Korejský trenér Hong Mjong-po
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Korea se s Českem utká v pátek ve 4:00 a půjde o druhý zápas skupiny A, ve které je ještě domácí Mexiko a Jihoafrická republika.

Podle bookmakerů a většiny expertů jsou v „áčku“ Mexičané jasným favoritem a Jihoafričané outsiderem.

Právě Korejci a Češi by se pak měli prát o přímý postup ze druhého místa, případně o co nejlepší pozici v tabulce třetích týmů všech skupin, odkud projde do play off osm z dvanácti mužstev.

„Češi na úvod, to je jeden z těch lehčích zápasů,“ napsaly Korea Times, nejstarší korejské noviny v anglickém jazyce.

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Vnímají, že cíl Korejců je položený výše než jen dostat se do vyřazovací fáze. To byl měl být základ, ke kterému případné vítězství nad Čechy výrazně pomůže.

„Trenér Hong Mjong-po uvedl, že chce postoupit z co nejlepší pozice, ideálně jako vítěz skupiny. Favoritem je ale Mexiko, Korea bude bojovat pravděpodobně o druhé místo,“ zmínil deník a rovnou načrtnul další cestu turnajem.

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Druhý tým skupiny A narazí v prvním kole play off na druhého z „béčka“, kde hrají Kanada, Bosna a Hercegovina, Švýcarsko a Katar.

A to je cesta, která se jeví mnohem schůdněji než hrát po případném postupu ze třetího místa buď proti vítězi skupiny E, nebo skupiny G. To by měli být Němci a Belgičané.

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„Před těžkým zápasem proti Mexiku má Korea velkou šanci na tři body,“ shrnuly Korea Times a dodaly, že „co se týče hvězdné síly, Korejci svého evropského soupeře zastiňují“.

Son Hung-min, někdejší dlouholetá superstar Tottenhamu, už sice nedisponuje takovou útočnou silou jako dříve, ale podle deníku si stále drží herní úroveň jako nikdo jiný z obou týmů.

Nad ostatními dále ční ještě obránce Kim Min-če z Bayernu a záložník I Kang-in z Paris St. Germain.

A hrozby Čechů podle Korea Times? Hlavně Patrik Schick, Ladislav Krejčí a obecně standardní situace, kde může hrát roli česká výšková převaha.

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Korejský deník zároveň vypíchl okolnost, která by měla výrazně pomoct asijskému celku. Tou je dějiště zápasu ve vysoko položené mexické Guadalajaře.

„Tři týdny trénovala Korea v Salt Lake City v Utahu, aby si zvykla na řídký vzduch. Salt Lake City leží přibližně 1460 metrů nad mořem a Guadalajara, kde Korejci odehrají své první dva zápasy šampionátu, je ve výšce 1571 metrů,“ uvedly Korea Times.

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V Utahu odehrála Korea před týdnem ve čtvrtek generálku proti Salvadoru, načež se tým v sobotu přesunul do Guadalajary.

Češi? Protože se na MS probojovali z baráže až mezi posledními, dostali od Mezinárodní fotbalové federace FIFA přidělenou základnu v Texasu poblíž Dallasu. Ve výšce 180 metrů nad mořem.

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„Čeští hráči se nemohli aklimatizovat stejným způsobem. Na zápas dorazí co nejpozději v naději, že nebude čas na projevení akutních příznaků,“ popsal deník těžší pozici svěřenců Miroslava Koubka.

Adaptaci na prostředí věnovali Korejci při finálním tréninkovém období obrovskou pozornost a věří, že může jít o klíčovou výhodu.

Zato pohled britského deníku Guardian je o poznání střízlivější. „Upřímně řečeno, vyhlídky Korejců jsou spíše pochmurné,“ napsal.

„Poslední roky byly u reprezentace obdobím administrativního chaosu. Působení Jürgena Klinsmanna skončilo fiaskem a také trenér Hong je kontroverzní postavou. Funguje prakticky bez mediální a veřejné podpory,“ poznamenal Guardian.

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Kritizovaný německý kouč Klinsmann skončil na lavičce poté, co Korejci v semifinále mistrovství Asie zkraje roku 2024 senzačně vypadli s Jordánskem.

Současný trenér Hong Mjong-po následně s národním týmem prošel kvalifikací MS bez porážky - Korejcům se to povedlo jako jedinému asijskému týmu.

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Jenže když byl Hong s Korejci na světovém šampionátu v Brazílii před dvanácti lety, vracel se s výpraskem. Bez postupu ze skupiny, bez jediné výhry.

„Dokáže teď v Americe vymýtit tyhle duchy? Šance Korejců na postup do play off nejsou vysoké,“ odhadl ve své analýze Guardian.

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