„Jedni z lehčích.“ Porazit Čechy má být jen začátek, Korejci popsali klíčovou výhodu

Přestože je Jižní Korea asijským rekordmanem a na fotbalovém mistrovství světa si zahraje už podvanácté, vyhlídky týmu jsou poněkud rozpačité. I tak deník Korea Times tvrdí, že Česko je velmi přijatelným soupeřem pro úvodní zápas. Zároveň popsal, co by mělo být značnou výhodou Korejců.
Korea se s Českem utká v pátek ve 4:00 a půjde o druhý zápas skupiny A, ve které je ještě domácí Mexiko a Jihoafrická republika.
Podle bookmakerů a většiny expertů jsou v „áčku“ Mexičané jasným favoritem a Jihoafričané outsiderem.
Právě Korejci a Češi by se pak měli prát o přímý postup ze druhého místa, případně o co nejlepší pozici v tabulce třetích týmů všech skupin, odkud projde do play off osm z dvanácti mužstev.
„Češi na úvod, to je jeden z těch lehčích zápasů,“ napsaly Korea Times, nejstarší korejské noviny v anglickém jazyce.
Vnímají, že cíl Korejců je položený výše než jen dostat se do vyřazovací fáze. To byl měl být základ, ke kterému případné vítězství nad Čechy výrazně pomůže.
„Trenér Hong Mjong-po uvedl, že chce postoupit z co nejlepší pozice, ideálně jako vítěz skupiny. Favoritem je ale Mexiko, Korea bude bojovat pravděpodobně o druhé místo,“ zmínil deník a rovnou načrtnul další cestu turnajem.
Druhý tým skupiny A narazí v prvním kole play off na druhého z „béčka“, kde hrají Kanada, Bosna a Hercegovina, Švýcarsko a Katar.
A to je cesta, která se jeví mnohem schůdněji než hrát po případném postupu ze třetího místa buď proti vítězi skupiny E, nebo skupiny G. To by měli být Němci a Belgičané.
„Před těžkým zápasem proti Mexiku má Korea velkou šanci na tři body,“ shrnuly Korea Times a dodaly, že „co se týče hvězdné síly, Korejci svého evropského soupeře zastiňují“.
Son Hung-min, někdejší dlouholetá superstar Tottenhamu, už sice nedisponuje takovou útočnou silou jako dříve, ale podle deníku si stále drží herní úroveň jako nikdo jiný z obou týmů.
Nad ostatními dále ční ještě obránce Kim Min-če z Bayernu a záložník I Kang-in z Paris St. Germain.
A hrozby Čechů podle Korea Times? Hlavně Patrik Schick, Ladislav Krejčí a obecně standardní situace, kde může hrát roli česká výšková převaha.
Korejský deník zároveň vypíchl okolnost, která by měla výrazně pomoct asijskému celku. Tou je dějiště zápasu ve vysoko položené mexické Guadalajaře.
„Tři týdny trénovala Korea v Salt Lake City v Utahu, aby si zvykla na řídký vzduch. Salt Lake City leží přibližně 1460 metrů nad mořem a Guadalajara, kde Korejci odehrají své první dva zápasy šampionátu, je ve výšce 1571 metrů,“ uvedly Korea Times.
V Utahu odehrála Korea před týdnem ve čtvrtek generálku proti Salvadoru, načež se tým v sobotu přesunul do Guadalajary.
Češi? Protože se na MS probojovali z baráže až mezi posledními, dostali od Mezinárodní fotbalové federace FIFA přidělenou základnu v Texasu poblíž Dallasu. Ve výšce 180 metrů nad mořem.
„Čeští hráči se nemohli aklimatizovat stejným způsobem. Na zápas dorazí co nejpozději v naději, že nebude čas na projevení akutních příznaků,“ popsal deník těžší pozici svěřenců Miroslava Koubka.
Adaptaci na prostředí věnovali Korejci při finálním tréninkovém období obrovskou pozornost a věří, že může jít o klíčovou výhodu.
Zato pohled britského deníku Guardian je o poznání střízlivější. „Upřímně řečeno, vyhlídky Korejců jsou spíše pochmurné,“ napsal.
„Poslední roky byly u reprezentace obdobím administrativního chaosu. Působení Jürgena Klinsmanna skončilo fiaskem a také trenér Hong je kontroverzní postavou. Funguje prakticky bez mediální a veřejné podpory,“ poznamenal Guardian.
Kritizovaný německý kouč Klinsmann skončil na lavičce poté, co Korejci v semifinále mistrovství Asie zkraje roku 2024 senzačně vypadli s Jordánskem.
Současný trenér Hong Mjong-po následně s národním týmem prošel kvalifikací MS bez porážky - Korejcům se to povedlo jako jedinému asijskému týmu.
Jenže když byl Hong s Korejci na světovém šampionátu v Brazílii před dvanácti lety, vracel se s výpraskem. Bez postupu ze skupiny, bez jediné výhry.
„Dokáže teď v Americe vymýtit tyhle duchy? Šance Korejců na postup do play off nejsou vysoké,“ odhadl ve své analýze Guardian.
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