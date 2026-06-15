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Sport

Jeden zápas stačil. Trenér skončil na mistrovství světa hned po prvním utkání

Sport,ČTK

Tunisko druhý den po debaklu 1:5 se Švédskem v prvním utkání na fotbalovém mistrovství světa odvolalo trenéra Sabriho Lamouchiho.

FIFA World Cup 2026 - Group F - Sweden v Tunisia
Zklamaný tuniský fotbalista Hannibal Madžbrí po utkání se Švédskem na MSFoto: REUTERS
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Oznámil to národní svaz na instagramu. "Orly z Kartága" by měl převzít kouč Munzer Kebajer.

Tunisko vstoupilo do skupiny F v Monterrey drtivou porážkou a svaz zareagoval okamžitě.

"Dosáhli jsme oficiální dohody odvolat kouče Sabriho Lamouchiho. V plánu je angažovat Munzera Kebajera, aby vedl tým ve zbývajících zápasech ve skupině mistrovství světa," uvedl svaz na sociálních sítích.

Čtyřiapadesátiletý Lamouchi převzal Tunisany teprve v lednu a smlouvu s nimi uzavřel do roku 2028.

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S národním týmem vyhrál jen úvodní z pěti zápasů, poslední tři duely Tunisko prohrálo.

V generálce před startem světového šampionátu utrpěli svěřenci francouzského kouče vysokou porážku 0:5 s Belgií.

Tunisan Kebajer se na lavičku národního mužstva vrátí po čtyřech letech, vedl ho už v letech 2019-2022.

"Orli z Kartága" se ve skupině F utkají ještě s Japonskem a Nizozemskem. Na světovém šampionátu startují pošesté, do vyřazovací fáze dosud nikdy nepostoupili.

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