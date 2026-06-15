Jeden zápas stačil. Trenér skončil na mistrovství světa hned po prvním utkání

Tunisko druhý den po debaklu 1:5 se Švédskem v prvním utkání na fotbalovém mistrovství světa odvolalo trenéra Sabriho Lamouchiho.
Oznámil to národní svaz na instagramu. "Orly z Kartága" by měl převzít kouč Munzer Kebajer.
Tunisko vstoupilo do skupiny F v Monterrey drtivou porážkou a svaz zareagoval okamžitě.
"Dosáhli jsme oficiální dohody odvolat kouče Sabriho Lamouchiho. V plánu je angažovat Munzera Kebajera, aby vedl tým ve zbývajících zápasech ve skupině mistrovství světa," uvedl svaz na sociálních sítích.
Čtyřiapadesátiletý Lamouchi převzal Tunisany teprve v lednu a smlouvu s nimi uzavřel do roku 2028.
S národním týmem vyhrál jen úvodní z pěti zápasů, poslední tři duely Tunisko prohrálo.
V generálce před startem světového šampionátu utrpěli svěřenci francouzského kouče vysokou porážku 0:5 s Belgií.
Tunisan Kebajer se na lavičku národního mužstva vrátí po čtyřech letech, vedl ho už v letech 2019-2022.
"Orli z Kartága" se ve skupině F utkají ještě s Japonskem a Nizozemskem. Na světovém šampionátu startují pošesté, do vyřazovací fáze dosud nikdy nepostoupili.
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