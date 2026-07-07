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Sport

Jeden z největších obratů dějin. Egypt měl obhájce na lopatě, pak zase úřadoval Messi

ČTK

Argentinští fotbalisté porazili v osmifinále mistrovství světa v Atlantě Egypt 3:2, přestože ještě dvanáct minut před koncem prohrávali o dva góly.

Lionel Messi slaví gól v osmifinále MS 2026 mezi Argentinou a Egyptem.
Lionel Messi slaví gól v osmifinále MS 2026 mezi Argentinou a Egyptem.Foto: Reuters
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Lionel Messi neproměňuje penaltu v osmifinále MS 2026.
Neproměněná penalta Lionela Messiho v osmifinále MS 2026 mezi Argentinou a Egyptem
Lionel Messi po neproměněné penaltě v osmifinále MS 2026
Radost egyptských fotbalistů v osmifinále MS 2026
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Jásir Ibráhím a Mustafá Ziku zařídili africkému týmu dvoubrankový náskok.

Lionel Messi sice podruhé na turnaji neproměnil penaltu, ale v závěru asistencí a svým osmým gólem zavelel k obratu. K němu svými brankami přispěli Cristian Romero a v nastavení Enzo Fernández.

Na čtvrtfinále se úřadující mistři světa vrátí do Kansas City, kde jejich cesta začala výhrou 3:0 nad Alžírskem.

V neděli ve 3:00 SELČ bude jejich soupeřem vítěz posledního dnešního zápasu mezi Švýcarskem a Kolumbií.

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Mistrovství světa ve fotbale:

Osmifinále (Atlanta):

Argentina - Egypt 3:2 (0:1)

Branky: 79. Romero, 84. Messi, 90.+2 Fernández - 15. Ibráhím, 67. Ziku. Rozhodčí: Letexier - Mugnier, Rahmouni - Brisard (video, všichni Fr.). ŽK: Ziku, Šubajr, Fasí, trenér Hasan (všichni Egypt). Diváci: 68 239.

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Argentina: E. Martínez - Molina (74. Montiel), Romero (90.+5 Otamendi), Lisandro Martínez, Tagliafico (66. González) - Paredes - De Paul (66. Lautaro Martínez), Fernández, Mac Allister - Messi, Álvarez (90.+5 Medina). Trenér: Scaloni.

Egypt: Šubajr - Hání, Rabía, Ibráhím, Hafíz - Attíjá, Lašín (90.+6 Zizu) - Hasan (74. Trézéguet), Salah, Ašúr (46. Fasí) - Ziku (80. Marmúš). Trenér: Hasan.

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