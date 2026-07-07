Jeden z největších obratů dějin. Egypt měl obhájce na lopatě, pak zase úřadoval Messi

Argentinští fotbalisté porazili v osmifinále mistrovství světa v Atlantě Egypt 3:2, přestože ještě dvanáct minut před koncem prohrávali o dva góly.
Jásir Ibráhím a Mustafá Ziku zařídili africkému týmu dvoubrankový náskok.
Lionel Messi sice podruhé na turnaji neproměnil penaltu, ale v závěru asistencí a svým osmým gólem zavelel k obratu. K němu svými brankami přispěli Cristian Romero a v nastavení Enzo Fernández.
Na čtvrtfinále se úřadující mistři světa vrátí do Kansas City, kde jejich cesta začala výhrou 3:0 nad Alžírskem.
V neděli ve 3:00 SELČ bude jejich soupeřem vítěz posledního dnešního zápasu mezi Švýcarskem a Kolumbií.
Mistrovství světa ve fotbale:
Osmifinále (Atlanta):
Argentina - Egypt 3:2 (0:1)
Branky: 79. Romero, 84. Messi, 90.+2 Fernández - 15. Ibráhím, 67. Ziku. Rozhodčí: Letexier - Mugnier, Rahmouni - Brisard (video, všichni Fr.). ŽK: Ziku, Šubajr, Fasí, trenér Hasan (všichni Egypt). Diváci: 68 239.
Argentina: E. Martínez - Molina (74. Montiel), Romero (90.+5 Otamendi), Lisandro Martínez, Tagliafico (66. González) - Paredes - De Paul (66. Lautaro Martínez), Fernández, Mac Allister - Messi, Álvarez (90.+5 Medina). Trenér: Scaloni.
Egypt: Šubajr - Hání, Rabía, Ibráhím, Hafíz - Attíjá, Lašín (90.+6 Zizu) - Hasan (74. Trézéguet), Salah, Ašúr (46. Fasí) - Ziku (80. Marmúš). Trenér: Hasan.
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