„Jeden z nejbizarnějších rozhovorů českého sportu.“ Nedvědův výstup šokoval Česko

Zatímco ze světa i od tuzemských expertů zaznívá na adresu Česka na světovém šampionátu ve fotbale drtivá kritika, podle Pavla Nedvěda bylo všechno relativně v pořádku. Rozhovor generálního manažera reprezentace pro ČT Sport šokoval Česko. Pro mnohé je nepochopitelnou, ale příznačnou tečkou za tragickým vystoupením národního týmu.
„Víte, že nejsem prvoplánový kritik, který rád křičí na první dobrou kontroverzní názory. Ale tohle co bylo? Jeden z nejbizarnějších rozhovorů českého sportu,“ napsal na sociální síť bývalý hráč a populární fotbalový expert Sparty Zdeněk Folprecht.
Výstižně tak shrnul mohutné rozčarování, které Nedvědovo páteční hodnocení vyvolalo.
Připomeňme si, co mimo jiné z úst držitele Zlatého míče z roku 2003 zaznělo.
„Očekávali jsme na turnaji víc, chtěli jsme postoupit ze skupiny, což se nám nepovedlo. Nemůžeme to hodnotit pozitivně, ale nechci kritizovat tenhle tým. Pro něj bylo maximum dostat se na mistrovství, zaslouží jenom díky,“ naznačil Nedvěd, že na víc než jeden bod z jedné z nejsnadnějších skupin šampionátu současní Češi neměli.
Tvrdou kritiku, která přicházela i od světových médií a v celé řadě případů řadila Čechy k absolutně nejhorším týmům šampionátu, Nedvěd odmítl.
„Dostali jsme se sem nějakým stylem fotbalu, praktikovali stejný, snažili se být konkurenceschopní. Nevyšlo to, ale nevidím to jako ostudu, blamáž, jak slyším od kritiků. Kluci si zaslouží zlato za to, že tady mohli být. Mohli jsme prožít MS s fanoušky, kteří byli fantastičtí,“ uvedl Nedvěd.
„Nepočítal jsem s tím, že vypadneme ze skupiny, ale samozřejmě jsem očekával těžkosti,“ dodal.
Následovala řada omluv pro herně tristní vystoupení českých reprezentantů.
„Faktorů, které ovlivnily to, že tým během mistrovství světa nebyl na maximu, je spousta. Nebyli jsme špatně připravení, naběhali jsme víc než soupeři,“ popíral Nedvěd očividné problémy českých fotbalistů s fyzickou kondicí, které ale přiznávali i samotní hráči.
Kapitán Ladislav Krejčí například po utkání s Jihoafrickou republikou, v jehož závěru Češi evidentně „tahaly nohy“, tvrdil:
„Musíme na to přijít. Nesmí se to opakovat. Rád bych znal odpověď. Všichni si na to musíme sednout a říct si do očí pravdu. Teď už nic nedoženeme. Musíme být i trošku chytří, abychom měli síly po celou dobu zápasu.“
Nedvěd dále prohlásil, že fyzička tak jako tak není rozhodující.
„Podívejte se na Messiho. Fotbal není jen o fyzické připravenosti. Horší jsme byli v jiných bodech. Opory nebyly ve formě. Také rotace, nehráli jsme ani jeden zápas ve stejné sestavě, to je na takovém turnaji celkem problém,“ kritizoval kroky trenéra Miroslava Koubka, jehož ale zároveň podpořil ve funkci.
„Svou práci zvládl dobře,“ podotkl a společně s předsedou FAČR Davidem Trundou potvrdil, že Koubek bude na lavičce pokračovat, smlouvu má do Eura 2028.
„Musíte brát v potaz, že někdo má za sebou těžkou sezonu, někdo je po zranění, před mistrovstvím trénoval málo. Faktorů je opravdu hodně, každý hráč se musí analyzovat individuálně,“ uvedl Nedvěd.
Tým měl podle něj na mistrovství světa víc gólových šancí, než v baráži. Ale zase nebyl tak pevný vzadu. „Znovu říkám: pro tyhle kluky byl maximem postup na mistrovství světa,“ zopakoval Nedvěd. „S trenérem jsme hledali cestu, jak dostat z kluků maximum, ale nepovedlo se to,“ doplnil.
Dále odmítl různé spekulace, které se během šampionátu šířily českým mediálním prostorem a které Trunda označil za „dezinformace“.
„Tým byl stoprocentně jednotný, byl tam absolutní soulad mezi mnou, trenérem i hráči. Hledali jsme cestu, jak být úspěšní. Bohužel to nevyšlo, ale uvnitř mužstva jsem neviděl žádný problém,“ uvedl Nedvěd.
Zatímco bývalí reprezentanti včetně Karla Poborského, Pavla Kuky, Michala Kadlece, Michala Sivoka a mnoha dalších české výkony tvrdě kritizovali, pro Nedvěda jsou jejich názory zbytečné.
„Kritici mě ničím neobohatili. Není tam jediný názor, kterým bych se měl zabývat a který by mi něco dal. Věci, které jsem slyšel, víme,“ reagoval Nedvěd.
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