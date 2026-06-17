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Sport

Je to nejotevřenější MS, tetelí se Infantino. FIFA prezentovala rekordní čísla

ČTK

Čtveřici úterních zápasů na fotbalovém mistrovství světa na stadionech sledovalo 281 223 diváků, čímž padl 32 let starý rekord šampionátu v návštěvnosti během jediného dne. Informovala o tom FIFA.

Prezident FIFA Gianni Infantino na tiskové konferenci k MS 2026
Prezident FIFA Gianni Infantino na tiskové konferenci k MS 2026Foto: Reuters
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Na zápas Francie - Senegal v East Rutherfordu přišlo 80 545 diváků, na duel Argentiny s Alžírskem v Kansas City 69 045 diváků, na utkání Rakousko - Jordánsku v Santa Claře 68 527 lidí a na duel Irák - Norsko ve Foxborough 63 106 fanoušků.

Dosavadní maximum patřilo šampionátu v USA v roce 1994, kdy čtyři zápasy 28. června vidělo 277 070 diváků.

Tehdejšímu turnaji také patří s 3,5 miliony fanoušků rekord v celkové návštěvnosti.

A podle FIFA je probíhající mistrovství světa v Kanadě, Spojených státech a Mexiku na nejlepší cestě překonat i toto maximum.

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Protože jen v úvodních šesti dnech navštívilo utkání 1 309 652 diváků.

„Nemohu fanouškům dostatečně poděkovat za to, jakou atmosféru a emoce šampionátu přinášejí. Dosud nejotevřenější mistrovství světa nadále ukazuje, jak moc lidé fotbal milují a jak spojuje svět,“ uvedl šéf FIFA Gianni Infantino.

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