„Je to až nefér.“ Svět žárlí na výhodu Francie, Maroko bylo nečekaně bezradné

Čekalo se, že tentokrát by fotbalisté Francie mohli mít problémy. Vždyť ve čtvrtfinále mistrovství světa čelili Maroku, aktuálně šestému týmu světového žebříčku. Klání v Bostonu však bylo až pozoruhodně jednoznačné.
Maročané, kteří ve skupinové fázi uhráli remízu s Brazílií, nepředvedli prakticky nic.
Na střely prohráli 5:22, u střel na branku to bylo 1:8. A předpokládané góly? 0,1 na straně Maroka, rovné tři u Francie.
Výběr trenéra Didier Deschamps vyhrál 2:0 zcela zaslouženě. Klíčovým faktorem byl znovu Kylian Mbappé. V první půli sice neproměnil penaltu, ale ve druhé to napravil gólem ze hry. A pak nahrál Dembélému na pojišťovací branku.
A jestli si někdo mohl stěžovat na výkon rozhodčího, tak Mbappé a spol. Za průtahy před pokutovým kopem kvůli kontrole u videa.
Trenér Maroka Mohamed Ouahbi tak mohl před soupeřem jedině smeknout. „Je to tým s velkým talentem, ale také běhavý. To je ještě důležitější – že mají talent, ale zároveň jsou ochotni běhat, což z nich dělá opravdu solidní tým,“ líčil.
„Opravdu solidní tým“ je možná příliš slabé slovní spojení. Francie v dosavadním průběhu MS vyhrála všechny zápasy. Na rozdíl od jiných favoritů se nedostala do problémů.
A vzhledem ke kvalitě mužstva to není až takové překvapení. „Při vší úctě k marockým náhradníkům, šířka kádru na francouzské lavičce je upřímně řečeno absurdní. Mít k dispozici Zaire-Emeryho, Barcolu, Matetu a Gusta, když se snažíte dotáhnout zápas do vítězného konce? Je to až nefér,“ napsal online deník The Athletic s odkazem na hvězdy, které by jinde byly pevnou součástí základní jedenáctky.
„Není pochyb o tom, že Francie má na tomto mistrovství světa nejlepší základní sestavu a nejširší kádr,“ přidal novinář Simon Hughes. „Historie turnajového fotbalu nás ovšem učí, že stačí nakonec jen pár minut, aby se vše zhroutilo,“ upozornil.
V semifinále vyzve Francie vítěze klání mezi Španělskem a Belgií.
Obezřetný zůstává i Mbappé, který s osmi trefami dorovnal Argentince Messiho v boji o krále střelců. Když rychlonohý útočník dostal otázku, jestli je současný výběr Francie tím nejsilnějším, za který kdy hrál, zakroutil hlavou.
„Ne, není. Jsem mistrem a vicemistrem světa,“ připomněl, že na předchozích MS dospěl ke zlaté a stříbrné tečce. „Tenhle tým tak daleko ještě nedošel.“
„Má ovšem největší potenciál, spoustu kvality, dává lidem naději. Nejsilnější týmy jsou ale ty, které vyhrávají trofeje. Já vedle sebe momentálně žádnou nevidím,“ dodal útočník Realu Madrid.
Po výhře se nad ním vznášely i otazníky. V 77. minutě se totiž nechal vystřídat, předtím se na trávníku svíjel v bolestivé grimase.
„Mám jen lehké poranění kotníku, jsem úplně v pořádku,“ odmítl, že by šlo o vážný problém. „Mateta byl v lepší pozici, aby odehrál zbývající minuty zápasu. To je všechno, co se stalo.“
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