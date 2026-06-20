Češi pohrdají největší zbraní, diví se v Lyonu. Ke Koubkově stylu se vyjádřil i Lička

Objevoval se v přehledu hvězd, které na světovém šampionátu zazáří. Po dvou zápasech se v souvislosti s Pavlem Šulcem mluví o zklamání. Do čtvrtečního duelu proti Jihoafrické republice naskakoval český reprezentant až z lavičky. Největší šok je to pro francouzská média.
Už čtvrteční sestava před zápasem proti JAR vyvolala ve světě bouři emocí. Trenér Miroslav Koubek nechal po úvodní prohře s Koreou sedět velká jména týmu jako Tomáše Součka a Pavla Šulce.
Hlavně absence druhého jména zarezonovala napříč sportovní světem.
„Proč není Šulc v sestavě? Češi, jste tu někdo? Kdo mi to vysvětlí?“ napsal na síti X před zápasem finský hokejový obránce Alex Lintuniemi, který momentálně hraje extraligu za Mladou Boleslav.
Ani jeho sledující ovšem nechápali strategii českého lodivoda a otázka zůstala nezodpovězena.
Šulcův příběh ovšem dostal negativní tečku právě výkonem v Atlantě. Nejen že příliš nepřispěl k útočné produktivitě týmu, ještě po jeho ruce Jihoafričané zahrávali pokutový kop a vyrovnali na konečných 1:1.
Lyon svou hvězdu na MS bedlivě sleduje a pečlivě zpravuje fanoušky o výkonu objevu uplynulé sezony. Zatím ale pro ně příliš dobré zprávy nemá.
„Šulc během jarních rozhovorů prohlásil, že Češi mají jednoznačně kádr na to postoupit ze skupiny. Teď se ale úkol pro něj i jeho spoluhráče značně komplikuje,“ rýpl si server olympique-et-lyonnais.com.
Lyonský deník Le Progres označil Šulce za nešťastného smolaře týmu, L'Équipe zase upozornil, že Šulcův přínos na hřišti nebyl ani v druhém zápase příliš znát.
„Když v 55. minutě nastoupil, tempo dál upadalo a prakticky se nic nedělo až do poslední desetiminutovky, kdy Šulc rukou odrazil docela neškodnou střelu,“ zhodnotil prestižní sportovní list.
Obecně francouzská média příliš nechápou, jak jeden z objevů uplynulé sezony Ligue 1 může na světovém šampionátu tak chřadnout.
Francouzský Eurosport si přizval k analýze bývalého českého fotbalistu Maria Ličku, který v minulosti zářil v barvách Brestu.
„Šulc je v reprezentačním týmu naprosto nevyužitý. Kdyby český tým hrál víc fotbal, tak by mohl soupeřům napáchat větší škody, ale tenhle defenzivní herní styl mu nesedí,“ uvedl někdejší český reprezentant.
I když fanoušci Lyonu Šulce na dálku litují a diví se, že národní tým neodkáže plnohodnotně využít svého Fotbalistu roku, plyne z toho pro ně jiné pozitivum.
„Pavle, už jen jeden zápas a máš dovolenou. To vaše mistrovství světa je katastrofální a my tě budeme potřebovat velmi brzy,“ nechal se na síti X slyšel jeden z fanoušků Olympiquu s přezdívkou Muchacho.
Česká fotbalová reprezentace potřebuje příští týden k postupu porazit již jistého vítěze skupiny - domácí Mexiko.
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