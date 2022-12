Španělsko má aktuálně nejlepší pozici pro postup do osmifinále. Úplnou jistotu proniknutí do osmifinále sice nemá, ovšem i remíza by měla stačit k uzmutí prvního místa, pokud Kostarika nešokuje výhrou nad Německem. Svěřenci kouče Enriqueho odstartovali šampionát drtivou výhrou 7:0 právě nad Kostarikou, načež remizovali 1:1 s Německem. V obou utkáních se prosadil Álvaro Morata, přitom zatím pokaždé naskakoval do hry z lavičky. Dvougólový je rovněž Ferran Torres.