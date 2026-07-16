„Jako výhra v loterii, která mě nezajistila.“ Příběh Messiho s kojencem Yamalem ožívá

Argentinci budou v nedělním finále fotbalového mistrovství světa usilovat o to, aby jako první tým od Pelého Brazílie v roce 1962 obhájili titul. Španělsko může zase podruhé v historii zlatem z mundialu navázat na vítězné Euro. A poprvé na hřišti se potkají megahvězdy Lionel Messi a Lamine Yamal. Osud je přitom kuriózně spojil už mnohem dříve.
Ústřední osobnosti aktuálních finalistů mistrovství světa se potkaly v prosinci 2007 při focení charitativního kalendáře v Barceloně.
Messi, tehdy dvacetiletá vycházející hvězda místního velkoklubu, na fotkách drží a koupe v plastové vaničce Yamala, v té době pětiměsíčního kojence.
Snímky vytáhl na veřejnost Yamalův otec, když jeho syn před dvěma lety coby zázračný teenager dotáhl Španěly na evropském šampionátu až ke zlatu.
„Začátek dvou legend,“ připsal na Instagramu k jedné z fotek.
Teď jejich příběh znovu ožívá a ještě nabývá na významu. Veličiny dvou různých fotbalových generací, Messi a Yamal, se střetnou ve finále největšího turnaje.
„Je šance jedna k milionu, že se tohle stane,“ reagoval před dvěma lety Joan Monfort, který měl focení zmíněného kalendáře pro rok 2008 na starosti.
Šlo o projekt nadace barcelonského klubu a deníku Diario Sport, vybrané peníze putovaly na podporu dětského fondu UNICEF a dalších charitativních organizací.
UNICEF tehdy uspořádal tombolu ve čtvrti Rocafonda ve městě Mataró poblíž Barcelony, kde žila Yamalova rodina. Ta se přihlásila a vyhrála - mohla se zúčastnit focení s hráči na stadionu Camp Nou.
„Dali nám seznam hráčů, každého pro jeden měsíc v kalendáři,“ vzpomínal Monfort. Poťouchlostí osudu se stalo, že k malému Yamalovi byl přiřazen zrovna Messi.
„Tehdy v Barceloně teprve začínal,“ upozornil fotograf.
Argentinec už měl v zádech vyhranou Ligu mistrů a dva španělské tituly, v týmu s ním však působily daleko známější hvězdy jako Ronaldinho, Thierry Henry, Samuel Eto‘o nebo Xavi.
Messi v té době začínal stavět kariéru, na základě které ho dnes mnozí fotbaloví fanoušci považují za nejlepšího hráče historie.
„Bylo to dost těžké, při tom focení jsem se zapotil,“ řekl Monfort. „Messi je stydlivý a introvertní, v té době byl ještě více. Vešel do šatny, viděl plastovou vaničku s vodou a uvnitř miminko. Zpočátku nevěděl, jak Yamala držet,“ popisoval.
Pomohla přítomnost Yamalovy matky, která také na některých snímcích Monfortovy série figuruje. A postupně se prý atmosféra uvolnila.
„Nakonec je to docela dobrá fotka, a vlastně zdaleka nejslavnější, kterou jsem kdy vyfotil,“ vyprávěl před dvěma lety fotograf.
„Pokud bude Lamine dál růst tak, jak roste, bude ta fotka ještě historičtější. Šance, že se tohle všechno stane, je jako vyhrát v loterii. I když mě to na celý život nezajistilo,“ smál se.
Zhruba sedm let po charitativním focení začal Yamal do Barcelony dojíždět pravidelně - na fotbalové tréninky v akademii La Masia.
V patnácti debutoval v dresu Barcelony ve španělské lize, v sedmnácti vyhrál s dospělou reprezentací Euro a v devatenácti s ní došel do finále MS.
Nicméně na šampionátu mnohem více září o dvě dekády starší Messi. Argentinec zaznamenal na cestě do finále osm gólů a čtyři asistence. Ve statistikách Yamala svítí jediný gól.
„Mnozí považují Yamala za Messiho nástupce. Ale má před sebou kus cesty, aby se vyrovnal úspěchům držitele osmi Zlatých míčů. Porazit ho ve finále MS by byl dobrý začátek,“ napsal web televize ESPN.
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