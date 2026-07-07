Jak je to možné? Podivná série Španělů, soupeři včetně Ronalda na ně prakticky nestřílejí

Španělský gólman Unai Simón posunul vlastní rekord bez obdržené branky na mistrovství světa na 609 minut. V pondělním osmifinále s Portugalskem, které úřadující evropští šampioni zdolali 1:0, zůstal opět neprůstřelný a na současném turnaji ještě nelovil míč ze sítě
Jeho série začala už na minulém šampionátu v Kataru, kde ho naposledy překonal na závěr skupinové fáze Japonec Ao Tanaka při vítězství evropského týmu 2:1.
Devětadvacetiletý Simón překonal 36 let starý rekord v neprůstřelnosti už po úvodním vyřazovacím kole. Rekord do té doby držel Ital Walter Zenga, který na domácím mistrovství světa v roce 1990 vydržel bez inkasovaného gólu rovněž pět zápasů a celkem 517 minut.
"Unai sám řekl, že tenhle rekord je výsledkem práce celého týmu a má pravdu. Jsem na něj pyšný. Beru ho jako člena rodiny," řekl na tiskové konferenci španělský trenér Luis de la Fuente. Simón zároveň proti Rakušanům překonal v počtu minut bez inkasovaného gólu na MS španělský rekord Ikera Casillase ze šampionátů 2010 a 2014.
Brankář Bilbaa načal sérii už před čtyřmi lety v Kataru, Španělům nakonec hned v osmifinále nestačilo jeho čisté konto a po bezbrankové remíze vypadli s Marokem po penaltovém rozstřelu. Také první zápas na aktuálním šampionátu s Kapverdami skončil nečekaně bez gólů, pak už ale Španělé zahájili vítěznou jízdu. Postupně zdolali Saúdskou Arábii 4:0, Uruguay 1:0, Rakousko 3:0 a zatím naposledy Portugalsko 1:0. Jejich dalším soupeřem bude v pátek Belgie.
Na turnaji zatím Simón neměl příliš práce, dohromady čelil jen šesti střelám na branku. Příliš ho nezaměstnali ani Portugalci v čele s hvězdným Cristianem Ronaldem, kteří na něj přímo vystřelili jen dvakrát.
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