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Sport

Jak je to možné? Podivná série Španělů, soupeři včetně Ronalda na ně prakticky nestřílejí

ČTK,Sport

Španělský gólman Unai Simón posunul vlastní rekord bez obdržené branky na mistrovství světa na 609 minut. V pondělním osmifinále s Portugalskem, které úřadující evropští šampioni zdolali 1:0, zůstal opět neprůstřelný a na současném turnaji ještě nelovil míč ze sítě

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Spain v Austria
Španělský brankář Unai Simón na MS ve fotbale 2026Foto: REUTERS – GARY VASQUEZ
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Jeho série začala už na minulém šampionátu v Kataru, kde ho naposledy překonal na závěr skupinové fáze Japonec Ao Tanaka při vítězství evropského týmu 2:1.

Devětadvacetiletý Simón překonal 36 let starý rekord v neprůstřelnosti už po úvodním vyřazovacím kole. Rekord do té doby držel Ital Walter Zenga, který na domácím mistrovství světa v roce 1990 vydržel bez inkasovaného gólu rovněž pět zápasů a celkem 517 minut.

"Unai sám řekl, že tenhle rekord je výsledkem práce celého týmu a má pravdu. Jsem na něj pyšný. Beru ho jako člena rodiny," řekl na tiskové konferenci španělský trenér Luis de la Fuente. Simón zároveň proti Rakušanům překonal v počtu minut bez inkasovaného gólu na MS španělský rekord Ikera Casillase ze šampionátů 2010 a 2014.

Brankář Bilbaa načal sérii už před čtyřmi lety v Kataru, Španělům nakonec hned v osmifinále nestačilo jeho čisté konto a po bezbrankové remíze vypadli s Marokem po penaltovém rozstřelu. Také první zápas na aktuálním šampionátu s Kapverdami skončil nečekaně bez gólů, pak už ale Španělé zahájili vítěznou jízdu. Postupně zdolali Saúdskou Arábii 4:0, Uruguay 1:0, Rakousko 3:0 a zatím naposledy Portugalsko 1:0. Jejich dalším soupeřem bude v pátek Belgie.

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Na turnaji zatím Simón neměl příliš práce, dohromady čelil jen šesti střelám na branku. Příliš ho nezaměstnali ani Portugalci v čele s hvězdným Cristianem Ronaldem, kteří na něj přímo vystřelili jen dvakrát.

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