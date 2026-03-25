Irové hlásí z Prahy: Je tu šílená kosa a český fotbal kvůli korupci upadl do chaosu

Nejen po fotbalové stránce se irská média věnují čtvrtečnímu semifinále play off kvalifikace o mistrovství světa s Českem.
Představují Prahu fanouškům, z nichž řada dorazí zřejmě bez platné vstupenky. Všímají si také vyšetřování manipulace se zápasy a píšou, že český fotbal se kvůli skandálu ocitl v chaosu.
Kapacita stadionu v Edenu je 19 370 míst, z toho hosté mají k dispozici 1024 vstupenek. O lístky se přitom ucházelo více než 6000 fanoušků Irska. Mnozí z nich přicestují z Dublinu v naději, že vstupenku seženou až na místě.
"Doprava do tohoto malebného města ve střední Evropě byla drahá, vzhledem k dynamickému růstu cen v den losování play off v listopadu, ale všechno ostatní je levnější než doma," uvedl Irish Examiner v reportáži z Prahy.
Irští fotbaloví fanoušci rychle zareagovali a všechna místa na ranním letu společnosti Aer Lingus z Dublinu do Prahy v den čtvrtečního zápasu zmizela během několika minut po listopadovém losu.
Redaktoři se vypravili do české metropole na průzkumnou cestu v předstihu.
"Na výlet do Prahy si sbalte termoprádlo," radí fanouškům s poukazem, že v době večerního výkopu ve 20:45 klesne předpokládaná pocitová teplota téměř na nulu.
"Je šílená kosa!" použil reportér zvolání hotelové recepční. V překladu to znamená "je tu zatracená zima," vysvětlil čtenářům.
V Irsku se věnují také korupční kauze, která v českém fotbale vypukla dva dny před zápasem.
"Český fotbal se kvůli vyšetřování manipulace se zápasy ocitl v chaosu. V rámci toho, co je označováno za největší policejní zásah v historii českého fotbalu, byly během ranních razií údajně zatčeny desítky lidí. Přípravy asociace na duel s Irskem byly narušeny poté, co předseda David Trunda poslal členům výkonného výboru výzvu ke schůzce 'SOS a v režimu červeného telefonu'," poznamenal list Irish Examiner.
"Čeští funkcionáři trvají na tom, že největší skandál, který postihl český fotbal za poslední desetiletí a v němž byly v souvislosti s vyšetřováním manipulace s výsledky zápasů zatčeny desítky osob, nezhatí jejich domácí zápas play off o mistrovství světa proti Irsku," napsal deník Irish Independent.
List také trochu ironicky připomněl, že nový trenér české reprezentace Miroslav Koubek byl jmenován až poté, co nevyšla snaha angažovat dražšího kouče ze zahraničí.
"Byla to doba krize po prohře na Faerských ostrovech. Padala velká jména s rozsáhlými životopisy a ohromujícími mzdovými požadavky. Aby však česká asociace místo trenéra národního týmu obsadila, rozhodla se nakonec nenechat se zaslepit hvězdným prachem a zvolila skromnější variantu," popsal list hledání nástupce odvolaného Ivana Haška.
Skončí válka? Ropa v reakci na mírový plán zlevnila. Írán se ale Trumpovi vysmál
„Spojené státy vyjednávají jen samy se sebou, a ne s Íránem.“ Mluvčí íránské armády v reakci na avizovaný 15bodový plán k ukončení války zesměšnil americké pokusy dosáhnout dohody o příměří. Zástupci země v Perském zálivu jakékoli debaty s USA popírají, Američané naopak tvrdí, že by mohly začít už zítra. V reakci na to začala zlevňovat ropa.
ŽIVĚ Američané začnou příští rok vyrábět letouny F-35 pro českou armádu
Americká společnost Lockheed Martin začne s výrobou letounů páté generace F-35 pro českou armádu v roce 2027. Letouny F-35 nahradí v české armádě pronajaté stíhačky JAS-39 Gripen. První F-35 mají být hotové v roce 2029.
Češi jsou pro Iry před baráží záhadou. Přesto u soupeře budí velký respekt
Trenér irských fotbalistů Heimir Hallgrímsson připustil, že český tým je pod novým koučem Miroslavem Koubkem nečitelný, chce se ale soustředit především na výkon svého mužstva.
ŽIVĚ Zatím největší ukrajinský útok: na pobřeží Baltu hoří klíčový ruský přístav
Ukrajinské dronové útoky z noci na dnešek způsobily požár v ruském přístavu Usť-Luga v Baltském moři a připravily o dodávky elektřiny bezmála půl milionu lidí v příhraniční Belgorodské oblasti, uvedly ruské úřady. Protivzdušná obrana zničila 389 bezpilotních prostředků. Podle ruské státní tiskové agentury TASS se jednalo o největší útok v posledním roce.
Feministický aktivista i mladá dívka. Kdo jsou „teroristé“ z útoku na zbrojovku?
Policie v úterý zadržela tři osoby, které obvinila z účasti na žhářském útoku na halu zbrojovky v Pardubicích. Jednu osobu zatkli policisté na Slovensku, další dvě v Česku, kde je pardubický okresní soud poslal do vazby. Vinu nepřiznaly. Redakci Aktuálně.cz se ale na základě fotografií podařilo ztotožnit minimálně jednoho z členů.