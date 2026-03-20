Přeskočit na obsah
Benative
20. 3. Světlana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Sport

Íránci jdou tvrdě na věc. Hvězda se vyfotila s dubajským emírem, za trest nepojede na MS

ČTK

Jeden z nejlepších íránských fotbalistů Sardár Azmún byl vyloučen z reprezentace, protože se zachoval neloajálně vůči režimu v zemi. Informovala o tom íránská tisková agentura Fars.

Sardár Azmún (v bílém)
Sardár Azmún (v bílém)Foto: REUTERS
Bývalý útočník Leverkusenu či AS Řím, jenž nyní hraje ve Spojených arabských emirátech za Šabab al-Ahlí, zveřejnil tento týden na Instagramu fotografii ze setkání s dubajským emírem Muhammadem bin Rašídem Maktúmem. Později snímek odstranil, v médiích se na něj však snesla kritika.

„Je politováníhodné, že nemáte dostatek rozumu na to, abyste pochopili, jaké chování je v danou chvíli vhodné," řekl na jeho adresu v íránské televizi fotbalový expert Muhammad Misaghí.

„S takovými lidmi bychom se neměli bavit. Mělo by jim být řečeno, že si nezaslouží nosit dres národního týmu. Hráči národního týmu by měli hrdě zpívat státní hymnu a zasloužit si nosit íránský dres," uvedl. Národní svaz se zatím oficiálně nevyjádřil.

Írán už zhruba tři týdny válčí s USA a Izraelem a v reakci na jejich údery ostřeluje nejen americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i civilní cíle v okolních arabských zemích včetně SAE.

Jednatřicetiletý Azmún nastupuje za Šabab od roku 2024. Z Íránu odešel už v 17 letech do Kazaně, v Rusku hrál také za Rostov a Petrohrad. V reprezentaci odehrál 91 zápasů a dal 57 gólů.

Írán má v létě startovat na mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku, kvůli konfliktu na Blízkém východě je však jeho start nejistý.

Související
Mohlo by vás zajímat
Nejnovější
Foto: Jmenování ministra Igora Červeného
Foto: Jmenování ministra Igora Červeného
Foto: Jmenování ministra Igora Červeného

ŽIVĚ Pavel stvrdil rozpočet se schodkem 310 miliard, rozpočtové provizorium skončí

Prezident Petr Pavel podepsal státní rozpočet na letošní rok se schváleným schodkem 310 miliard korun. Vyplývá to z informací na webu sněmovny. Podepsaný rozpočet začne platit den po svém zveřejnění ve Sbírce zákonů. Skončí tak rozpočtové provizorium, v němž stát od začátku roku hospodaří. Loni byl plánovaný deficit 241 miliard korun, rozpočet nakonec skončil ve schodku 290,7 miliardy korun.

neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno

K O2 areně opět dojedete metrem: Stanice metra Českomoravská se po více než roce otevřela

Cestující pražské MHD mohou od pátečního dopoledne znovu využívat stanici linky metra B Českomoravská. Zástupci vedení města a pražského dopravního podniku (DPP) ji otevřeli po rekonstrukci, která trvala přes 14 měsíců. Město usilovalo o její zprovoznění před začátkem mistrovství světa v krasobruslení, které se koná v O2 areně od 24. do 29. března.

