Inteligence víc než centimetry a tři P. Tady stvořili Yamala i Messiho

Vychovali tu Lionela Messiho nebo Lamine Yamala, superhvězdy, které si to dnes rozdají o zlato na fotbalovém mistrovství světa. Jak to v mládežnické akademii Barcelony už desítky let dělají? Češi, jejichž reprezentační trenér si stěžuje na nedostatek konkurenceschopných fotbalistů, se mohou inspirovat.
La Masia, centrum staré akademie vedle Campu Nou, dostala supermoderního bratříčka. Ale duch jedné z nejlepších fotbalových velkovýroben talentů zůstává stejný. Je vytesán do dvou hesel.
Nikdo není víc než klub!
Vychováváme nejen fotbalisty, ale hlavně slušné lidi do života.
Těmto cílům se tu podřizují všichni. I uklízečky či kuchaři.
Jakou důležitost v Barceloně kladou na mládežnický úsek, ukazuje právě nová La Masia.
Supermoderní tréninkové centrum bylo otevřeno v říjnu 2011. Vyznačuje se pozoruhodně funkčním designem, pohodlnými uživatelskými zařízeními a možností rozšiřování podle potřeb klubu.
Hlavní pětipatrová budova má rozlohu téměř 6000 metrů čtverečních. Stavební práce trvaly 19 měsíců a objekt přišel i s poplatky za licence, architekty a vybavením na 11 milionů eur. Nový internát má kapacitu 83 sportovců, zatímco do toho minulého v legendární venkovské usedlosti se vešlo jen 12 hráčů.
V každém pokoji má každý obyvatel vlastní postel, skříň, koupelnu a psací stůl. V některých se nachází i speciální postele pro vysoké sportovce. V přízemí narazíte na kuchyni, samoobslužnou jídelnu, kanceláře, učebny a rozlehlé prostory pro volný čas.
Výběr talentů do „továrny“ na fotbal je neobyčejně důkladný a děje se na základě náročných kritérií.
Síť skautů Barcy je jednou z hlavních předností akademie. Hlavní pozornost je soustředěná na Katalánsko, ovšem nadějní hráči se monitorují i daleko za hranicemi regionu. Například Gavi a Fermin Lopez přišli jako mladí teenageři z Betisu Sevilla.
Tohle jsou však výjimky. Zásada číslo jedna totiž zní: Nechceme děti vytrhávat z rodinného prostředí. Proto se na internát většinou stěhují kluci ze vzdálenějších destinací až po dovršení čtrnácti let.
„Cílem naší výchovy je, aby se hráči, kteří zde bydlí, naučili žít samostatně bez ohledu na to, zda budou hrát profesionální fotbal,“ píše se v bibli barcelonské akademie.
Klub si z těchto důvodů pečlivě proklepává rodinné zázemí, mentální vyspělost a prostředí, kterým je vytipované dítě obklopeno.
„Vybíráme ty nejlepší z nejlepších,“ popisuje Aureli Altimira, bývalý šéf akademie. „Děti se během studia v La Masii musí vyrovnat s velkým tlakem, akademie proto poskytuje vlastní psychologické služby. Ukazujeme dětem nástroje, jak se vypořádat s těžkými situacemi, třeba po zranění nebo když se chtějí prosadit se do lepšího týmu,“ pokračuje.
„Zkrátka učíme je, jak se chovat v dobrých i špatných chvílích. Ti, kteří zůstanou a projdou několika věkovými kategoriemi, jsou nakonec psychicky silnější. Vědí, jak je těžké stoupat vzhůru, a znají naši hru a naše srdce!“ připojuje Altimira.
Že tu fotbal není povýšen nad vzdělání, ukazuje pohled na denní program všech celků. Nejprve škola, až pak trénink. Autobusy rozvážejí žáky z akademie každé ráno o sedmé do nejlepších školských zařízení po celé Barceloně. Kolem druhé se všichni zase vracejí zpátky do centra. Než se pustí do sportovní přípravy, musí si nejdříve splnit domácí úkoly.
Všechny kategorie od přípravky až po tým do devatenácti let se učí stejným herním principům, na kterých je postavená hra slavného barcelonského áčka.
Jedinečná metodika tréninku je hluboce zakořeněná ve třech P – possession (držení míče), pozice a presink. Z téhle základny se všechno odvíjí. Samozřejmě to klade důraz na technické dovednosti, taktické povědomí a kolektivní porozumění hře.
„Fotbalová inteligence má u nás navrch nad fyzickými parametry,“ zdůrazňuje Altimira.
Že by tu někdo skončil kvůli menšímu vzrůstu, jak tomu bývá často v českém mládežnickém fotbale, tu nehrozí. Ostatně mrkněte se na aktuální výškový profil barcelonského áčka.
V tuzemsku by mnoho expertů řeklo, že s takovými prcky se liga hrát nedá. V Barceloně s malými vyhrávají i Ligu mistrů.
Ale vyžaduje to systematickou práci. Trenéři už nejmenším capartům vysvětlují nejen jak kopat do balonu, ale i jak si správně naběhnout vzhledem k postavení spoluhráčů i soupeře. Aby prostě rozuměli fotbalu, který na ně čeká, až dorostou do seniorské kategorie.
Vysoce frekventovaným pojmem za branami nové La Masie je slovo inovace. Akademie neustále aktualizuje svůj program na základě nejnovějšího výzkumu sportovní vědy a technologického pokroku.
Například nové zařízení ve sportovním centru zahrnuje špičkové vybavení pro analýzu výkonu a prevenci zranění. S tím souvisí i výcvik hráčů k univerzálnosti. Mladíci často rotují na různých pozicích, aby komplexně a lépe chápali týmovou souhru.
Teď jedna barcelonská specialita, o které možná nevíte. Do šestnácti nedochází k posunování hráčů o kategorii výš, respektuje se tu kalendářní věk. Iniesta, Puyol, Xavi a další nebyli nikdy v žácích posunuti do staršího celku.
Zato pak už se to naopak děje výrazně. Stoper Cubarsi debutoval v La Lize za A – tým Barcelony dva dny před svými 17. narozeninami. Od té doby je stabilním členem prvního mužstva.
Lamine Yamal si křest v áčku odbyl dokonce již v pouhých 15 letech. Nyní si bez jeho umění nikdo nedovede představit hru španělské reprezentace.
Respektovaná analytická společnost CIES Football Observatory zjistila, že Barcelona využívá nejvyšší procento hráčů mladších 20 let ze všech klubů v pěti nejlepších evropských ligách (15 % hráčů prvního týmu).
„La Masia v celé historii Barcelony ukázala, že je to nejrychlejší a nejbezpečnější způsob, jak vytvořit pro klub hotové hráče - a na to se někdy zapomíná. Vzhledem k naší finanční situaci a k tomu, jak dobrá je tato generace, nám to však nikdo připomínat nemusí,“ podotýká současné vedení katalánského velkoklubu.
Generace bez pohybu
Inteligence víc než centimetry a tři P. Tady stvořili Yamala i Messiho
Zázrak versus česká ostuda. Norskou pohádku nestvořila kouzla, ale promyšlené kroky
Prázdniny v Alpách: obří lezecká zahrada, adrenalinové traily i koupel v tyrkysu
Tipy na prázdniny: plavání v jezerech, adrenalin v bahně nebo špičkový volejbal
„Trenér mládeže nemůže brát jako brigádník na stavbě." Gymnathlon vrátil ke sportu přes 20 tisíc dětí
Hrál jsem ping-pong, hokej, házenou... A pak jsem vyhrál ve fotbale Ligu mistrů!
Šikana či obtěžování na tréninku? Říkat „vyřeš si to sám“ není cesta
I z vás může být Guardiola. Expert odhaluje recept superúspěšných trenérů
Djokovič popsal boží zásah. Důležitou roli v jeho příběhu hrálo deset marek
„Obrana slabší než babiččina wi-fi." Ke kritice i humor, chvála není dávka dopaminu
Pěkné děvčice, Barvám neutečeš i kocour Mikeš. Na jaře může běhat celá rodina
Sport je důležitý pomocník teenagerů proti emočním potížím. Fyzická aktivita není totéž
Na Mlýnici jako při Tour de France. Drsňáky zase přivítá Král Šumavy
Ferguson dobře věděl, proč se jen dívá. S trémou pomůže fígl z Londýna
ŽIVĚ Trest za zabité Američany. USA v noci na neděli znovu udeřily na Írán
Spojené státy v noci ze soboty na neděli zahájily novou sérii úderů na Írán. Oznámilo to oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě. Chtějí tím potrestat Teherán za smrt dvou amerických vojáků v Jordánsku, kteří zemřeli při pátečních íránských útocích. CENTCOM o pár hodin později uvedlo, že USA ukončily již osmou sérii nočních úderů v řadě a zasáhly íránskou vojenskou infrastrukturu.
ŽIVĚ Nejrozsáhlejší útok na Ukrajinu od začátku invaze. Rusko vypálilo desítky balistických raket
Rusko v noci na neděli při útoku na ukrajinské hlavní město Kyjev vypálilo největší počet balistických raket od začátku plnohodnotné invaze v únoru 2022. Uvedl to na síti X ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha, podle kterého Rusko vyslalo zhruba čtyři desítky balistických střel. Útok si vyžádal mrtvé i zraněné.
Vystrčil: Opozice by měla mít vlastního kandidáta na prezidenta, koalice chce Pavla oslabit
Strany současné opozice by měly podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) postavit vlastní adepty do prezidentské volby a prezidenta Petra Pavla podpořit v případě jeho opětovné kandidatury až ve finále proti zástupci vládního tábora.
Babiš oprašuje projekt, který „vymyslel u Macrona“. A řekl, jak je daleko s rychlobruslařskou halou
Premiér Andrej Babiš (ANO) chce obnovit projekt vybudování vládní čtvrti, kterou chtěl postavit v pražských Letňanech. Záležet bude na vyjednávání o pozemcích s magistrátem, uvedl v neděli na sociální síti. Bývalé vedení Prahy se za předchozí Babišovy vlády projektu bránilo, v Letňanech začalo připravovat návrh nové čtvrti s byty, administrativou a územní rezervou pro nemocnici.