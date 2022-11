Infantino je příšerná tvář fotbalu, řekl Neville. Jeho slova označil za skandální

Prezident organizace FIFA Gianni Infantino je podle Garyho Nevillea nevhodným reprezentantem světového fotbalu. Britského experta popudil sobotní dlouhý a v mnoha ohledech bizarní Italův projev, ve kterém se zastal Kataru coby pořadatele MS a jeho kritiky označil za pokrytce.

"Dnes se cítím jako Katařan. Dnes se cítím jako Arab. Dnes se cítím jako gay. Dnes se cítím jako postižený. Dnes se cítím jako migrující dělník," hlásil s dramatickými pauzami Infantino.

"Samozřejmě nejsem Katařan, nejsem Arab, nejsem gay, ale cítím se tak, protože vím, jaké to je být diskriminovaný, být šikanovaný jako cizinec v cizí zemi," podotkl s vysvětlením, že jako dítě čelil šikaně, protože vyrůstal v Itálii s pihami a zrzavými vlasy.

"Co v takovém případě uděláte? Zkusíte se angažovat, najít si kamarády. Nezačnete obviňovat, bojovat, urážet," reagoval italský funkcionář na kritiku Kataru. A přešel do protiútoku. Stydět by se podle něj měl spíš západní svět.

"Za to, co jsme v Evropě poslední tři tisíce let dělali, bychom se teď měli tři tisíce let omlouvat, než začneme rozdávat lekce morálky," řekl.

Gary Neville přiznal, že ho Infantinův projev šokoval.

"Jeho jazyk, jeho věty o postižených a migrantech, byly absolutním skandálem. Takové vyjadřování by si neměl dovolit," řekl Neville, který v Kataru pracuje jako expert pro televizi beIN Sports.

"Infantino je příšerná tvář fotbalu. To, co říkal, bylo skutečně nevhodné," uvedl bývalý hráč Manchesteru United a vyzval k budoucímu vylepšování obrazu celé organizace.

"Myslím si, že FIFA je chabou reprezentací toho, co je fotbal, což je krásná hra, kterou si užívají komunity po celém světě. FIFA si musí udělat pořádek," řekl.

Světový fotbal podle něj potřebuje nezávislost a demokracii. "Už hodně dlouho je to velmi zlé. Infantino zvolil sám sebe do funkce a je tou nejhorší tváří, která reprezentuje Blízký východ, Araby, muslimy a mistrovství světa v Kataru."