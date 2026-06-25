„Hrát s Čechy by byl zločin proti lidskosti.“ Trenér Skotů poslal tým domů předčasně

Češi nezanechali na fotbalovém mistrovství světa dobrý dojem. Prakticky po celou dobu skupinové fáze létala na jejich adresu slova o jednom z nejhorších, případně nejnudnějších týmů turnaje. Podobně vnímají své mužstvo i někteří příznivci Skotska. Byť to má v tabulce třetích míst ještě teoretickou šanci na play off.
„Zápas Skotska proti Česku by byl zakázaný. Byl by to totiž zločin proti lidskosti, sledovat tyhle dva týmy hrát proti sobě,“ napsal na sociální síti X skotský fanoušek Alex.
Komentoval příspěvek populárního účtu Czech Football, který po čtvrteční porážce 0:3 s domácím Mexikem nazval svěřence trenéra Miroslava Koubka „klauny“ a zařadil je mezi tři nejhorší výběry šampionátu.
Také Skotové v noci ze středy na čtvrtek nezvládli své poslední vystoupení ve skupině, v „céčku“ podlehli Brazílii rovněž 0:3.
Na rozdíl od Česka jsou však stále ve hře o postup.
V součtu s výhrou 1:0 proti Haiti a porážkou 0:1 s Marokem skončili ve své skupině třetí a v tabulce třetích míst jim v tuto chvíli patří sedmá příčka - se třemi body a skóre 1:4.
Dohrávat se bude ještě devět skupin a Skotové pod sebou potřebují udržet alespoň čtyři týmy, aby poprvé v historii prošli do vyřazovací fáze MS.
Renomovaný poskytovatel sportovních dat a analytiky Opta jim aktuálně dává nezanedbatelnou šanci 24,86 procenta.
Přesto skotský trenér Steve Clarke už postupu nevěří. „Určitě si myslím, že jedeme domů,“ prohlásil po zápase s Brazílií.
„Sami sobě jsme si to ztížili, to je vše,“ odsekl v pozápasovém interview pro BBC, čímž si také vysloužil kritiku fanoušků za nedostatek respektu. Jeho televizní rozhovor totiž trval pouhých 23 sekund.
„Je to nepravděpodobné, ale budeme čekat,“ vyjádřil se k možnosti postupu záložník John McGinn, autor jediné skotské branky na turnaji.
„Byly to hloupé góly. Takový soupeř vás umí potrestat,“ hodnotil porážku s Brazilci, které posadil na koně už v sedmé minutě stoper Scott McKenna tragickou chybou v rozehrávce.
Trenér Clarke si pak ještě povzdechl nad těžkým losem, který poslal Skoty do skupiny se semifinalisty předchozího šampionátu Maročany a nejúspěšnějším týmem historie Brazilci.
„Jen Skotsko může dostat schůdný první zápas (proti Haiti) a pak hrát proti světovým pětkám a šestkám,“ utrousil. Ve skutečnosti jsou Brazilci v žebříčku FIFA šestí a Maročané sedmí.
Po dvou evropských šampionátech v řadě dostal Clarke Skoty po dlouhých 28 letech i na MS, ale zdá se, že také do třetice zůstane s týmem na velkém turnaji před branami play off.
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