Hororové zranění na MS má důsledek. Katařan dostal tvrdý trest

Katarský záložník Ásim Madibú dostal zákaz startu na pět zápasů za vyloučení po faulu, při kterém na fotbalovém mistrovství světa zlomil nohu kanadskému soupeři Ismaëlu Konému. O výsledku disciplinárního řízení informovala mezinárodní federace FIFA.
Madibú se provinil ve druhém poločase utkání skupiny B ve Vancouveru, které Kanada vyhrála 6:0. V 54. minutě velmi nešetrně Koného podkopl. Červenou kartu obdržel katarský fotbalista po zásahu videorozhodčího.
Koné zamířil do nemocnice, kde vyšetření potvrdila dvojitou zlomeninu levé nohy, a podrobil se operaci. Od Madibúa se dočkal omluvy. Podle katarského svazu hráč zraněného soupeře navštívil v nemocnici a spolu s ním i ministr sportu blízkovýchodní země.
Katar na turnaji na úvod remizoval 1:1 se Švýcarskem, v dnešním posledním hracím dnu si v duelu s Bosnou a Hercegovinou může zajistit premiérový postup do vyřazovací fáze. Oba týmy mají na kontě bod.
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